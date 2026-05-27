Cristina Spătar spune că are probleme cu memoria: „Mi-am scanat creierul”

Cristina Spătar a dezvăluit că se confruntă cu probleme de sănătate. Artista, care împlinește 54 de ani pe 17 iunie, a recurs la scanări cerebrale și terapii de calmare, după ce în ultima perioadă s-a lăsat afectată de stres și a avut pierderi de memorie.

Cristina Spătar a decis să prioritizeze sănătatea mentală și fizică după ce a observat schimbări preocupante în starea sa generală. Vedeta a dezvăluit că episoadele de uitare și căderea accentuată a părului au determinat-o să ia măsuri rapide și să consulte mai mulți specialiști.

Artista a povestit cum a ajuns să facă o scanare cerebrală într-o clinică neurologică, dorind să înțeleagă cauzele problemelor de memorie.

„Pe lângă tratamentul pe care îl fac pentru păr merg și la o clinică neurologică. Mi-am scanat creierul. Am vrut să văd ce se întâmplă și de ce mai am goluri de memorie, de ce mai uit, ca tot omul. Am aflat și înțeles că atunci când gândești foarte mult, creierul e foarte solicitat și se mai întâmplă așa ceva!”, a declarat Cristina Spătar pentru Click.

Stresul și ritmul alert al vieții par să fie principalii factori care au afectat starea de bine a vedetei. Cristina Spătar recunoaște că gândurile legate de copii și responsabilitățile zilnice o urmăresc chiar și în timpul somnului: „Eu și când dorm mă gândesc ce să fac pentru copii și ce mai am de făcut. Există și terapii pentru calmare. Am aflat că e bine să fiu mai calmă, să nu mai fiu agitată, că am timp să le fac pe toate”.

În această perioadă, artista a început să pună un accent mai mare pe echilibrul emoțional, adoptând noi metode de relaxare și reducând viteza cu care își desfășoară activitățile.

Pe lângă sănătate, Cristina Spătar nu neglijează aspectul estetic. La 53 de ani, vedeta este deschisă să exploreze diverse proceduri de înfrumusețare, inclusiv un lifting facial.

„Mie îmi place Turcia foarte mult, am fost recent la Istanbul. Acolo trebuie să ne facem frumoase. Peste mai mulți ani, sigur o să merg acolo, la o clinică din Turcia să îmi fac un lifting”, a mărturisit ea, cu entuziasm.

Cu doar câteva săptămâni înainte de ziua ei de naștere, pe 17 iunie, Cristina Spătar își menține forma fizică printr-un stil de viață activ. Artista merge regulat la sală, acordă atenție alimentației și ia în calcul să înceapă cursuri de pilates sub îndrumarea unui instructor profesionist.

