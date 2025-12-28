Zodii care se despart în ianuarie 2026. Încep noul an în lacrimi

Ianuarie 2026 nu este doar o lună a noilor începuturi, ci și o perioadă în care unele relații ajung la final. Tranzitele astrale sunt intense: Venus în Capricorn aduce luciditate și pragmatism, Mercur retrograd în primele zile ale lunii scoate la suprafață tensiuni vechi, iar Luna Plină din 14 ianuarie pune presiune pe relațiile fragile.

Pentru câteva zodii, începutul de an devine momentul adevărului, în care se iau decizii dificile, dar necesare.

Gemeni

Pentru Gemeni, Mercur retrograd activează zona comunicării, ceea ce înseamnă că discuțiile amânate sau problemele ignorate revin în forță. Relațiile bazate pe neclaritate sau compromisuri devin greu de susținut. În primele două săptămâni ale lunii, Gemenii pot simți că nu mai pot continua într-o poveste care nu le oferă stabilitate.

De asemenea, pot descoperi că partenerul nu este sincer sau că anumite promisiuni nu vor fi niciodată îndeplinite. Confuzia emoțională se transformă în claritate bruscă, iar nativii încep să vadă lucrurile exact așa cum sunt. O despărțire poate fi dureroasă, dar eliberatoare, pentru că le permite să respire din nou și să își regăsească echilibrul mental.

Leu

Leii intră în 2026 cu o energie intensă, dar și cu o nevoie puternică de autenticitate. Luna Plină din 23 ianuarie le activează sectorul relațiilor și scoate la iveală frustrări acumulate. Dacă au simțit că nu sunt apreciați sau că partenerul nu le împărtășește viziunea, începutul de an poate aduce o ruptură.

Leii aleg să plece atunci când simt că nu mai sunt respectați, iar în această perioadă nu mai acceptă jumătăți de măsură. Pot apărea discuții aprinse, reproșuri sau chiar confruntări directe, pentru că Leul nu mai vrea să tacă. Deși despărțirea poate părea impulsivă, ea este rezultatul unor nemulțumiri vechi, pe care nativii nu le mai pot ignora.

Balanță

Pentru Balanțe, Venus în Capricorn aduce o claritate rece, dar necesară. Relațiile în care au dat prea mult și au primit prea puțin devin greu de susținut. Balanțele realizează că nu mai pot continua într-o poveste în care doar ele depun efort. Ianuarie 2026 poate marca o despărțire matură, bazată pe conștientizare și dorința de a se regăsi.

Nativii încep să își pună întrebări serioase despre viitor, despre compatibilitate și despre nevoile lor emoționale reale. Dacă partenerul nu este dispus să se implice sau să facă schimbări, Balanța va alege să plece, chiar dacă o face cu inima grea. Este o perioadă în care învață să se pună pe primul loc.

Săgetător

Săgetătorii simt din plin influența lui Marte, care le activează dorința de independență. Dacă relația a devenit restrictivă sau tensionată, începutul anului aduce curajul de a spune „stop”. Săgetătorii nu mai acceptă compromisuri care le limitează libertatea.

O despărțire poate apărea brusc, dar este rezultatul unor nemulțumiri acumulate. Nativii pot simți că au crescut diferit față de partener sau că nu mai împărtășesc aceleași valori. De asemenea, pot apărea tentații externe sau dorința de a explora noi orizonturi, ceea ce îi face să realizeze că relația actuală nu le mai oferă spațiul de care au nevoie. Pentru ei, libertatea devine prioritatea absolută.

Pești

Pentru Pești, începutul lui 2026 este marcat de introspecție. Jupiter le influențează puternic sectorul emoțiilor, iar Luna Nouă din 29 ianuarie le arată adevărul despre relația în care se află. Dacă au simțit că trăiesc într-o iluzie sau că partenerul nu le oferă stabilitatea dorită, Peștii pot decide să încheie capitolul. Este o despărțire liniștită, dar profundă, care le permite să se vindece.

Nativii încep să vadă diferența dintre iubirea idealizată și realitatea concretă, iar acest lucru îi poate surprinde. Deși sunt sensibili și atașați, Peștii înțeleg că uneori trebuie să renunțe pentru a-și proteja sufletul. Ianuarie devine pentru ei o lună a eliberării emoționale și a renașterii interioare.

