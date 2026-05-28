Maurice Munteanu (48 ani) și-a uimit fanii din mediul online cu o imagine din tinerețea sa, când a fost desemnat câștigător al Miss Travesty România. Timp de patru ani, fashion editor-ul a primit această distincție. Acum a făcut publică și o fotografie din acele vremuri, iar internauții au avut doar cuvinte de laudă.
Maurice Munteanu, imaginea cu care și-a surprins fanii
Maurice Munteanu este recunoscut pentru libertatea deplină cu care se exprimă, fie că este vorba despre limbaj, gesturi sau alegeri vestimentare vestite pentru curajul lor. Pasiunea sa pentru modă și nonconformismul l-au adus adesea în centrul atenției, fără ca el să se ferească vreodată de controverse.
De-a lungul carierei, a integrat în aparițiile sale tocuri și peruci, iar recent a scos la iveală un detaliu mai puțin cunoscut din tinerețea sa: a deținut titlul de Miss Travesty România timp de patru ani consecutivi.
„Eu am fost Miss Travesty România 4 ani la rând. La 19, 20, 21 și 22 de ani”, a declarat acesta.
Maurice a explicat cu umor în ce constau acele concursuri: „Puneai o perucă și făceai un număr. Și câștigai sau nu. Dacă erai boxă, nu câștigai, dacă nu erai boxă, câștigai. Eu n-am fost boxă niciodată”.
Într-un alt interviu, el și-a amintit cu nostalgie de acea perioadă: „Premiul l-am primit, la momentul ăla, de la Catinca Roman și de la, Dumnezeu să îl odihenească, Andrei Gheorghe”.
Consecvent valorilor sale, Maurice a concluzionat: „Nu am nicio problemă cu cetățenii care poartă tocuri, că sunt bărbați, că sunt femei, că sunt non-binare, etc”.
„Ai deschis cutia Pandorei. Mai vrem poze din perioada de glorie”, a continuat un alt internaut.
„Absolut superb totul până la ultimul detaliu! Superb, sublim, fire”, a mai scris un fan de-ai lui Maurice în timp ce altul a subliniat: „Ce frumusețe complexă!”
Maurice Munteanu a fost dintotdeauna pasionat de actorie și film și tocmai de aceea a dat de trei ori admiterea la Facultatea de Teatru, însă fără noroc. El a decis să studieze la Facultatea de Jurnalism, devenind apoi blogger și editor de modă al revistei Elle.
