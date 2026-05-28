Maurice Munteanu (48 ani) și-a uimit fanii din mediul online cu o imagine din tinerețea sa, când a fost desemnat câștigător al Miss Travesty România. Timp de patru ani, fashion editor-ul a primit această distincție. Acum a făcut publică și o fotografie din acele vremuri, iar internauții au avut doar cuvinte de laudă.

Maurice Munteanu, imaginea cu care și-a surprins fanii

Maurice Munteanu este recunoscut pentru libertatea deplină cu care se exprimă, fie că este vorba despre limbaj, gesturi sau alegeri vestimentare vestite pentru curajul lor. Pasiunea sa pentru modă și nonconformismul l-au adus adesea în centrul atenției, fără ca el să se ferească vreodată de controverse.

Acum, acesta a făcut publică o fotografie realizată în anul 2001, când a câștigat competiția Miss Travesty România.

Îmbrăcat într-o bluză neagră mulată, lucioasă, cu o cruce uriașă la gât și unghii negre, dar și cu o perucă brunetă, Maurice Munteanu a reușit să impresioneze atunci juriul Miss Travesty România.

De-a lungul carierei, a integrat în aparițiile sale tocuri și peruci, iar recent a scos la iveală un detaliu mai puțin cunoscut din tinerețea sa: a deținut titlul de Miss Travesty România timp de patru ani consecutivi.

„Eu am fost Miss Travesty România 4 ani la rând. La 19, 20, 21 și 22 de ani”, a declarat acesta.

Maurice a explicat cu umor în ce constau acele concursuri: „Puneai o perucă și făceai un număr. Și câștigai sau nu. Dacă erai boxă, nu câștigai, dacă nu erai boxă, câștigai. Eu n-am fost boxă niciodată”.

Într-un alt interviu, el și-a amintit cu nostalgie de acea perioadă: „Premiul l-am primit, la momentul ăla, de la Catinca Roman și de la, Dumnezeu să îl odihenească, Andrei Gheorghe”.

Consecvent valorilor sale, Maurice a concluzionat: „Nu am nicio problemă cu cetățenii care poartă tocuri, că sunt bărbați, că sunt femei, că sunt non-binare, etc”.

Internauții, impresionați de apariția lui Maurice

La fel de impresionați ca juriul Miss Travesty România 2001 au fost și fanii lui Maurice Munteanu, care nu au mai avut ocazia să îl vadă într-o astfel de ipostază.

„Absolut uluitor. Croiul și stilul dramatic sunt perfecțiune pură!”, a comentat un fan al acestuia.

„Mulțumim că ai împărtășit această poză cu noi! Orice imagine mi-am făcut, ascultându-ți poveștile, a fost cu mult depășită!”, a scris altcineva.

„Ai deschis cutia Pandorei. Mai vrem poze din perioada de glorie”, a continuat un alt internaut.

„Absolut superb totul până la ultimul detaliu! Superb, sublim, fire”, a mai scris un fan de-ai lui Maurice în timp ce altul a subliniat: „Ce frumusețe complexă!”

Maurice Munteanu a fost dintotdeauna pasionat de actorie și film și tocmai de aceea a dat de trei ori admiterea la Facultatea de Teatru, însă fără noroc. El a decis să studieze la Facultatea de Jurnalism, devenind apoi blogger și editor de modă al revistei Elle.

