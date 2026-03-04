Jorge, dezvăluiri rare despre căsnicie: „E o lecție pe care n-o înveți din cărți și nici din filme!” ce spune despre soția sa, Ramona

Jorge a vorbit deschis despre transformările profunde prin care a trecut în ultimii ani, odată cu lansarea cărții sale, „Ceapa Sufletului”. Artistul a rememorat momente esențiale din viața personală și a explicat ce a învățat din relația cu soția sa, Ramona, dar și din rolul de tată al celor trei copii.

Lecția care i-a schimbat relația cu Ramona

Într-un interviu acordat publicației Libertatea, Jorge a mărturisit că cea mai importantă transformare în cuplu a venit odată cu înțelegerea iubirii necondiționate. El spune că această lecție nu se învață din cărți, ci din viață, din greșeli și din momentele vulnerabile:

„Lecția iubirii necondiționate. E o lecție pe care n-o înveți din cărți și nici din filme. O înveți din viață, din greșeli, din zilele în care nu ești cea mai bună versiune a ta și totuși cineva rămâne lângă tine fără să-ți ceară explicații.”

Artistul a subliniat rolul esențial pe care Ramona l-a avut în evoluția lui emoțională:

„Ramona m-a învățat că iubirea adevărată nu vine să te repare, ci să te însoțească. Că pot fi iubit și în zilele mele gri, nu doar în cele luminoase.”

Citeşte şi: Jorge, experiență supranaturală, la 17 ani după moartea tatălui. „A fost o chestie fantastică!”

Citeşte şi: Cum arăta Jorge în 1997, la banchetul din clasa a VIII-a: „Mie să-mi răspundă public mama. De ce m-a lăsat să ies așa din casă?”

Citeşte şi: În ce relații sunt Jorge și fosta soție, Alina Laufer, la 13 ani de la divorț: „Asta ne-am dorit”. Cu cine seamănă fiica lor, Karina, și cum se înțelege cu tatăl vitreg, Ilan Laufer

Citeşte şi: Jorge s-a luptat cu depresia și a apelat la psiholog: „Puneam capul pe pernă și plângeam”

Ce a descoperit Jorge despre el însuși ca tată

Jorge a vorbit și despre modul în care cei trei copii ai săi i-au schimbat perspectiva asupra vieții. El spune că rolul de părinte îl obligă la sinceritate, autenticitate și responsabilitate.

„Am învățat că nimic nu te ține mai aproape de adevăr decât un copil, doi și, mai mult decât atât, trei. Ei nu te lasă să te ascunzi! Îți arată cine ești cu o sinceritate zdrobitoare” – a mai spus artistul.

El recunoaște că a descoperit resurse interioare pe care nu știa că le are și că fiecare reacție a lui devine o lecție pentru cei mici: „Exemplul meu valorează mai mult decât sfaturile mele. De multe ori, ei sunt profesorii, nu eu.”

„Ceapa Sufletului” este primul volum semnat de Jorge și reprezintă o incursiune sinceră în toate etapele vieții sale — bune, rele, luminoase sau dureroase. Artistul spune că a simțit nevoia să se dezbrace de măști și să vorbească despre omul din spatele scenei.

Jorge a cerut-o de soție de frică pe Ramona Prodea

Jorge a mărturisit că a cerut-o în căsătorie pe Ramona Prodea într-un moment de teamă, nu dintr-o convingere matură. Relația lor a fost la început instabilă, cu despărțiri repetate, deoarece el nu era pregătit pentru o relație serioasă după divorț, iar Ramona nu accepta o legătură nesigură.

În clipa în care Ramona a vrut să pună definitiv capăt relației, artistul a realizat că riscă să o piardă și, din frica de a rămâne singur, i-a oferit inelul de logodnă. Jorge a povestit că se afla într-o perioadă dificilă, în care nu își dorea o nouă relație lungă, însă un instinct interior i-a spus că nu trebuie să o lase să plece. Într-un moment tensionat, când Ramona i-a spus că nu mai poate continua, el a decis să facă pasul care le-a schimbat destinul.

„Eram într-o perioadă în care eu nu eram cuminte deloc și nu îmi stătea gândul că iar o să intru într-o relație lungă. Nu mai aveam chef, de abia ieșisem dintr-o relație, divorțasem, eram bine. Ceva în sufletul meu îmi zicea că nu trebuie să o las pe fata asta. Am ajuns amândoi pe podeaua din baie și ea nu mai putea. A zis: Nu mai pot, gata, mi-a ajuns, hai să oprim aici.

Acum câteva seri ne-am pus în pat, am luat-o de mână și i-am spus cât de mult mă bucur că am ales să fim împreună, cât de mult mă bucur că suntem aici amândoi. Nu aveam nicio șansă să rămânem amândoi. Ea e cu 10 ani mai mare decât mine, eu 30, ea 40. Eu voiam să golănesc, ea voia ceva serios” – a povestit artistul anul trecut.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News