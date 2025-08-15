În ce relații sunt Jorge și fosta soție, Alina Laufer, la 13 ani de la divorț: „Asta ne-am dorit”. Cu cine seamănă fiica lor, Karina, și cum se înțelege cu tatăl vitreg, Ilan Laufer

Alina Laufer a oferit detalii rare despre relația pe care o are cu fostul soț, Jorge, de care a divorțat în 2012. Alina și Jorge au o fiică împreună, Karina, în vârstă de 16 ani. Într-un interviu pentru VIVA!, Alina a dezvăluit cu cine seamănă fiica ei și a lui Jorge, dar și cum se înțelege cu tatăl ei vitreg, Ilan Laufer.

În ce relații sunt Jorge și fosta soție, Alina Laufer, la 13 ani de la divorț

Alina Laufer (42 de ani) și Jorge (43 de ani) au divorțat în 2012, după un mariaj de cinci ani din care a rezultat o fiică. Într-un interviu pentru VIVA!, Alina a spus în ce relații este cu fostul soț, la 13 ani de divorț.

„Nu suntem amici. Eu nu cred în amiciții după divorț, nu sunt genul acesta, dar avem o relație civilizată, pentru că avem un copil împreună. Și dacă am mai avut ceva să ne reproșăm, am făcut-o în particular, fără să știe nimeni și cu atât mai puțin copilul. Noi am avut grijă ca fiica noastră să crească normal, frumos, fără niciun stres. Asta ne-am dorit”, a spus Alina Laufer, pentru sursa citată.

De ce au divorțat Alina Laufer și Jorge

În trecut, Jorge a declarat că mariajul dintre el și Alina Laufer nu a funcționat din cauza părinților ei, cu care locuiau la acea vreme.

„N-a funcționat. (…) Stăteam și cu părinții ei și era destul de greu la un moment dat. Îmi doream să fim doar noi și copilul”, a spus Jorge, în podcastul lui Cătălin Măruță.

Citește și: Jorge s-a luptat cu depresia și a apelat la psiholog. „Puneam capul pe pernă și plângeam”

„Ea mă ducea mereu cu zăhărelul”

Jorge a spus că foștii socri nu l-au susținut niciodată în cariera artistică. Artistul i-a propus fostei soții să se mute singuri, însă ea l-a refuzat. În consecință, Jorge s-a mutat la Constanța cu mama lui.

„Nu aveam deloc susținere pe partea artistică, mereu îmi spuneau: «Fă și tu ceva serios!». Îmi cer scuze că spun asta, îi respect foarte mult și le mulțumesc pentru tot ce au făcut pentru mine, dar ăsta-i adevărul. Să fiu sincer, eram un puști care a venit din Constanța și ei m-au primit la ei în casă. Să fim serioși acum, oamenii mi-au dat tot.

Dar, la un moment dat, poate și din dorința mea de a fi pe picioarele mele și de a nu mai sta așa, mi-am dorit să plec. Și dacă Alina n-a vrut să vină cu mine, eu am plecat de acasă, pur și simplu. Mi-am luat un geamantan, am pupat-o pe Karina. Eu am știut că în casa aia nu o să mă mai întorc niciodată. I-am spus că plec la mama în Constanța și acolo am rămas. Ea mă ducea mereu cu zăhărelul că o să ne mutăm. Culmea, am căutat (apartament – n.red.) și în complexul în care stau acum”, a mai spus artistul, pentru sursa citată.

În 2013, Jorge s-a căsătorit cu actuala soție, Ramona Prodea, alături de care are un fiu, David, în vârstă de 8 ani.

Citește și: Jorge, dezvăluiri despre relația pe care o are cu fiica lui, Karina. „Eram ca un cățel în fața casei, abia așteptam să mi-o dea”

Cu cine seamănă Karina, fiica lui Jorge și a Alinei Laufer și cum se înțelege cu tatăl ei vitreg, Ilan Laufer

La rândul ei, tot în 2013, Alina Laufer s-a căsătorit cu actualul soț, Ilan Laufer. În prezent, Alina este însărcinată cu al patrulea copil, al treilea alături de soțul ei. Perechea îi mai are împreună pe gemenii Davina și Nathaniel.

Tot pentru VIVA!, Alina Laufer a spus cu cine seamănă Karina, dar și cum se înțelege cu tatăl ei vitreg.

„Karina semăna cu tatăl ei mai demult, iar acum chiar ea mi-a spus că se regăsește mai mult în mine, cel puțin din punct de vedere fizic. Mai departe, de educație și de cum s-a dezvoltat ea, nu pot să zic că seamănă cu unul sau cu celălalt. Are propria personalitate. Văd în ea mai multe calități decât aveam eu la vârsta ei și încerc să i le dezvolt, să fiu lângă ea. E sârguincioasă, se pregătește pentru medicină. Învață, e cuminte. Nu avem probleme”, a spus Alina Laufer, pentru sursa citată.

„Karina pe Ilan, da, l-a acceptat de la bun început. Avea 3 anișori totuși când am început noi să fim împreună, 4 când ne-am căsătorit. Ilan s-a purtat din prima clipă extrem de frumos cu Karina. Acesta este și motivul pentru care probabil relația noastră a mers atât de bine de la început, pentru că l-am simțit aproape, atât de mine, cât și de ea. Ilan are un talent special cu copiii mici, știe să-i cucerească din prima clipă”, a mai spus Alina, tot pentru VIVA!.

Foto: Instagram; Facebook

Urmărește-ne pe Google News