Andreea Tonciu, plătită de tatăl ei pentru a-l ierta că i-a înșelat mama: „Nu mi s-a părut normal ce i-a făcut”

Andreea Tonciu (39 ani) a dezvăluit că familiei ei a trecut printr-o perioadă ficilă când tatăl ei i-a înșelat mama, iar aceasta din urmă o suna plângând și-i spunea să vorbească cu el. În cele din urmă, vedeta și-a luat inima în dinți și i-a cerut explicații acestuia. Pentru a-l ierta pentru situația în care a fost pusă, bărbatul i-a trimis o sumă uriașă de bani fiicei sale.

Andreea Tonciu, despre infidelitatea tatălui ei

Andreea Tonciu a povestit că, în urmă cu câțiva ani, tatăl ei a înșelat-o pe mama sa cu o altă femeie. Vedeta spune că i-a fost alături mamei sale și chiar a primit bani de la tatăl ei pentru a nu mai fi supărată pe el.

Invitată în emisiunea „Online story by Cornelia Ionescu”, fosta asistentă de televiziune a povestit, cu larimi în ochi, despre infidelitatea tatălui ei și cum mama sa o suna plângând în fiecare zi, și cerându-i ajutorul.

„Cu tata nu vorbesc la fel de des ca și cu mama. Nu îl sun dimineața la cafea să îi spun toate nebuniile mele. Tata mă sună să mă întrebe dacă vreau ceva de mâncare, ce mâncare am făcut astăzi, din astea. M-am supărat pe tatăl meu o singură dată în viața mea, pentru că nu îmi permit să mă supăr pe el, dar atunci chiar a meritat. Pentru că nu mi s-a părut normal ce i-a făcut mamei mele. Mama mă suna non-stop, plângea, plângea, și îți dai seama că mă emoționa și mă emoționez și acum când vorbesc. Îmi spunea tot timpul că trebuie să fiu alături de ea, să-i spun tatălui meu că nu e ok ce a făcut și mi-a fost rușine inițial eu, ca copil, să îl trag pe tatăl meu la răspundere. Dar na, mi-am luat inima în dinți și am făcut-o. Cel mai tare m-a durut atunci că acea persoană era mai mică ca mine cu un an și avea și doi copii. Și îmi era și milă de ea, că era tare amărâtă. Nici nu îmi imaginam vreodată că se poate întâmpla așa ceva”, a mărturisit Andreea Tonciu.

Citește și: De la ce pornesc certurile între Andreea Tonciu și soțul ei, Daniel Niculescu: „Nu-mi cer scuze, nu-mi place”

Citește și: Andreea Tonciu nu vrea ca fiica ei să se angajeze vreodată. Ce promisiune i-a făcut Daniel Niculescu: „La 18 ani”

Bărbatul și-a plătit fiica pentru a-l ierta

Andreea Tonciu a dezvăluit că tatăl său i-a oferit o sumă uriașî de bani pentru a-l ierta și pentru a nu mai fi supărată pe el.

„Ca să nu mai fiu supărată, tatăl meu mi-a virat atunci în cont 60.000 de euro. Dar, chestiile astea nu poți să le uiți, m-au afectat atât de tare și pe mine și pe mama. Cu siguranță nu o să uite niciodată”, a mai spus fosta asistentă tv.

Citește și: Cine este Claudiu Bleonț. Fost om politic, divorţat de trei femei, care și-a dat chiloții jos într-o conferință de presă

Citește și: Andrew Barabancea, primele declarații după ce a suferit un infarct și a fost operat: „M-am trezit la 4-5 dimineața cu dureri masive”

Andreea Tonciu este căsătorită, la rândul ei, de câțiva ani cu Daniel Niculescu. Cei doi au împreună o fetiță, Rebecca, în vârstă de 9 ani.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Andreea Tonciu

Sursă foto: Instagram, Facebook

Urmărește-ne pe Google News