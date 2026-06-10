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O legendă a Hollywood-ului, care a definit cinematografia americană prin rolurile sale memorabile din ultimii 60 de ani, a ajuns la venerabila vârstă de 90 de ani, însă imaginile recente cu el sunt de-a dreptul răvășitoare.

Schimbarea dramatică prin care trece marele artist

Bruce Dern, legendarul actor american care a definit generații întregi de cinefili prin rolurile sale memorabile, a împlinit recent venerabila vârstă de 90 de ani. Deși rămâne o figură emblematică a Hollywood-ului, trecerea timpului își spune cuvântul asupra stării sale fizice.

Recent, artistul a fost surprins pe străzile din Los Angeles în timp ce se deplasa cu dificultate, fiind evident că în prezent nu mai poate merge singur, fără ajutor, având nevoie de sprijinul altor personae sau de un cadru metalic pentru a se putea deplasa.

Chiar și în aceste condiții, starul a fost fotografiat în timp ce folosea o mașină de tip ridesharing pentru a ajunge la un centru comercial local, unde s-a întâlnit cu prietenii apropiați pentru a celebra această zi specială.

O aniversare de poveste pe covorul roșu de la Cannes

Dincolo de problemele de mobilitate specifice vârstei, Bruce Dern a demonstrat că spiritul său artistic rămâne de neînvins. Cu ocazia împlinirii celor nouă decenii de viață, pe 4 iunie 2026, actorul a avut o apariție publică de excepție la Festivalul de Film de la Cannes. Acesta a fost însoțit pe covorul roșu de fiica sa, celebra actriță Laura Dern, și de nepoții săi, oferind o imagine emoționantă a solidarității de familie.

Prezența sa pe Coasta de Azur a fost marcată de premiera unui nou film documentar dedicat vieții și impresionantei sale cariere de 60 de ani în cinematografie, intitulat Dernsie: The Amazing Life of Bruce Dern (Dernsie: Viața uimitoare a lui Bruce Dern).

Proiectul a fost inclus în prestigioasa secțiune Cannes Classics. La finalul proiecției, publicul din sală s-a ridicat în picioare și l-a ovaționat pe legendarul actor timp de șase minute, un moment care a adus lacrimi de emoție pe chipul veteranului ecranului. În acest documentar, el își reanalizează catalogul vast de lucrări, urmărindu-și parcursul de la un simplu figurant necreditat, pe care îl descrie amuzat ca fiind al cincilea cowboy de la dreapta, până la statutul de veteran aclamat și nominalizat de mai multe ori la Premiile Oscar.

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De la pistă de atletism la elita cinematografiei mondiale

Parcursul lui Bruce Dern către celebritate nu a fost unul liniar. În tinerețe, pe vremea când învăța la liceul New Trier, el spera să devină o stea a atletismului, făcând parte din echipa școlii. După absolvire, a urmat cursurile Universității din Pennsylvania, însă a abandonat studiile după doar doi ani pentru a se dedica în totalitate pasiunii sale noi: actoria.

S-a pregătit la prestigiosul Actors Studio din New York și a debutat pe Broadway în piesa Sweet Bird of Youth (Pasărea dulce a tinereții) în anii ’50. Decenii la rând, chipul său a completat producții de top. În anii ’60 a jucat în Hush…Hush, Sweet Charlotte, Hang ‘Em High și serialul The Outer Limits. Anii ’70 i-au adus roluri în The Cowboys, The King of Marvin Gardens, The Great Gatsby, Posse și Family Plot.

Succesul major a venit în 1978, când interpretarea din pelicula Coming Home, unde a jucat alături de Jane Fonda, i-a adus o nominalizare la Premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar.

De-a lungul carierei, a mai apărut în producții apreciate precum The ‘Burbs, Diggstown și, mai recent, în Once Upon a Time in Hollywood (A fost odată la Hollywood), regizat de Quentin Tarantino.

În anul 2007, și-a lansat autobiografia intitulată Things I’ve Said, But Probably Shouldn’t Have: An Unrepentant Memoir (Lucruri pe care le-am spus, dar probabil nu ar fi trebuit: O biografie fără regrete), iar în 2013 a primit o nouă recunoaștere majoră, fiind nominalizat la Premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal datorită prestației sale magistrale din filmul Nebraska.

Declarații pline de modestie ale unui titan discret

În ciuda tuturor acestor realizări care i-au asigurat un loc în istoria cinematografiei, Bruce Dern rămâne un om profund modest, căruia încă nu-i vine să creadă ce nivel de celebritate a atins. Într-un interviu acordat publicației People, el și-a deschis sufletul cu privire la impactul pe care documentarul și festivalul l-au avut asupra sa.

Artistul a mărturisit cu multă sinceritate și naturalețe: „Lucrul care mă emoționează cel mai mult la acest documentar — două lucruri: în primul rând, venirea la Cannes este primul lucru, pentru că înseamnă că există oameni aici cărora le pasă, iar prietenii mei sunt singurii oameni cărora le pasă. Chestia cu toți tipii și tipele pe care am apucat să-i intervievăm este că fiecăruia i-a păsat să vorbească sau să lucreze cu mine sau despre altceva.”

Vedeta preferă să rămână cu picioarele pe pământ și refuză să își atribuie etichete pompoase, definind în stilul propriu ce înseamnă, în viziunea sa, un adevărat star de cinema: „Cred că ceea ce îmi place cel mai mult la filmul nostru este că am găsit lucruri mărunte pe care alți oameni nu le-ar recunoaște, pentru că eu nu sunt o mare vedetă. Nu am devenit niciodată o mare vedetă. O mare vedetă, pentru mine, este cineva care poate strânge 50 de milioane de dolari într-un weekend; acela este un star de cinema. Eu nu am fost niciodată asta. Vreau să spun, au produs mulți bani, filmele, dar nimic de genul acesta.”

Foto – Profimedia

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