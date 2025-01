Jorge, dezvăluiri despre relația pe care o are cu fiica lui, Karina: „Eram ca un cățel în fața casei, abia așteptam să mi-o dea”

Jorge, pe numele său adevărat Gheorghe Papagheorghe, este tatăl a doi copii, Karina, din căsnicia cu Alina Laufer, și David, din căsnicia cu Ramona Prodea. Artistul a divorțat în urmă cu mai mulți ani de Alina, iar fiica lor a rămas în grija acesteia. Artistul a mărturisit acum că despărțirea de Karina a fost unul dintre cele mai dificile momente din viața lui.

Jorge, dezvăluiri despre relația cu fiica lui, Karina

Jorge și Alina Laufer au divorțat în anul 2012, după o căsnicie care a durat cinci ani. În timpul acelui mariaj s-a născut o fetiță, Karina, care a devenit acum o adolescentă superbă. Deși la momentul respectiv s-a scris că artistul nu mai are nicio legătură cu fiica sa, acum Jorge a povestit cum au stat de fapt lucrurile.

„S-a spus că nu mă implic sau că nu sunt în viața Karinei. Asta mă durea cel mai tare pentru că eu am muncit foarte mult la relația asta a mea cu Karina. Când treci printr-un divorț, în cazul nu a fost așa de ușor și părinții uneori au tendința să folosească monedă de schimb copilul și atunci devine foarte dificilă despărțirea pentru copil”, a dezvăluit artistul în emisiunea „Vorbește Lumea”.

Acesta a explicat că cel mai dureros moment din viața lui a fost despărțirea de fiica sa, fiind profund afectat că nu mai poate petrece atât de mult timp cu ea. Mai mult, Jorge a dezvăluit că din această cauză a intrat și în depresie.

„Când m-am separat de Karina a fost cea mai mare durere. Acolo am suferit enorm, am fost și într-o depresie. Pe mine divorțul nu m-a afectat, m-a afectat faptul că nu am putut să petrec timp cu Karina cum ar trebui în mod normal. Dacă sunt tați care pleacă după divorț și nu le mai pasă, se roagă mamele de ziua lor să îi sune, eu eram ca un cățel în fața casei, abia așteptam să mi-o dea pe Karina. L-am simțit pe Dumnezeu de foarte multe ori în viața mea, am simțit ajutorul lui negreșit”, a precizat cântărețul.

Cum se înțelege artistul în prezent cu Karina

Karina a crescut și a devenit o domnișoară superbă. Blondă și cu ochi verzi, Karina a moștenit trăsături ale ambilor săi părinți. Deși părinții ei au divorțat, aceasta are o relație bună cu Jorge, cei doi reușind să păstreze legătura și în perioada în care ea a locuit în Statele Unite ale Americii.

Acum Jorge spune că are o relație extraordinară cu fiica sa și că o vede cât poate de des. De asemenea, cei doi vorbesc constant la telefon, iar fata ajunge deseori în casa în care tatăl ei locuiește cu soția lui, Ramona, și fiul lor, David.

Cât despre soția lui, Jorge a mărturisit că și-a dat seama cât de mult înseamnă pentru el în momentul în care a fost pe punctul de a o pierde.

„Mi-am dat seama că nu pot să trăiesc fără ea. Asta a fost, nu-mi dau seama poate dintr-un egoism sau o iubire profundă, cert e că în momentul ăla pleacă și nu mai suntem împreună o să fie cea mai mare greșeală din viața mea”, a mărturisit artistul.

