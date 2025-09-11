Petru Zaharescu, fiul prezentatoarei TV Andreea Berecleanu, a împlinit 20 de ani. Ce iubită frumoasă are tânărul

Fiul prezentatoarei TV Andreea Berecleanu, Petru Zaharescu, a împlinit 20 de ani pe 10 septembrie. Tânărul a primit urări emoționante de ziua lui de la mama, sora și iubita sa.

Petru Zaharescu a împlinit 20 de ani

Petru Zaharescu, fiul jurnalistei Andreea Berecleanu (50 de ani) și a fostului jurnalist Andrei Zaharescu (51 de ani), a împlinit 20 de ani. Cu această ocazie, mama, sora și iubita i-au transmis mesaje emoționante pe rețelele sociale.

„Într-o lume când bună, când aspră, el alege să fie bun! Petru cel Bun, băiatul meu frumos, face azi 20 de ani! Cei mai frumoși, plini de speranță și de bucurie! Să-ți fie viața așa de bună precum ești tu! Te iubesc! Te iubim! La mulți ani!”, i-a urat Andreea Berecleanu fiului ei.

Nici sora mai mare, Eva Zaharescu, nu s-a lăsat mai prejos. Tânăra de 23 de ani i-a transmis: „La mulți frățiorului meu mai mic! Mă enervezi, mă inspiri și mă faci să râd cel mai tare, toate într-o singură zi și tot te iubesc cel mai tare!”.

„Nu-mi pot imagina viața fără tine”, a mai transmis Eva, într-o altă postare.

Ce iubită frumoasă are tânărul

Petru Zaharescu formează de mai mult timp un cuplu discret cu o tânără studentă la Medicină dentară, pe nume Sarah Iacomi. Petru a terminat liceul la Londra și este în prezent student la universitate tot de acolo.

„Am greșit ca mamă, cu siguranță. Nu pot să-ți dau un exemplu acum. Cu cât cresc copiii mei, cu atât am de învățat de la ei. Trebuie să fii deschis, receptiv. Eu i-am învățat să nu mintă. Eu detest minciuna și mă refer la minciuna gratuită. Uite că ei m-au învățat că și minciuna are rolul ei și să nu mai fac o tragedie din asta. Eu mă bucur de procesul ăsta și mă bucur că mă așteaptă alte învățături de la ei”, spunea Andreea Berecleanu în urmă cu mai mulți ani, în podcastul lui Damian Drăghici.

Foto: Instagram

