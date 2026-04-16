Cum au apărut Cristina Spătar și Vicențiu, după ce s-a zvonit că ar fi la un pas de divorț

Cristina Spătar și Vincențiu sunt căsătoriți de aproape trei ani. După ce s-a scris că ar avea probleme în căsnicie, cei doi au infirmat zvonurile și s-au afișat mai fericiți ca niciodată. Iată cum au apărut împreună.

Cristina Spătar și soțul ei, mai fericiți ca niciodată

Vedeta s-a afișat alături de soțul ei într-o vacanță în Egipt. Cu toate că s-a scris că cei doi trec printr-o perioadă dificilă în căsnicie și că ar fi la un pas de divorț, Cristina și Vincențiu s-au afișat mai fericiți ca niciodată.

În luna iunie, cei doi vor aniversa trei ani de căsnicie. Ei au decis să plece în vacanță în Cairo, Egipt.

Cântăreața a mărturisit că este controlată de soțul ei

Cristina Spătar a mărturisit că toate relațiile sale au fost cu bărbați geloși și posesivi. Mai mult, cântăreț a povestit că Vicențiu Mocanu îi citește toate mesajele, însă ea nu are nimic împotrivă, pentru că nu are nimic de ascuns.

Subiectul a fost extrem de controversat, mai ales că a povestit că soțul ei știe toate discuțiile private pe care artista le are cu prietena ei cea mai bună și cu familia.

„Cred că am avut aparatură de înregistrat și de filmat, oameni pe urmele mele toată viața. Deci toată viața mea, în fiecare relație, am fost urmărită. Când spun asta îmi asum. Acum m-am obișnuit, toată lumea îmi vede pe Whatsapp. Și soțul meu mi-a trimis într-o zi o fotografie, acum vreun an, doi, știe tot ce vorbim noi pe Whatsapp, dar nu mă deranjează, poate să vadă, știe ce vorbesc cu prietena mea cea mai bună. Nu îmi place, dar nici nu mă interesează. Nu am ce să ascund”, declara Cristina Spătar, într-un podcast.

Ce spune despre zvonurile de divorț

După ce s-a speculat că sunt la un pas de divorț și că Vicențiu ar fi dat-o în judecată pe Cristina Spătar, cei doi au rupt tăcerea și au clarificat situația.

„A fost o discuție mai tensionată, firească în orice familie. Ne-am împăcat și suntem foarte bine. Noi ne-am păstrat viața privată, însă am văzut că lucrurile au mers într-o direcție greșită și de aceea am venit cu această clarificare. Ne concentrăm pe familie, carieră, business-uri și ceea ce construit împreună, cu încredere. Dacă vom avea ceva important, vom comunica direct. Până atunci, nu dorim să fim subiect de presă”, a spus Cristina Spătar pentru Click!.

