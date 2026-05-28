  MENIU  
Home > Astro Fun > Horoscop 29 mai 2026. Astrele o pun față în față cu persoana potrivită sufletului ei. O zodie e gata să primească iubirea înapoi în viața sa

Horoscop 29 mai 2026. Astrele o pun față în față cu persoana potrivită sufletului ei. O zodie e gata să primească iubirea înapoi în viața sa

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Claudia Grigore
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Horoscop 29 mai 2026. O zi cu momente profunde, pline de emoții intense pentru unii nativi. Citește horoscopul zilnic și află cum te vor influența astrele. Previziuni pentru toate zodiile.

Fecioară, ziua de astăzi vine cu o configurație astrală care activează puternic zona relațiilor profunde și a reconectărilor emoționale. Influențele planetare indică o deschidere rară, în care trecutul și prezentul se pot intersecta într-un mod semnificativ. Nu este o zi obișnuită în plan afectiv: este o zi de reluare a unui fir emoțional care nu s-a rupt complet, chiar dacă a fost ignorat sau amânat.

Horoscop 29 mai 2026 – Previziuni pentru toate zodiile

Citește horoscopul zilnic și află ce ți-au rezervat astrele, în funcție de zodia ta, dar și cum va influența contextul astrologic restul zodiilor. Previziuni pentru toate zodiile.

Horoscop zilnic Berbec – Previziuni pentru 29 mai 2026

Berbec, ziua de 29 mai 2026 aduce un val puternic de energie și carismă, iar prezența ta va fi remarcată mai mult decât de obicei. Pot apărea oportunități prin care să îți demonstrezi abilitățile de lider. Relațiile sociale joacă un rol esențial astăzi, iar conexiunile pe care le creezi îți pot deschide uși importante. Totuși, evită deciziile impulsive, mai ales în ceea ce privește banii; prudența și strategia îți oferă stabilitate. În plan sentimental, răbdarea va contribui la armonie și la consolidarea relațiilor. Un hobby nou sau o activitate diferită îți poate revitaliza mintea și reduce stresul acumulat. Pentru sănătate, sunt recomandate activitățile care îți cresc vitalitatea, precum alergarea sau yoga. Seara vine cu o energie favorabilă introspecției și clarificării unor probleme personale. Intuiția îți este accentuată astăzi și te ajută să descoperi intențiile reale ale celor din jur. Echilibrul dintre spontaneitate și maturitate va face diferența în deciziile pe care le iei.

Azi e unul dintre cei mai cunoscuți bărbați din România, vorbește și despre politică și apare des la TV, dar în tinerețe participa adesea la show-uri în travesti. Uită-te bine la poză, îl recunoști? Ți-ai dat seama cine e? FOTO
Azi e unul dintre cei mai cunoscuți bărbați din România, vorbește și despre politică și apare des la TV, dar în tinerețe participa adesea la show-uri în travesti. Uită-te bine la poză, îl recunoști? Ți-ai dat seama cine e? FOTO
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Taur – Previziuni pentru 29 mai 2026

Taur, pe 29 mai 2026, astrele te îndeamnă să ieși din zona de confort și să explorezi noi direcții. Venus, planeta care îți guvernează zodia, susține inițiativele curajoase și schimbările care pot aduce succes pe termen lung. În carieră, adaptarea și deschiderea către inovație îți pot aduce avantaje importante. În relații, anumite dinamici se pot schimba, iar comunicarea sinceră devine esențială pentru a evita distanțarea emoțională. Empatia și răbdarea vor consolida încrederea dintre tine și cei apropiați. Financiar, investițiile bine gândite îți pot aduce mai multă stabilitate, însă evită cumpărăturile impulsive. Sănătatea mentală are nevoie de atenție; meditația, plimbările sau timpul petrecut în natură îți vor aduce liniște interioară. Renunțarea la frustrările din trecut îți poate elibera energia și îți va permite să privești viitorul cu mai mult optimism. Spre seară, creativitatea este favorizată, iar inspirația poate apărea din cele mai neașteptate locuri.

Horoscop zilnic Gemeni – Previziuni pentru 29 mai 2026

Gemeni, pe 29 mai 2026, abilitatea ta de comunicare atinge un nivel remarcabil, iar această zi favorizează conversațiile importante, negocierile și exprimarea ideilor. Este un moment excelent pentru scris, prezentări sau discuții care pot genera progres atât în viața personală, cât și în cea profesională. Astrele încurajează colaborarea și munca în echipă, deoarece schimbul de idei va aduce rezultate excelente. Relațiile apropiate beneficiază de deschiderea ta emoțională, iar cineva drag ar putea avea nevoie de sfatul sau sprijinul tău. O revelație neașteptată venită din partea unui prieten îți poate schimba perspectiva asupra unei situații. Financiar, este nevoie de atenție și decizii prudente pentru a asigura stabilitatea pe termen lung. Flexibilitatea rămâne marele tău avantaj în fața schimbărilor bruște. Pentru sănătate, menține un echilibru între activitatea intelectuală și cea fizică. Spre seară, activitățile relaxante sau jocurile de logică îți pot ridica moralul și îți pot limpezi mintea.

Cine este, de fapt, Livia, soția lui Dragoș Pîslaru. Detalii neștiute despre femeia care „îl întreține” pe ministru. „Câștigă de trei ori mai mult”
Cine este, de fapt, Livia, soția lui Dragoș Pîslaru. Detalii neștiute despre femeia care „îl întreține” pe ministru. „Câștigă de trei ori mai mult”
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Rac – Previziuni pentru 29 mai 2026

Rac, energia zilei de 29 mai 2026 se concentrează asupra relațiilor personale și a responsabilităților profesionale. Configurația astrală favorizează activitățile legate de casă și familie, iar reorganizarea spațiului personal poate aduce mai mult confort și armonie. Inteligența emoțională devine punctul tău forte și te ajută să construiești conexiuni mai profunde cu cei dragi. Conversațiile sincere pot rezolva neînțelegeri mai vechi și pot întări legăturile afective. În carieră, colaborarea și spiritul de echipă sunt cheia succesului. Financiar, este recomandată o abordare prudentă și orientată spre siguranță pe termen lung. Evită riscurile inutile și bazează-te pe organizare. Sănătatea necesită o abordare echilibrată care să includă atât grijă pentru corp, cât și pentru suflet. Meditația și introspecția îți pot aduce claritate. Spre seară, creativitatea este accentuată, iar activitățile artistice sau muzicale te pot ajuta să îți exprimi emoțiile într-un mod constructiv.

Citeşte şi: Anul Calului de Foc 2026: Surprize, decizii neașteptate și provocări pentru cele 12 semne zodiacale

Citeşte şi: Horoscop Chinezesc 2026. Cinci zodii intră pe o pantă întunecoasă a destinului. Ce surprize neplăcute le așteaptă

Citeşte şi: Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Este un an al construcțiilor solide, nu al experimentelor hazardate”

Horoscop zilnic Leu – Previziuni pentru 29 mai 2026

Leu, pe 29 mai 2026, energia astrală îți aprinde creativitatea și te aduce în centrul atenției. Carisma ta naturală atrage oameni și oportunități, iar aceasta este o zi excelentă pentru a-ți pune în valoare talentele și ideile. În plan profesional, întâlnirile și colaborările pot deschide drumuri interesante, însă este important să îți păstrezi obiectivele în limite realiste pentru a evita suprasolicitarea. În dragoste, gesturile spontane reaprind pasiunea și apropie inimile, însă trebuie să fii atent și la nevoile partenerului. Financiar, deciziile curajoase, dar bine documentate, pot aduce beneficii importante. Pentru sănătate, echilibrul dintre activitate și relaxare este esențial. Profită de energia vibrantă a zilei pentru a te implica în activități care îți aduc bucurie și inspirație. Seara favorizează socializarea și schimbul de idei, iar oamenii pe care îi întâlnești îți pot oferi perspective noi și valoroase. Curajul și încrederea în propriile forțe te vor ghida spre experiențe memorabile.

Horoscop zilnic Fecioară – Previziuni pentru 29 mai 2026

În mod discret, dar inevitabil, viața te conduce către o întâlnire sau o conversație care are potențialul de a schimba direcția emoțională în care te afli. Poate fi o persoană din trecut sau cineva care a avut mereu un impact subtil asupra ta. Nu mai este loc pentru ambiguități sau jocuri emoționale; energia zilei cere sinceritate și asumare.
Pe plan interior, Fecioara simte o relaxare treptată a unor tensiuni vechi. Mecanismele de protecție emoțională, de obicei rigide, încep să se înmoaie, permițând accesul unei vulnerabilități constructive. Această schimbare nu este haotică, ci bine dozată, ca și cum universul ar calibra exact câtă deschidere este sigură pentru tine în acest moment.
Din punct de vedere relațional, există o mare probabilitate ca o conexiune importantă să revină în prim-plan. Nu vorbim doar despre atracție, ci despre o potrivire emoțională și mentală care devine imposibil de ignorat. Este o reconectare care te obligă să îți reevaluezi standardele, așteptările și modul în care definești stabilitatea afectivă.
Pentru Fecioară, lecția acestei zile este una de acceptare controlată. Nu totul poate fi planificat, analizat sau prevăzut. Unele întâlniri sunt orchestrate de un mecanism mai profund, iar rolul tău este să observi, să înțelegi și să alegi conștient dacă mergi mai departe.
Dacă alegi deschiderea, ai șansa unei reconstrucții emoționale autentice. Dacă alegi distanța, vei închide un ciclu cu mai multă claritate decât ai avut până acum. În ambele cazuri, astrele te poziționează într-un punct de decizie care redefinește direcția ta afectivă.

Horoscop zilnic Balanță – Previziuni pentru 29 mai 2026

Balanță, pe 29 mai 2026, universul îți cere să aduci mai mult echilibru și armonie în toate aspectele vieții tale. Astrele susțin deciziile importante, în special cele legate de parteneriate și relații. În plan profesional, poți avea rolul de mediator sau persoana care reușește să calmeze conflicte și să găsească soluții corecte pentru toată lumea. Abilitățile tale diplomatice sunt remarcate și apreciate. Relațiile sociale sunt favorizate. Discuțiile cu prietenii sau colegii pot consolida alianțe importante. În viața personală, exprimarea afecțiunii și recunoștinței întărește conexiunile emoționale și creează apropiere autentică. Financiar, planificarea atentă îți poate aduce stabilitate în viitor. Evită cheltuielile făcute din impuls. Pentru sănătate, sunt recomandate activitățile care combină mișcarea cu relaxarea, precum dansul sau yoga. Creativitatea este puternic stimulată astăzi, iar activitățile artistice îți pot aduce liniște și inspirație. Spre seară, introspecția îți oferă răspunsuri importante și claritate în privința unor situații care te frământă de ceva timp.

Horoscop zilnic Scorpion – Previziuni pentru 29 mai 2026

Scorpion, pe 29 mai 2026, astrele te împing către o etapă profundă de transformare și autocunoaștere. Energia astrelor îți oferă șansa de a înțelege mai clar anumite evenimente din trecut, astfel încât să construiești un viitor mai matur și mai echilibrat. În plan profesional, intuiția devine aliatul tău principal în luarea unor decizii complexe. Capacitatea ta de concentrare și analiza atentă a detaliilor te ajută să rezolvi probleme dificile. Vei găsi soluții acolo unde alții văd doar blocaje. Observă semnalele subtile din jurul tău, pentru că ele pot deschide drumul către un progres important. În relațiile personale, sinceritatea și transparența sunt esențiale. Comunicarea deschisă poate vindeca tensiuni mai vechi și poate consolida încrederea dintre tine și cei apropiați. Financiar, este o perioadă în care prudența trebuie să primeze. Evită investițiile impulsive și analizează atent fiecare pas. În privința sănătății, stresul trebuie gestionat cu atenție pentru a menține armonia emoțională și fizică. Spre seară, momentele de liniște sau întâlnirile intime îți vor aduce claritate și reconectare sufletească. Puterea ta de regenerare este mai mare decât crezi, iar această zi poate marca un nou început important.

Horoscop zilnic Săgetător- Previziuni pentru 29 mai 2026

Săgetător, energia expansivă a zilei de 29 mai 2026 îți stimulează spiritul aventurier și dorința de explorare. Universul îți scoate în cale oportunități de dezvoltare, mai ales în domeniul studiilor, călătoriilor sau experiențelor care îți lărgesc orizonturile. În plan profesional, entuziasmul și ideile tale inovatoare îi inspiră pe cei din jur și contribuie la succesul proiectelor comune. Colaborările sunt favorizate. Munca în echipă poate crea conexiuni puternice și rezultate excelente. În viața personală, sinceritatea și deschiderea emoțională apropie oamenii de tine. Participarea la evenimente sociale sau întâlniri îți poate extinde cercul de cunoștințe. Financiar, perspectivele sunt promițătoare. Este recomandat să îți controlezi cheltuielile pentru a evita situațiile neprevăzute. Sănătatea beneficiază de mișcare, sport și activități în aer liber care îți cresc nivelul de energie. Spre seară, creativitatea și reflecțiile spirituale îți oferă claritate și inspirație. Astăzi, fiecare experiență poate deveni o lecție importantă care îți schimbă perspectiva asupra vieții.

Horoscop zilnic Capricorn – Previziuni pentru 29 mai 2026

Capricorn, pe 29 mai 2026, perseverența și ambiția îți influențează puternic parcursul profesional. Astrele susțin obiectivele pe termen lung și îți oferă energia necesară pentru a face pași importanți către succes. Sfaturile venite din partea unor mentori sau persoane cu experiență pot avea un impact valoros asupra planurilor tale. Este important să fii receptiv. Colaborările se dovedesc productive și pot aduce rezultate remarcabile în proiectele în care ești implicat. În plan sentimental, relațiile devin mai profunde atunci când acorzi timp conversațiilor sincere și consolidării încrederii. Financiar, prudența rămâne esențială; evită riscurile inutile și concentrează-te pe stabilitate și sustenabilitate. Sănătatea trebuie pusă pe primul loc printr-un echilibru clar între muncă și odihnă. Meditația, relaxarea și activitățile care reduc stresul îți vor întări rezistența psihică. Spre seară, activitățile artistice sau muzicale îți pot oferi o stare de liniște și inspirație.

Horoscop zilnic Vărsător – Previziuni pentru 29 mai 2026

Vărsător, pe 29 mai 2026, spiritul tău inovator este mai puternic ca oricând și te împinge să explorezi idei neconvenționale. În plan profesional, gândirea originală și soluțiile diferite pe care le propui atrag atenția și pot produce schimbări importante. Colaborările sunt avantajoase și întăresc relațiile profesionale, contribuind la succesul proiectelor comune. Conexiunile sociale joacă un rol important astăzi, iar discuțiile cu oameni diferiți îți pot deschide perspective noi. În relațiile personale, autenticitatea și sinceritatea consolidează încrederea și apropierea emoțională. Financiar, este nevoie de analiză atentă înainte de a lua decizii importante sau de a începe proiecte noi. Pentru sănătate, sunt recomandate activitățile care îmbină efortul fizic cu stimularea mentală, precum sporturile de echipă sau jocurile strategice. Energia creativă a zilei poate fi canalizată către hobby-uri sau proiecte personale care îți oferă libertate de exprimare. Spre seară, reflecțiile interioare îți aduc claritate și inspirație pentru viitor. Viziunea ta progresistă te ajută să transformi ideile îndrăznețe în oportunități reale.

Horoscop zilnic Pești – Previziuni pentru 29 mai 2026

Pești, ziua de 29 mai 2026 îți îndreaptă atenția către lumea interioară și către procesul de vindecare emoțională. Influențele astrale îți amplifică empatia și creativitatea, făcând din această zi un moment excelent pentru activități artistice sau spirituale care îți aduc liniște sufletească. În plan profesional, intuiția te ajută să gestionezi cu succes interacțiunile și strategiile de lucru. Detaliile subtile pe care le observi pot deveni avantaje importante în luarea deciziilor. Colaborările îți oferă perspective noi și beneficii reciproce atunci când alegi să comunici deschis. În relațiile personale, conversațiile sincere apropie inimile și favorizează înțelegerea profundă. Financiar, este indicată prudența; evită cumpărăturile impulsive și prioritizează siguranța. Sănătatea emoțională are nevoie de atenție. Ritualurile de îngrijire personală, meditația sau exercițiile de respirație îți pot reda echilibrul. Spre seară, creativitatea atinge un nivel ridicat. Ascultă-ți instinctele și lasă-ți visele să îți ghideze direcția. Energia blândă a acestei zile te ajută să îți armonizezi viața și să îți regăsești pacea interioară.

Sursa foto: Shutterstock/Pixabay

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Nava Scoala Mircea - ediția nr. 52 Nava Scoala Mircea - ediția nr. 52 47.49 RON Cumpără acum
ARO 240 - Ediția nr. 66 ARO 240 - Ediția nr. 66 52.9 RON Cumpără acum
ARO 240 - Ediția nr. 65 ARO 240 - Ediția nr. 65 52.9 RON Cumpără acum
ARO 240 - Ediția nr. 64 ARO 240 - Ediția nr. 64 52.9 RON Cumpără acum
ARO 240 - Ediția nr. 63 ARO 240 - Ediția nr. 63 52.9 RON Cumpără acum
Renault 4L - ediția nr. 10 (Mașini de neuitat) Renault 4L - ediția nr. 10 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Porsche 964 - ediția nr. 9 (Mașini de neuitat) Porsche 964 - ediția nr. 9 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
„Fjord” al lui Cristian Mungiu, văzut de critici pe lista filmelor care ar putea ajunge la Oscaruri
„Fjord” al lui Cristian Mungiu, văzut de critici pe lista filmelor care ar putea ajunge la Oscaruri
Fanatik
Am aflat salariul pe care-l cere Sinyan pentru a semna cu Rapid. Exclusiv
Am aflat salariul pe care-l cere Sinyan pentru a semna cu Rapid. Exclusiv
GSP.ro
Sosia lui Kim Kardashian vine la marele meci și le va face galerie roș-albilor
Sosia lui Kim Kardashian vine la marele meci și le va face galerie roș-albilor
Click.ro
Reacția lui Ion Cassian, după ce Monica Tatoiu a spus că Irinel Columbeanu a fost „băiatul lui tata”: „Nu a escrocat pe nimeni, nu l-a văzut nimeni pe holurile DNA”
Reacția lui Ion Cassian, după ce Monica Tatoiu a spus că Irinel Columbeanu a fost „băiatul lui tata”: „Nu a escrocat pe nimeni, nu l-a văzut nimeni pe holurile DNA”
TV Mania
Iulia Vântur, Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
Iulia Vântur, Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
Redactia.ro
Prima afacere mare la care renunță frații Pavăl, proprietarii Dedeman, după ce au cumpărat Carrefour
Prima afacere mare la care renunță frații Pavăl, proprietarii Dedeman, după ce au cumpărat Carrefour
Citește și...
”Câți copii ai?” Valentina Pelinel a uimit. Ce anunț a făcut soția lui Cristi Borcea
Românii din diaspora primesc până la 200.000 de euro dacă se întorc să investească în țară. Cum se obţin banii şi condiţia pusă de stat
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Copiii albaștri. Fantezia lui Nicolae Ceaușescu privind Războiul Întregului Popor
Horoscop 28 mai 2026. Obstacolele o lovesc la fiecare pas. O zodie are parte de întârzieri financiare, cheltuieli neprevăzute și conflicte în viața personală
Horoscop 27 mai 2026. Un adevăr dureros iese la suprafață. O zodie află un secret neplăcut despre o persoană dragă. Va fi afectată profund
Horoscop 26 mai 2026. Pluto în Vărsător. Nu se aștepta la așa noroc. O zodie dă lovitura vieții! Universul conspiră în favoarea ei
Dispare o televiziune cunoscută din România! Ce post uriaș lansează Antena în locul ei și ce se va regăsi în grilă
Cum arată vila în care stă Florin Dumitrescu. Arate exact ca în filmele din America. Piesa de rezistență e bucătăria, care seamănă cu una din restaurantele cu stele Michelin / GALERIE FOTO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Geanina Ilieș a plecat de la Antena Stars, după doi ani. Prezentatoarea Tv ar fi în negocieri cu PRO TV
Geanina Ilieș a plecat de la Antena Stars, după doi ani. Prezentatoarea Tv ar fi în negocieri cu PRO TV
Mariana Moculescu a pierdut dreptul de a mai sta în apartamentul în care locuia cu chirie. "A venit proprietara să mă dea afară, ea locuind în Italia de 25 de ani!"
Mariana Moculescu a pierdut dreptul de a mai sta în apartamentul în care locuia cu chirie. "A venit proprietara să mă dea afară, ea locuind în Italia de 25 de ani!"
Proiecte speciale
Daune morale de un milion de euro pentru un accident cu trei morți pe autostrada A1. Șoferul vinovat era asigurat la falimentara City Insurance
Daune morale de un milion de euro pentru un accident cu trei morți pe autostrada A1. Șoferul vinovat era asigurat la falimentara City Insurance
Adrian Despot, solistul trupei Vița de Vie: „Scena e singurul loc unde sunt 100% liber, unde sunt eu. E o libertate de care nu mă pot bucura ca și civil”
Adrian Despot, solistul trupei Vița de Vie: „Scena e singurul loc unde sunt 100% liber, unde sunt eu. E o libertate de care nu mă pot bucura ca și civil”
Libertatea.ro
Când încep filmările noului show „Burlacii: Foc în Paradis”. În ce țară îi duce PRO TV pe concurenți
Când încep filmările noului show „Burlacii: Foc în Paradis”. În ce țară îi duce PRO TV pe concurenți
Avantaje
Abia acum s-a aflat! Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Abia acum s-a aflat! Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Zodiile care vor avea parte de un început de vară tensionat în 2026. Mercur retrograd lovește puternic
Zodiile care vor avea parte de un început de vară tensionat în 2026. Mercur retrograd lovește puternic
Elle
Ioana Grama, prima reacție după ce s-a zvonit că l-ar fi înșelat pe fostul ei soț cu Bogdan Vlădău. Cum a răspuns acuzațiilor: „Nu am putut să mă abțin…”
Ioana Grama, prima reacție după ce s-a zvonit că l-ar fi înșelat pe fostul ei soț cu Bogdan Vlădău. Cum a răspuns acuzațiilor: „Nu am putut să mă abțin…”
Corina Caragea, detalii neștiute despre cariera ei. Cu ce s-a ocupat înainte de a lucra în televiziune: „Am fost…”
Corina Caragea, detalii neștiute despre cariera ei. Cu ce s-a ocupat înainte de a lucra în televiziune: „Am fost…”
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
DailyBusiness.ro
Salariile președintelui și premierului României ar putea crește MULT odată cu noua lege a salarizării
Salariile președintelui și premierului României ar putea crește MULT odată cu noua lege a salarizării
RO-Wine: Vinuri din 15 țări și trei zile în care Bucureștiul devine, din nou, capitala vinului internațional
RO-Wine: Vinuri din 15 țări și trei zile în care Bucureștiul devine, din nou, capitala vinului internațional
A1.ro
Mesajul transmis Marina Luca, imediat după ce a câștigat Chefi la cuțite! Ce i-a zis Chef Richard, când s-a apropiat de ea
Mesajul transmis Marina Luca, imediat după ce a câștigat Chefi la cuțite! Ce i-a zis Chef Richard, când s-a apropiat de ea
Ce spune Monica Tatoiu despre Monica Gabor, după ce a dat de pământ cu Irinel Columbeanu: „Merită ce i se întâmplă”
Ce spune Monica Tatoiu despre Monica Gabor, după ce a dat de pământ cu Irinel Columbeanu: „Merită ce i se întâmplă”
Lucian Viziru, dezvăluiri despre starea de sănătate. A ajuns la spital cu suspiciune de infarct și a stat la Terapie Intensivă
Lucian Viziru, dezvăluiri despre starea de sănătate. A ajuns la spital cu suspiciune de infarct și a stat la Terapie Intensivă
Ce țeapă și-a luat Carmen Grebenișan, chiar înainte de botezul fiului ei. Influencerița a pozat dezastrul: „Eu sunt vinovată”
Ce țeapă și-a luat Carmen Grebenișan, chiar înainte de botezul fiului ei. Influencerița a pozat dezastrul: „Eu sunt vinovată”
Cătălin Măruță revine în fața publicului. Cum l-a furat pe Ciucă de la „Furnicuțele”
Cătălin Măruță revine în fața publicului. Cum l-a furat pe Ciucă de la „Furnicuțele”
Observator News
Cod galben de vijelii, grindină și vânt puternic în mare parte din țară. Rafalele ajung la 90 km/h la munte
Cod galben de vijelii, grindină și vânt puternic în mare parte din țară. Rafalele ajung la 90 km/h la munte
Libertatea pentru Femei
Nuntă princiară la Palatul Știrbey! Nașii, Marius Moga și discreta lui soție, Bianca Lăpuște, prezență rară în showbiz-ul de la noi! Bianca, superbă în roșu
Nuntă princiară la Palatul Știrbey! Nașii, Marius Moga și discreta lui soție, Bianca Lăpuște, prezență rară în showbiz-ul de la noi! Bianca, superbă în roșu
„În cazul meu, mă întreține soția…”, declara recent ministrul Dragoș Pîslaru și a spus și salariul. Cine “doamna Cash”, femeia care câștigă de trei ori mai bine decât politicianul, mâna forte a familiei lor cu patru băieți
„În cazul meu, mă întreține soția…”, declara recent ministrul Dragoș Pîslaru și a spus și salariul. Cine “doamna Cash”, femeia care câștigă de trei ori mai bine decât politicianul, mâna forte a familiei lor cu patru băieți
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
Excentrica și celebra avocată a lui Radu Mazăre a dispărut complet din lumina reflectoarelor, dar acum tocmai a venit vestea! Radu Mazăre a fost nelipsit, iar detaliul despre Lizeta Haralambie i-a uimit pe toți
Excentrica și celebra avocată a lui Radu Mazăre a dispărut complet din lumina reflectoarelor, dar acum tocmai a venit vestea! Radu Mazăre a fost nelipsit, iar detaliul despre Lizeta Haralambie i-a uimit pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat! Cine este, de fapt, soția celebră a prim-vicepreședintelui AUR Dan Dungaciu. Detaliul care i-a surprins pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat! Cine este, de fapt, soția celebră a prim-vicepreședintelui AUR Dan Dungaciu. Detaliul care i-a surprins pe toți
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Redactia.ro
Prima afacere mare la care renunță frații Pavăl, proprietarii Dedeman, după ce au cumpărat Carrefour
Prima afacere mare la care renunță frații Pavăl, proprietarii Dedeman, după ce au cumpărat Carrefour
Schimbare importantă la Antene. Dispare un post TV cunoscut
Schimbare importantă la Antene. Dispare un post TV cunoscut
Nunta mare în showbiz. Cantareata iubita de romani se casatoreste ACUM. Primele imagini CU ROCHIA IMPRESIONANTA
Nunta mare în showbiz. Cantareata iubita de romani se casatoreste ACUM. Primele imagini CU ROCHIA IMPRESIONANTA
Cum a ajuns sa arate una dintre cele mai vanate femei din Romania. E de nerecunoscut pe strada..Ce se intampla cu ea dupa ce s-a retras din viata publica
Cum a ajuns sa arate una dintre cele mai vanate femei din Romania. E de nerecunoscut pe strada..Ce se intampla cu ea dupa ce s-a retras din viata publica
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Cum scapi de molii cu un produs pe care îl ai deja în casă. Trucul folosit de experții în curățenie
Cum scapi de molii cu un produs pe care îl ai deja în casă. Trucul folosit de experții în curățenie
Noua lege a salarizării amenință veniturile angajaților din Sănătate. Sanitas a ieșit la protest
Noua lege a salarizării amenință veniturile angajaților din Sănătate. Sanitas a ieșit la protest
Joia dinainte de Rusalii 2026. Ce trebuie să faci pentru belșug, noroc și liniște în casă tot anul
Joia dinainte de Rusalii 2026. Ce trebuie să faci pentru belșug, noroc și liniște în casă tot anul
Ce boli pot duce la pensionare pe caz de boală în 2026. Lista completă
Ce boli pot duce la pensionare pe caz de boală în 2026. Lista completă
TV Mania
Iulia Vântur, Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
Iulia Vântur, Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
„Nu mă recunoaște întotdeauna!” Fiica lui Bruce Willis, anunț sfâșietor despre starea actorului!
„Nu mă recunoaște întotdeauna!” Fiica lui Bruce Willis, anunț sfâșietor despre starea actorului!
Asemănarea e de-a dreptul izbitoare! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică Jr.
Asemănarea e de-a dreptul izbitoare! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică Jr.
Secretele din farfurie! Cum arată dieta completă a Marinei Luca, câștigătoarea „Chefi la cuțite”: „Știu ce se face în restaurante!”
Secretele din farfurie! Cum arată dieta completă a Marinei Luca, câștigătoarea „Chefi la cuțite”: „Știu ce se face în restaurante!”
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
O mai recunoști? Azi e celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este! Poți ghici din prima?
O mai recunoști? Azi e celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este! Poți ghici din prima?
Artista celebră care a învins cancerul în doar 1 an. Anunțul făcut chiar din salonul de spital: „Am plâns ore întregi după ce am primit vestea”
Artista celebră care a învins cancerul în doar 1 an. Anunțul făcut chiar din salonul de spital: „Am plâns ore întregi după ce am primit vestea”
Cu greu o mai recunoști acum pe această artistă. E celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este
Cu greu o mai recunoști acum pe această artistă. E celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Artista a dezvăluit cum reușește să se mențină în formă: „Mi-e foame de când mă știu”
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Artista a dezvăluit cum reușește să se mențină în formă: „Mi-e foame de când mă știu”
Libertatea
Dispare o televiziune cunoscută din România! Ce post uriaș lansează Antena în locul ei și ce se va regăsi în grilă
Dispare o televiziune cunoscută din România! Ce post uriaș lansează Antena în locul ei și ce se va regăsi în grilă
Când încep filmările noului show „Burlacii: Foc în Paradis”. În ce țară îi duce PRO TV pe concurenți
Când încep filmările noului show „Burlacii: Foc în Paradis”. În ce țară îi duce PRO TV pe concurenți
Cât costă cireșele în piețele din Ploiești chiar înainte de Festivalul Cireșelor de la Păulești
Cât costă cireșele în piețele din Ploiești chiar înainte de Festivalul Cireșelor de la Păulești
Imagini cu Monica Gabor și fiica ei, Irina, într-un restaurant de lux din New York. Cele două au atras atenția tuturor
Imagini cu Monica Gabor și fiica ei, Irina, într-un restaurant de lux din New York. Cele două au atras atenția tuturor
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton