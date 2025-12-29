Cum arăta Jorge în 1997, la banchetul din clasa a VIII-a: „Mie să-mi răspundă public mama. De ce m-a lăsat să ies așa din casă?”

Jorge a împărtășit imagini video cu el din 1997, de la banchetul clasei a VIII-a, unde purta ochelari și un sacou mult prea mare. Artistul i-a cerut explicații mamei privind ținuta sa de atunci.

Cum arăta Jorge la banchetul din clasa a VIII-a

Jorge a publicat imagini rare cu el de la banchetul clasei a VIII-a, care a avut loc în 1997. În acea perioadă, artistul purta ochelari de vedere și un sacou care i-ar veni și astăzi, 28 de ani mai târziu. Aceste amintiri l-au amuzat și l-au determinat să-i aducă un reproș glumeț mamei sale.

Imaginile publicate de Jorge dezvăluie un adolescent de 15 ani, îmbrăcat într-un sacou care, potrivit lui, îi era mult prea mare. „Băiatul cu ochelari și cu sacoul care să îmi vină până azi… Banchetul de clasa a VIII-a. Mulțumesc colegilor pentru acest video”, a scris el pe Instagram.

Într-un ton glumeț, Jorge a adăugat: „Mie să-mi răspundă public mama al cui era sacoul… și de ce m-a lăsat să ies așa din casă?”. Artistul și-a etichetat mama în postare ca să fie sigur că o va vedea.

Jorge nu are regrete

Au trecut 28 de ani de când acele imagini au fost surprinse, iar Jorge este acum un bărbat căsătorit și cu trei copii mari. Prezentatorul TV are o fiică în vârstă de 17 ani, Karina, din prima căsnicie cu Alina Laufer. Din actualul mariaj cu Ramona Prodea, solistul mai are un fiu, David, în vârstă de 8 ani. Ramona are la rândul ei o fiică dintr-o fostă relație, Ilinca, în vârstă de 23 de ani.

Jorge a declarat anterior că nu trăiește cu regrete și că experiențele neplăcute l-au ajutat să evolueze.

„Am învățat foarte multe lecții, însă una pe care am învățat-o recent este să iert, dar să nu uit. Să țin minte! Toată lumea spune: «Cum poți spune că ai iertat, dacă nu ai uitat?!». Eu vreau să iert, dar tot eu vreau să țin minte, pentru că nu vreau să repet acele greșeli pe care le-am făcut”, a mărturisit artistul, pentru Spynews.ro.

