Cine este Dumbo (Marius Alexandru) de la Desafio: Aventura. Este însurat și are doi copii

Dumbo, pe numele său real Marius Alexandru, originar din Agigea, Constanța, participă la „Desafio: Aventura".

Cine este Dumbo de la Desafio: Aventura

Dumbo, pe numele său adevărat Marius Alexandru este una dintre figurile remarcabile ale emisiunii Desafio: Aventura, difuzată pe PRO TV în fiecare luni și marți, la ora 20.30. Originar din Agigea, județul Constanța, Dumbo face parte din echipa Luptătorii și se remarcă prin pasiunea lui pentru natură, vânătoare și gătit în aer liber, trăind după propriile reguli.

Pe lângă latura sa aventuroasă, Marius Alexandru este frizer și deține un barber shop, unde și-a câștigat respectul prin profesionalism și dedicare. Participarea sa în emisiune este motivată de dorința de a inspira bărbații să fie puternici, autentici și să își urmeze valorile.

„Vreau să arăt ce înseamnă să fii un bărbat cu voință și putere”, a spus concurentul.

În viața de zi cu zi, Dumbo este un familist convins. Este mândru să fie alături de soția sa și să crească împreună cei doi copii ai lor, încercând să le insufle valorile care îl ghidează.

Desafio: Aventura este pentru Dumbo o provocare, dar și o oportunitate de a transmite lecții valoroase despre curaj și autenticitate.

De ce a vrut concurentul să participe la show-ul de la Pro TV

Dumbo a decis să participe la Desafio: Aventura, după ce soția lui s-a confruntat cu o problemă de sănătate. Femeia a suferit un infarct, iar Marius i-a promis că va concura la show-ul filmat în Thailanda.

„Soția mea a făcut un infarct și i-am promis că voi merge la «Desafio: Aventura». Așa că îmi voi ține promisiunea față de ea”, a declarat acesta înainte de plecarea în Thailanda.

Dumbo și soția lui au doi copii, concurentul considerându-se a fi un familist convins.

De asemenea, concurentul se descrie ca fiind un om al naturii, obișnuit cu viața în sălbăticie. Acesta a mărturisit că obișnuiește să gătească singur în pădure și că are o pasiune puternică pentru vânătoare.

