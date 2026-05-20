Câți bani au primit Vladimir Drăghia și Valentin Tănase la „Desafio: Aventura”. Actorul a plecat acasă cu o sumă mai mare decât atletul

Valentin Tănase și Vladimir Drăghia au intrat în finala „Desafio: Aventura”, emisiune ce a fost însă câștigată de Marius Alexandru (Dumbo). Deși nu au obținut premiul cel mare de 150.000 de euro, aceștia nu au plecat cu mâinile goale, ci cu sume impresionante de bani.

Câți bani au primit Valentin Tănase și Vladimir Drăghia la „Desafio: Aventura”

La fel ca fiecare concurent care a participat la „Desafio: Aventura”, Vladimir Drăghia și Valentin Tănase au fost recompensați cu sume de bani, pentru fiecare săptămână petrecută în show. Cum Drăghia este un nume cunoscut în spațiul public, acesta a reușit să își negocieze o recompensă mult mai mare decât colegul său.

Potrivit Cancan, actorul a primit 2.000 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în Thailanda, adunând 40.000 de euro pentru cele 20 de săptămâni în competiție. La această sumă se adaugă 7.000 de euro proveniți din recompense câștigate în timpul show-ului, totalizând 47.000 de euro. O parte din veniturile obținute rămân însă confidențiale, fiind negociate la semnarea contractului.

În ceea ce îl privește pe Valentin Tănase, acesta a fost recompensat cu 1.000 de euro pentru fiecare săptămână de competiție. La final, suma acumulată din participare a fost de 20.000 de euro, la care se adaugă 18.500 de euro din recompense. Totalul câștigat de atlet ajunge la 38.500 de euro, fără a include suma negociată la semnarea contractului.

Dumbo a ales să împartă premiul cu semifinaliștii

La finalul competiției, Dumbo, marele câștigător al primului sezon „Desafio: Aventura”, a anunțat că nu va păstra întreaga sumă de 150.000 de euro, ci o va împărți cu colegii săi.

„În ceea ce privește marele premiu, îl voi împărți cu ceilalți trei semifinaliști. Partea care îmi revine o voi folosi împreună cu familia mea, ca să ne bucurăm de acești bani. Îmi doresc să merg la Disneyland cu copiii, așa cum le-am promis”, a afirmat Dumbo.

„Premiul de 150.000 de euro va fi împărțit în patru: 60.000 euro Dumbo, 30.000 de euro Rafa, pentru afacerea tatălui său, 30.000 de euro Vali, avans pentru apartamentul mamei sale, 30.000 de euro eu, îi voi dona către burse educaționale pentru copiii cu afecțiuni oncologice. Astfel, toată lumea câștigă! Am toată încrederea în Dumbo că se va ține de cuvânt și va împărți premiul așa cum am convenit. Le va oferi astfel și o lecție de omenie celor care n-au crezut în el”, a dezvăluit și Vladimir Drăghia pe rețelele sociale.

