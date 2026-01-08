  MENIU  
Home > Astro Fun > Horoscop 9 ianuarie 2026. Față în față cu destinul. O zodie câștigă lupta cu soarta. Schimbări uriașe

Horoscop 9 ianuarie 2026. Față în față cu destinul. O zodie câștigă lupta cu soarta. Schimbări uriașe

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Claudia Grigore
.

Horoscop 9 ianuarie 2026. O zi cu multe piedici, dar și victorii pentru unii nativi. Citește horoscopul zilnic și află cum te vor influența astrele. Previziuni pentru toate zodiile.

Scorpionul se află astăzi într-un punct de cotitură major, într-un context astral care nu mai lasă loc de amânări sau jumătăți de măsură. Influențele planetare activează axa destinului, iar evenimentele care se declanșează au un caracter profund karmic. Este una dintre acele zile rare în care universul forțează o decizie clară, iar Scorpionul este pregătit să o ia.

Horoscop 9 ianuarie 2026 – Previziuni pentru toate zodiile

Citește horoscopul zilnic și află ce ți-au rezervat astrele, în funcție de zodia ta, dar și cum va influența contextul astrologic restul zodiilor. Previziuni pentru toate zodiile.

Horoscop zilnic Berbec – Previziuni pentru 9 ianuarie 2026

Berbec, ziua de astăzi vine cu un plus semnificativ de energie care te propulsează înainte. Luna se aliniază cu Marte, activându-ți motivația în proiectele profesionale. Această energie intensă te ajută să depășești obstacolele cu ușurință, însă evită deciziile luate în grabă. Colaborarea cu colegii aduce cele mai bune rezultate. Privește provocările ca pe oportunități de creștere și inovație. În plan personal, entuziasmul tău aduce un suflu pozitiv relațiilor, mai ales dacă plănuiești activități noi. Financiar, este recomandată prudența; analizează bugetul înainte de a face angajamente. Seara este ideală pentru relaxare alături de prieteni care îți împărtășesc energia.

Oamenilor nu le-a venit să cradă că e el! La 58 de ani s-a distrat ca-n copilărie, pe săniuță! Artistul nostru a făcut furori pe pârtie! FOTO
Oamenilor nu le-a venit să cradă că e el! La 58 de ani s-a distrat ca-n copilărie, pe săniuță! Artistul nostru a făcut furori pe pârtie! FOTO
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Taur – Previziuni pentru 9 ianuarie 2026

Taur, natura ta practică este pusă în prim-plan, pe fondul influenței lui Venus, care îți accentuează simțul frumosului și al armoniei. Găsești inspirație în activități artistice, fie că îți reorganizezi spațiul, fie că te dedici unui hobby creativ. Profesional, diplomația devine atuul tău principal și te ajută să detensionezi relațiile din echipă. Este o zi favorabilă pentru planuri financiare și investiții chibzuite. În plan personal, exprimarea sinceră a sentimentelor întărește legăturile cu cei dragi. Practicile de mindfulness îți aduc claritate emoțională. Ascultă-ți instinctele, mai ales în chestiuni sentimentale. Seara favorizează relaxarea, fie printr-o plimbare liniștită, fie printr-un ritual de destindere.

Horoscop zilnic Gemeni – Previziuni pentru 9 ianuarie 2026

Gemeni, comunicarea este superputerea ta astăzi, sub influența directă a lui Mercur, care îți amplifică elocvența și adaptabilitatea. Implică-te în discuții ce necesită rezolvare de probleme, deoarece mintea ta agilă găsește soluții inovatoare. Networkingul aduce oportunități valoroase în plan profesional. Flexibilitatea te ajută să gestionezi sarcinile neprevăzute. În relații, ascultarea activă creează armonie și înțelegere. O întâlnire cu prietenii, plină de idei și voie bună, îți ridică moralul. Financiar, revizuirea cheltuielilor și ajustarea bugetului sunt decizii inspirate. Momentele de reflecție te ajută să-ți echilibrezi ritmul alert. Un proiect creativ îți poate aduce o satisfacție neașteptată.

Cine este Bee, tânăra pe care mai mulți tiktokeri, printre care și Makaveli, au scos-o cu forța din Spitalul Județean Constanța, în mijlocul nopții. „Un grup de persoane a pătruns neautorizat în incinta spitalului creând panică în rândul pacienților”. Ce a urmat pare rupt din filme
Cine este Bee, tânăra pe care mai mulți tiktokeri, printre care și Makaveli, au scos-o cu forța din Spitalul Județean Constanța, în mijlocul nopții. „Un grup de persoane a pătruns neautorizat în incinta spitalului creând panică în rândul pacienților”. Ce a urmat pare rupt din filme
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Rac – Previziuni pentru 9 ianuarie 2026

Rac, nevoia de a proteja și a îngriji este accentuată astăzi de influența Lunii, care îți intensifică emoțiile. Casa și familia devin prioritare; este un moment bun pentru proiecte ce sporesc confortul domestic. Intuiția te ajută să rezolvi cu ușurință chestiuni familiale. La locul de muncă, exprimarea clară a ideilor și susținerea spiritului de echipă aduc progres. Financiar, cere sfaturi înainte de achiziții importante. În relațiile personale, energia favorabilă te ajută să depășești neînțelegeri recente. Practicarea recunoștinței îți îmbunătățește starea de spirit. Activitățile creative sau gătitul acasă îți redau echilibrul. Conectarea cu natura aduce liniște și claritate. Ai încredere în instinctele tale, ele te conduc spre rezultate benefice.

Horoscop zilnic Leu – Previziuni pentru 9 ianuarie 2026

Leu, carisma ta este amplificată de energia Soarelui, favorizând leadershipul și interacțiunile sociale. Asumă-ți roluri care îți permit să-ți pui în valoare talentele și să-i inspiri pe ceilalți. La muncă, proiectele creative beneficiază din plin de dinamismul tău. Fii deschis la feedback și valorifică ideile celor din jur. Relațiile personale sunt marcate de optimism și distracție. Financiar, planificarea pe termen lung susține obiectivele tale. Atenție la tendința de a exagera; moderația este cheia. Seara este potrivită pentru evenimente festive sau experiențe culturale. Conectează-te la forța ta interioară și lasă-ți spiritul de lider să strălucească.

Citeşte și: Zodii care vor avea parte de schimbări radicale la început de an. Le așteaptă surprize colosale!

Citeşte şi: Zodii cărora li se schimbă destinul în ianuarie 2026. Vor avea un început de an fabulos!

Horoscop zilnic Fecioară – Previziuni pentru 9 ianuarie 2026

Fecioară, deciziile practice sunt avantajate astăzi, cu Mercur susținându-ți gândirea analitică. Atenția la detalii te ajută să finalizezi sarcini cu eficiență și precizie. Organizarea spațiului de lucru îți crește productivitatea. Colaborarea cu colegii optimizează rezultatele comune. Financiar, planificarea atentă consolidează siguranța viitoare. Relațiile personale se întăresc prin empatie și sprijin concret. Deși pragmatismul domină ziua, adaugă o notă de creativitate pentru prospețime. Acordă timp îngrijirii personale. Echilibrul dintre relaxare mentală și activitate fizică îți susține starea de bine.

Horoscop zilnic Balanță – Previziuni pentru 9 ianuarie 2026

Balanță, Venus îți oferă farmec și diplomație, facilitând interacțiuni armonioase. Este o zi excelentă pentru a rezolva probleme mai vechi în relații, ajungând la soluții amiabile. Profesional, creativitatea ta se remarcă în rezolvarea problemelor și în proiecte ce implică estetică. Financiar, consultă persoane de încredere înainte de decizii importante. Activitățile sociale aduc bucurie și revigorare. Menține echilibrul între muncă și relaxare. Meditația sau exercițiile ușoare îți refac armonia interioară. Gesturile romantice întăresc legătura de cuplu. Ai grijă și de lumea ta interioară, pentru o creștere personală completă.

Horoscop zilnic Scorpion – Previziuni pentru 9 ianuarie 2026

În plan profesional și financiar, apar oportunități care pot schimba radical direcția de evoluție. Fie că este vorba despre o ofertă, o renegociere sau o revelație strategică, Scorpionul reușește să preia controlul acolo unde, până acum, lucrurile păreau dictate de factori externi. Intuiția este la cote maxime și devine un instrument de putere, nu doar un ghid subtil.
Pe plan personal, se rupe un cerc vicios. Scorpionul înțelege, poate mai clar ca niciodată, ce trebuie lăsat în urmă și ce merită dus mai departe. Relațiile toxice, fricile vechi sau atașamentele care blocau evoluția sunt confruntate direct. Nu este o zi ușoară emoțional, dar este una eliberatoare. Lupta cu soarta nu se câștigă prin forță, ci prin asumare și luciditate – exact armele acestui semn.
Schimbările care se produc acum au efect pe termen lung. Scorpionul iese mai puternic, mai sigur pe sine și cu o direcție clară. Destinul nu mai este un adversar, ci un aliat redutabil. Cine îndrăznește să se privească sincer în oglindă astăzi, câștigă nu doar o bătălie, ci un nou început.

Citeşte şi: Zodiile care atrag banii ca un magnet la începutul lui 2026. Norocul e de partea lor!

Citeşte şi: Zodii care se despart în ianuarie 2026. Încep noul an în lacrimi

Horoscop zilnic Săgetător – Previziuni pentru 9 ianuarie 2026

Săgetător, ziua îți stimulează spiritul aventurier, sub influența lui Jupiter, care te îndeamnă spre explorare și cunoaștere. Implică-te în activități ce îți lărgesc orizonturile, fie prin călătorii, studiu sau schimburi culturale. La locul de muncă, ideile inovatoare prind contur – împărtășește-le cu echipa pentru a îmbunătăți proiectele și colaborarea. Relațiile personale se adâncesc prin experiențe comune; propune o ieșire sau un hobby nou care să vă apropie. Aspectele financiare necesită atenție – planificarea achizițiilor asigură stabilitate pe termen lung. Curiozitatea te conduce spre surse neobișnuite de informație, lărgindu-ți perspectiva. Entuziasmul tău atrage oameni dornici să ți se alăture. Întâlnirile din a doua parte a zilei ridică moralul și pot aduce oportunități de networking.

Horoscop zilnic Capricorn – Previziuni pentru 9 ianuarie 2026

Capricorn, influența lui Saturn îți oferă concentrare și determinare, permițându-ți să îți gestionezi eficient responsabilitățile. Aspirațiile profesionale sunt prioritare; concentrează-te pe sarcinile care susțin obiectivele pe termen lung. Colaborarea cu colegii îmbunătățește rezultatele, iar abilitățile tale de lider sunt remarcate. Financiar, este momentul ideal pentru a revizui cheltuielile și a construi un buget sustenabil, punând bazele securității viitoare. Relațiile personale beneficiază de înțelepciunea și empatia ta; sprijină-i pe cei apropiați oferind soluții pragmatice. Echilibrul dintre perseverență și sensibilitate întărește legăturile afective. Reflecția personală aduce perspective valoroase pentru dezvoltare. Stabilește noi obiective personale pentru a menține ritmul evoluției. Activitățile relaxante, precum plimbările în natură sau lectura, îți reîncarcă energia.

Horoscop zilnic Vărsător – Previziuni pentru 9 ianuarie 2026

Vărsător, ziua favorizează gândirea vizionară și inovația, sub influența lui Uranus, care îți evidențiază perspectivele unice. Este un moment excelent pentru proiecte îndrăznețe și parteneriate creative, în care ideile tale îi inspiră pe ceilalți. Profită de colaborările profesionale pentru progrese semnificative. Din punct de vedere financiar, explorează opțiuni neconvenționale, dar consultă specialiști pentru a reduce riscurile. Social, implică-te în inițiative comunitare sau voluntariat, consolidând relații bazate pe obiective comune. Relațiile se dezvoltă prin deschidere și dialog; planifică discuții care să stimuleze înțelegerea și entuziasmul reciproc. Urmează-ți interesele personale, precum tehnologiile noi sau conceptele futuriste, pentru a-ți energiza mintea. Spontaneitatea atrage conexiuni noi și îți îmbogățește cercul social.

Horoscop zilnic Pești – Previziuni pentru 9 ianuarie 2026

Pești, influența lui Neptun îți amplifică intuiția și creativitatea. Folosește această sensibilitate crescută pentru activități artistice sau pentru explorarea laturii spirituale. La serviciu, empatia ta facilitează comunicarea și rezolvarea conflictelor, contribuind la un climat armonios. Lasă imaginația să ghideze ideile și soluțiile. Financiar, prudența este recomandată; analizează investițiile dintr-o perspectivă pe termen lung. Relațiile personale se consolidează prin gesturi de grijă și prin împărtășirea visurilor și aspirațiilor. Activitățile culturale sau muzicale îți ridică moralul și îți hrănesc sufletul. Deși introspecția este accentuată, menține un echilibru cu aspectele practice. Meditația sau jurnalul te ajută să îți clarifici emoțiile și inspirațiile. Acționează în acord cu valorile interioare, lăsând autenticitatea să îți ghideze pașii.

Sursa foto: Shutterstock/Pixabay

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Cum arată Oana Radu după doi ani în care nu a ținut dietă și nu a făcut sport: „M-am îngrășat? Nicio problemă!”. De ce nu slăbește
Cum arată Oana Radu după doi ani în care nu a ținut dietă și nu a făcut sport: „M-am îngrășat? Nicio problemă!”. De ce nu slăbește
Fanatik
Dinamo, o nouă mutare pe piața transferurilor! Kopic și-a dat acordul și atacantul semnează în Antalya. Exclusiv
Dinamo, o nouă mutare pe piața transferurilor! Kopic și-a dat acordul și atacantul semnează în Antalya. Exclusiv
GSP.ro
Odată se „bătea” cu Phelps, iar acum, din cauza divorțului de o „iepurașă” Playboy, își vinde medaliile olimpice!
Odată se „bătea” cu Phelps, iar acum, din cauza divorțului de o „iepurașă” Playboy, își vinde medaliile olimpice!
Click.ro
Horoscop joi, 8 ianuarie. Leii primesc vești apăsătoare, Scorpionii află secrete
Horoscop joi, 8 ianuarie. Leii primesc vești apăsătoare, Scorpionii află secrete
TV Mania
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Redactia.ro
Ce este embolia grăsoasă, afecțiunea rară din cauza căreia a murit tânărul din Buzău
Ce este embolia grăsoasă, afecțiunea rară din cauza căreia a murit tânărul din Buzău
Citește și...
Liber la cheltuieli publice în 2026. Instituția care a blocat una dintre reformele lui Bolojan vrea sediu nou de peste 100 de milioane lei
Elena Udrea, de nerecunoscut! Schimbarea făcută de fostul ministru după sărbători, nu ai mai văzut-o aşa
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Incident la un concert din Capitală. Florin Salam, situație umilitoare chiar pe scenă
Zodiile‑vedetă ale anului 2026. Vor străluci pe toate planurile!
Horoscop 8 ianuarie 2026. Schimbare karmică. O zodie trece printr-o furtună de evenimente neașteptate, dar va ieși mai rezistentă ca niciodată
Horoscop 7 ianuarie 2026. Noroc dublu pentru o zodie. Astrele o binecuvântează cu bani și dragoste
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
ULTIMA ORĂ! Școli ÎNCHISE joi şi vineri! Nu se fac ore! Anunțul făcut de ministerul Educației!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Andreea Popescu, replică după ce a declarat că are patru bone: „Știam că o să fac vâlvă, că se va supăra lumea”. Ce salariu ar avea femeile
Andreea Popescu, replică după ce a declarat că are patru bone: „Știam că o să fac vâlvă, că se va supăra lumea”. Ce salariu ar avea femeile
Reacția lui George Cornu după ce Marina Almășan și-a refăcut viața amoroasă. "Nu am niciun motiv să mă bucur!" Ce spune despre fosta sa parteneră
Reacția lui George Cornu după ce Marina Almășan și-a refăcut viața amoroasă. "Nu am niciun motiv să mă bucur!" Ce spune despre fosta sa parteneră
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Imagini fierbinți cu iubita lui Cătălin Scărlătescu în vacanță. Cum a apărut arhitecta Elena în Mexic. Blondă, voluptuoasă, fără inhibiții
Imagini fierbinți cu iubita lui Cătălin Scărlătescu în vacanță. Cum a apărut arhitecta Elena în Mexic. Blondă, voluptuoasă, fără inhibiții
Cum arată nepoții lui Ion Țiriac. Ileana Lazariuc, imagini rare alături de Alexandru și Nicholas
Cum arată nepoții lui Ion Țiriac. Ileana Lazariuc, imagini rare alături de Alexandru și Nicholas
Elle
Alina Eremia, imagini superbe din vacanță. Ce destinație au ales artista și soțul ei, Edi Barbu: "E mult mai spectaculos în realitate." FOTO
Alina Eremia, imagini superbe din vacanță. Ce destinație au ales artista și soțul ei, Edi Barbu: "E mult mai spectaculos în realitate." FOTO
Cum este Irina Fodor în rolul de mamă și care este relația cu fiica ei, Diana. Prezentatoarea a dezvăluit cum o crește pe adolescentă: „Reguli care o țin în siguranță...”
Cum este Irina Fodor în rolul de mamă și care este relația cu fiica ei, Diana. Prezentatoarea a dezvăluit cum o crește pe adolescentă: „Reguli care o țin în siguranță...”
Mai îndrăgostit ca oricând! Ce a dezvăluit public Valentin Butnaru despre iubita lui, Ana Bodea: „Sunt puține zilele în care să nu ne dorim să...”
Mai îndrăgostit ca oricând! Ce a dezvăluit public Valentin Butnaru despre iubita lui, Ana Bodea: „Sunt puține zilele în care să nu ne dorim să...”
DailyBusiness.ro
Ministrul Energiei convoacă Comandamentul Energetic Național, pe fondul vremii severe și al avariilor din rețea
Ministrul Energiei convoacă Comandamentul Energetic Național, pe fondul vremii severe și al avariilor din rețea
Boicotul fiscal, o soluție falsă. De ce neplata taxelor riscă să ducă la noi scumpiri
Boicotul fiscal, o soluție falsă. De ce neplata taxelor riscă să ducă la noi scumpiri
A1.ro
Sydney Sweeney a pozat nud, acoperită doar de vopsea aurie. Imaginile momentului cu cea mai râvnită blondă din showbiz
Sydney Sweeney a pozat nud, acoperită doar de vopsea aurie. Imaginile momentului cu cea mai râvnită blondă din showbiz
Oana Radu are fobie de dietă și de slăbit. Cum arată după doi ani în care nu a făcut sport: „Am mâncat doar porcării. Știam că mă voi îngrășa”
Oana Radu are fobie de dietă și de slăbit. Cum arată după doi ani în care nu a făcut sport: „Am mâncat doar porcării. Știam că mă voi îngrășa”
Cine este Iuliana Dup de la Desafio: Aventura. Este supranumită „artista pălăriilor” și deține un atelier de lux
Cine este Iuliana Dup de la Desafio: Aventura. Este supranumită „artista pălăriilor” și deține un atelier de lux
Catinca și Oana Roman, în fața instanței la aproape doi ani de la moartea mamei lor. În joc sunt 300.000 de euro 
Catinca și Oana Roman, în fața instanței la aproape doi ani de la moartea mamei lor. În joc sunt 300.000 de euro 
Zodiile‑vedetă ale anului 2026. Vor străluci pe toate planurile!
Zodiile‑vedetă ale anului 2026. Vor străluci pe toate planurile!
Observator News
Orașele pe care turiștii sunt sfătuiți să le evite în 2026. De ce au ajuns pe lista neagră
Orașele pe care turiștii sunt sfătuiți să le evite în 2026. De ce au ajuns pe lista neagră
Libertatea pentru Femei
Romina Power rupe tăcerea despre fiica ei dispărută, după 30 de ani de coșmar: „Cred că e vie. Dacă ar fi murit, aș fi simțit”. Al Bano a cerut ca Ylenia să fie declarată moartă
Romina Power rupe tăcerea despre fiica ei dispărută, după 30 de ani de coșmar: „Cred că e vie. Dacă ar fi murit, aș fi simțit”. Al Bano a cerut ca Ylenia să fie declarată moartă
Antonia, primele poze în costum de baie după cele trei operații! Face noi dezvăluiri despre medicii esteticieni. Ce a încercat un doctor să o convingă să facă
Antonia, primele poze în costum de baie după cele trei operații! Face noi dezvăluiri despre medicii esteticieni. Ce a încercat un doctor să o convingă să facă
Vedete care s-au botezat la vârsta maturității. Pocăința le-a adus împlinire
Vedete care s-au botezat la vârsta maturității. Pocăința le-a adus împlinire
Romanița Iovan l-ar suna pe fostul sot, dacă ar putea da un singur telefon. Ce i-ar spune lui Adrian Iovan
Romanița Iovan l-ar suna pe fostul sot, dacă ar putea da un singur telefon. Ce i-ar spune lui Adrian Iovan
Viva.ro
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Redactia.ro
Ce este embolia grăsoasă, afecțiunea rară din cauza căreia a murit tânărul din Buzău
Ce este embolia grăsoasă, afecțiunea rară din cauza căreia a murit tânărul din Buzău
Îţi mai aduci aminte de „Betty cea urâtă”? Viaţa actriţei s-a schimbat total la mai bine de 20 de ani de la premiera serialului
Îţi mai aduci aminte de „Betty cea urâtă”? Viaţa actriţei s-a schimbat total la mai bine de 20 de ani de la premiera serialului
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
E doliu în muzica populară din România. De ce s-a stins, de fapt, solistul Ion Drăgan chiar de Crăciun
E doliu în muzica populară din România. De ce s-a stins, de fapt, solistul Ion Drăgan chiar de Crăciun
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Cum se face verificarea dosarului de handicap pe caz de boală? LISTA afecțiunilor pentru certificat permanent de handicap
Cum se face verificarea dosarului de handicap pe caz de boală? LISTA afecțiunilor pentru certificat permanent de handicap
Analize și investigații medicale gratuite în 2026
Analize și investigații medicale gratuite în 2026
Analize medicale 2026. Regula care schimbă tot pentru bolnavii cronici
Analize medicale 2026. Regula care schimbă tot pentru bolnavii cronici
Alertă alimentară la nivel global: rechemarea Nestlé lovește bursele financiare! Dezastru economic de proporții
Alertă alimentară la nivel global: rechemarea Nestlé lovește bursele financiare! Dezastru economic de proporții
TV Mania
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Laura Cosoi și momentul care a transformat ziua ei de naștere într-unul memorabil: familia se mărește din nou
Laura Cosoi și momentul care a transformat ziua ei de naștere într-unul memorabil: familia se mărește din nou
Asemănarea neașteptată dintre Ana Bodea și mama ei. Detaliul remarcat imediat de fani
Asemănarea neașteptată dintre Ana Bodea și mama ei. Detaliul remarcat imediat de fani
Vila din Băneasa a Andrei și a lui Cătălin Măruță, complet transformată. Cum arată astăzi casa de un milion de euro a celor două vedete Pro TV
Vila din Băneasa a Andrei și a lui Cătălin Măruță, complet transformată. Cum arată astăzi casa de un milion de euro a celor două vedete Pro TV
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost a doua soție a legendarului tenismen român
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost a doua soție a legendarului tenismen român
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată cu 20 de ani mai tânără
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată cu 20 de ani mai tânără
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține două săptămâni
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține două săptămâni
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton