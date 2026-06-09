Scandal după gesturile obscene pe care Lucian Popa le-a făcut la adresa Patriciei Vizitiu la Survivor. Fosta concurentă a reacționat dur

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Patricia Vizitiu a văzut imaginile în care Lucian Popa a făcut gesturi obscene la adresa ei, pe ascuns, în cadrul competiției Survivor. Ea a avut o reacție dură față de fostul ei coleg. De altfel, momentul a fost intens discutat, mai ales după ce imaginile au apărut la televizor. Iată cum a reacționat Patricia.

Patricia Vizitiu, reacție dură la adresa lui Gabi Tamaș

Gabi Tamaș este marele câștigător al emisiunii Survivor, care a reușit să plece acasă cu premiul de 100.000 de euro. Acum, s-au difuzat toate episoadele și ies la iveală tot mai multe dedesubturi și lucruri care s-au întâmplat între concurenți.

Aceștia pot vedea cum au reacționat ceilalți concurenți și să își tragă propriile concluzii. Așa s-a întâmplat și de acum, când Patricia Vizitiu a văzut la televizor episodul Survivor în care Lucian Popa i-a arătat semne obscene pe la spate.

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Ea a avut o reacție dură atât la adresa lui Lucian Popa, cât și cu privire la Gabi Tamaș, câștigătorul competiției.

Patricia s-a arătat dezamăgită de evoluția lui Tamaș după momentul unificării și a spus că și-a pierdut autenticitatea care îi oferea puterea în competiție.

„Indiferent dacă ai câștigat sau nu, cred că este păcat că, după unificare, nu ai rămas consecvent cu omul și jucătorul pe care îl vedeam atunci. Pentru mine, forța ta era tocmai autenticitatea și faptul că îți asumai propriile decizii. Am avut impresia că, pe parcurs, ai început să te lași influențat de anumite voci și de anumite strategii care nu te reprezentau”, i-a transmis Patricia, vizibil dezamăgită.

Ea a spus că i-ar fi plăcut să vadă la Gabi Tamaș o atitudine mai asumată, nu să fie influențat de strategii și de vocile din jur.

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„Din punctul meu de vedere, asta te-ar fi reprezentat mai bine decât orice strategie construită pe ideea de victimă sau pe ceea ce îți spuneau alții să faci”, a spus ea.

Ce a spus despre Lucian Popa

Deși s-a înțeles bine în timpul competiției cu Lucian Popa, Patricia Vizitiu a spus că a observat din imaginile difuzate la televizor un comportament diferit din partea lui Lucian Popa. Ea a spus că deși s-a purtat mereu corect cu el, acesta a avut pe la spate gesturi și atitudini obscene, pe care nu le-a observat în timpul jocului.

„PS: Urât că mi-ai făcut semnul „Mu*e’. Nu cred că am meritat acest lucru, mai ales că ți-am promis că nu voi trage și nu mă întind mai mult decât îmi este plapuma”, a mai spus Patricia.

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