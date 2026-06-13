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Home > Vedete > Româneşti > Andreea Berecleanu, mărturisiri emoționante despre copiii săi stabiliți în străinătate: „Când vorbim la telefon, îi simt ca și când ar fi în camerele alăturate!”

Andreea Berecleanu, mărturisiri emoționante despre copiii săi stabiliți în străinătate: „Când vorbim la telefon, îi simt ca și când ar fi în camerele alăturate!”

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Andreea Berecleanu se declară o mamă extrem de mândră și împlinită. Cunoscuta prezentatoare de știri a vorbit recent, cu o sinceritate debordantă, despre parcursul profesional și academic al celor doi copii ai săi, Eva și Petru Zaharescu.

Plecați de ani buni din România pentru a-și construi un viitor în afara țării, cei doi tineri explorează acum noi destinații și oportunități, în timp ce legătura cu mama lor rămâne una de neclintit.

Drumul de la Londra spre Spania: noi începuturi pentru Eva și Petru

Marea Britanie a fost prima casă departe de casă pentru frații Zaharescu, însă planurile lor au prins recent contur în alte colțuri calde ale Europei. Eva, care a petrecut nu mai puțin de opt ani în capitala britanică, a făcut o schimbare majoră pe plan profesional și s-a mutat în Spania. În același timp, fratele ei mai mic, Petru, a părăsit și el Londra după trei ani de studii, alegând o altă destinație sub soarele iberic.

„Eva a învățat și locuit 8 ani la Londra, iar Petru, 3. Anul trecut, s-a mutat la Barcelona, unde are jobul actual, iar Petru, la facultate în Marbella”, a explicat Andreea Berecleanu, într-un interviu pentru viva.ro, punctând faptul că ambii copii evoluează frumos pe drumul independenței.

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Pericolele din Londra și solidaritatea dintre frați

Adaptarea într-o metropolă uriașă și cosmopolită precum Londra nu a fost lipsită de provocări sau temeri părintești. Întrebată despre temerile legate de siguranța copiilor într-o capitală europeană recunoscută pentru complexitatea ei, știrista a recunoscut că sprijinul reciproc dintre Eva și Petru a fost colacul de salvare al familiei. Cele două fete și băiatul au format o echipă imbatabilă în perioada în care au împărțit chiria în Anglia.

„Eva a trecut prin perioada de boarding school câțiva ani, apoi au stat împreună cu chirie în zone civilizate ale Londrei și cât mai aproape de facultăți. Eva a reușit să-i facă lui Petru adaptarea mai lină, l-a ajutat să se integreze și i-a fost alături”, a dezvăluit vedeta TV, vizibil emoționată de relația strânsă pe care copiii ei au dezvoltat-o ca frați.

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Conexiunea de dincolo de granițe: „Îi simt ca și când ar fi în camerele alăturate”

Deși mii de kilometri o despart de copiii ei, Andreea Berecleanu dă asigurări că distanța fizică este doar o barieră geografică, nicidecum una sufletească. Comunicarea zilnică și deschiderea totală fac ca distanțele dintre București, Barcelona și Marbella să dispară instantaneu în timpul apelurilor telefonice.

„Relația noastră rămâne aceeași, extrem de apropiată, indiferent de distanță. Când vorbim la telefon, îi simt ca și când ar fi în camerele alăturate din apartamentul de la București. Conexiunea noastră este dincolo de granițe”, a mărturisit prezentatoarea.

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Discreție în viața amoroasă a Evei și destăinuirile lui Petru

Când vine vorba de viața sentimentală a copiilor săi deveniți adulți, Andreea Berecleanu alege să respecte cu strictețe intimitatea acestora, în special a fiicei sale, pe care o descrie ca fiind extrem de matură și pe picioarele ei.

„Nu pot da aceste răspunsuri în locul ei. Eva este independentă, are un job serios full time, este responsabilă în toate privințele. Eu, noi, îi suntem alături necondiționat”, a declarat ea cu un zâmbet discret, refuzând să dea detalii despre un eventual iubit din viața Evei.

Andreea Berecleanu la mare (1)IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 15)

În schimb, în ceea ce-l privește pe Petru, jurnalista a dărâmat mitul conform căruia băieții devin extrem de secretoși cu mamele lor la vârsta adolescenței sau a studenției. Andreea a recunoscut că fiul ei nu ezită să o includă în viața lui personală atunci când lucrurile devin serioase.

„Sigur că da. Când a fost ceva mai serios, da, am știut, am cunoscut”, a conchis Andreea Berecleanu, bucuroasă că a reușit să clădească o relație bazată pe o încredere deplină cu ambii săi copii.

Foto – Facebook / Instagram

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