Patrice Cărăușan și iubitul ei se căsătoresc. Fosta concurentă de la Survivor România 2026 a primit inelul de logodnă. „DA, din toată inima!”

Patrice Cărăușan, fosta concurentă de la Survivor România 2026, trece prin cele mai frumoase momente din viața personală, după ce a fost cerută în căsătorie într-un cadru de poveste. Evenimentul special a avut loc la scurt timp după ce tânăra a părăsit competiția din Republica Dominicană, transformând perioada de după eliminare într-o sărbătoare totală.

Anunțul oficial a fost făcut chiar de ea în mediul online, unde a publicat imagini spectaculoase care au devenit rapid virale și au strâns mii de aprecieri din partea comunității sale.

Inelul de logodnă oferit într-un decor spectaculos

Marele pas a fost făcut în Cappadocia, una dintre cele mai romantice și căutate destinații din lume, faimoasă pentru peisajele sale unice și zborurile cu baloane cu aer cald. Călătoria fusese planificată inițial pentru a celebra aniversarea de naștere a lui Patrice, însă partenerul ei, Alin Bărică, a profitat de ocazie pentru a pune în scenă o surpriză de neuitat. Alin, care activează ca antrenor de fitness și împărtășește cu viitoarea lui soție pasiunea pentru sport și un stil de viață activ, o așteptase cu nerăbdare să revină din Republica Dominicană pentru a-i oferi inelul.

O confesiune emoționantă despre viitorul în doi

Deși au format un cuplu discret și au preferat să își țină povestea de dragoste departe de ochii publicului, Patrice Cărăușan a simțit nevoia să își exprime public fericirea. Alături de caruselul de fotografii din Turcia, fosta concurentă a adăugat un text plin de sensibilitate, dedicat bărbatului care i-a demonstrat că merită să aibă încredere într-un viitor comun.

„19.05.2026 Poate că, la început, nu am crezut. Dar tu m-ai făcut să cred în NOI și în viitorul nostru. DA, din toată inima!!! Cum ai spus mereu <29> Te iubesc!”, a transmis Patrice pe contul său de socializare.

Val de felicitări din partea colegilor de la Survivor

Vestea logodnei a adus multă bucurie și în rândul comunității formate în jurul show-ului de supraviețuire. La scurt timp după ce imaginile au fost urcate pe internet, secțiunea de comentarii a fost inundată de mesaje de susținere și urări de bine. Printre primii care au ținut să o felicite pe Patrice pentru acest nou capitol s-au numărat foștii ei colegi de suferință și trasee din Republica Dominicană, printre care Yasmin Awad, Bianca Stoca și Alberto Hangan, semn că prieteniile legate în concurs rămân solide și în viața civilă.

