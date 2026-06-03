Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Unul dintre cei mai iubiți actori de sitcom-uri a fost văzut zilele trecute pe străzile din Los Angeles, aceasta fiind una din rarele sale apariții publice. La 66 de ani, starul tv nu mai seamănă deloc cu cel care făcea furori la începutul anilor 1990.

Jason Alexander, apariție rară în public la 66 de ani

Jason Alexander, actorul emblematic cunoscut pentru rolul său inconfundabil din „Seinfeld”, a fost surprins într-o rară apariție publică weekendul trecut, în Los Angeles. La 66 de ani, starul a fost zărit plimbându-se relaxat alături de un prieten, într-o zi însorită.

Actorul, care a dat viață celebrului personaj George Costanza în sitcomul anilor ’90, a optat pentru un look casual-chic: o cămașă în carouri, un sacou negru și blugi albaștri. Încălțat cu adidași comozi și cu ochelari de soare, Jason și-a completat ținuta cu o curea cu o cataramă aurie proeminentă. Această apariție marchează prima ieșire publică a actorului în Los Angeles din decembrie anul trecut.

Citește și: Cu ce se ocupă Cabral de când a plecat din televiziune. Fostul prezentator și-a descoperit o nouă pasiune: „Mă distrez de minune”

Citește și: Paula Chirilă a fost cerută de soție. Cum arată inelul de logodnă primit de actriță

George Costanza, un personaj unic și atemporal

Serialul „Seinfeld” a rulat între 1989 și 1998, timp în care Alexander a interpretat rolul lui George Costanza în toate cele nouă sezoane. Acest personaj, descris adesea drept un „mizanthrop adorabil”, a devenit unul dintre cele mai memorabile din istoria televiziunii.

Într-un interviu din 2024 pentru emisiunea australiană „The Project”, actorul a dezvăluit scena sa preferată din „Seinfeld”. Este vorba despre episodul din sezonul trei intitulat „The Red Dot”, în care George intră într-o relație romantică cu femeia de serviciu de la birou și este prins asupra faptului.

„Ceea ce îmi amintesc atât de clar, pentru că mi s-a părut genial, este scena în care George încearcă să se apere spunând: «Este greșit?»”, a povestit Alexander.

Această replică memorabilă, scrisă de Jerry Seinfeld și Larry David, i-a oferit actorului o perspectivă profundă asupra psihologiei personajului: „A fost cea mai strălucită încercare de a-ți salva pielea pe care mi-aș fi putut-o imagina vreodată”.

Citește și: Patrice Cărăușan și iubitul ei se căsătoresc. Fosta concurentă de la Survivor România 2026 a primit inelul de logodnă. „DA, din toată inima!”

Citește și: Cu cât o plătește Mihai Trăistariu pe camerista lui de la mare: „I-am zis că îi mai dau 500 de lei în plus în 2026”

Jason Alexander a avut șapte nominalizări la Premiile Emmy

Jason Alexander a fost nominalizat de șapte ori consecutiv la Premiile Emmy pentru rolul său din „Seinfeld” și a câștigat un Screen Actors Guild Award pentru Cea Mai Bună Performanță a unui Actor Într-un Serial de Comedie. De asemenea, a primit patru nominalizări la Globurile de Aur.

Pe lângă succesul său în „Seinfeld”, Jason Alexander a avut și alte roluri notabile în filme precum „Pretty Woman” (1990), „Jacob’s Ladder” (1990), „Coneheads” (1993) și „Shallow Hal” (2001). Actorul a revenit alături de foștii colegi de platou în al doilea sezon al serialului „Curb Your Enthusiasm”, o comedie HBO creată de Larry David.

Apariția recentă a lui Jason Alexander în Los Angeles ne amintește de moștenirea culturală pe care a lăsat-o prin rolul său iconic. George Costanza rămâne un exemplu de personaj care, deși imperfect, a reușit să cucerească inimile publicului și să rămână relevant chiar și după aproape trei decenii de la finalul serialului.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Jason Alexander

Sursă foto: Profimedia

Urmărește-ne pe Google News