Cine e Patricia Vizitiu de la Survivor România 2026. Fiica fostului fotbalist Dumitru „Mache” Vizitiu joacă handbal de la 12 ani

Raluca Vițu
.

Cine e Patricia Vizitiu de la Survivor România 2026. Patricia Vizitiu a intrat în competiția Survivor România 2026 ca una dintre cele mai puternice și respectate sportive din generația ei. Cu o carieră impresionantă în handbal, marcată de performanțe internaționale și momente de glorie, dar și cu o poveste de viață profund emoționantă, Patricia s-a dus în junglă hotărâtă să demonstreze că spiritul ei de luptătoare nu a dispărut nici după retragerea din sportul de performanță.

Experiența, disciplina și determinarea o transformă într-una dintre cele mai interesante prezențe ale sezonului.

Cine e Patricia Vizitiu de la Survivor România 2026

Născută pe 15 octombrie 1988, în Petroșani, Patricia Vizitiu este una dintre cele mai cunoscute handbaliste ale României. Fiica fostului fotbalist Dumitru „Mache” Vizitiu, Patricia a descoperit handbalul la vârsta de 12 ani, la CSS Petroșani, unde a pus bazele unei cariere care avea să o ducă rapid spre performanță. Evoluțiile sale excelente au atras atenția cluburilor mari, iar transferul la Rulmentul Brașov a reprezentat primul pas important spre handbalul de elită.

A devenit vicecampioană europeană la nivel de juniori și a câștigat medalia de bronz la Campionatul Mondial de tineret cu naționala României. Momentul de vârf al carierei sale a fost perioada petrecută la Oltchim Râmnicu Vâlcea, echipă cu care a ajuns până în finala Ligii Campionilor EHF și unde s-a remarcat ca una dintre cele mai eficiente marcatoare. După o accidentare serioasă, a jucat o perioadă în Turcia, apoi s-a retras din sportul de performanță.

Drama Patriciei – pierderea tatălui

Dincolo de performanțele sportive, viața Patriciei Vizitiu a fost marcată de o pierdere uriașă. Tatăl ei, Dumitru Vizitiu, s-a stins din viață în 2008, iar sportiva a vorbit adesea cu emoție despre impactul pe care l-a avut această tragedie asupra ei. A mărturisit că toate reușitele sale i se datorează lui, fiind cel care a susținut-o necondiționat și a crezut în talentul ei încă de la început.

„De la tata am moștenit calitățile atletice pe care le am. Lui o să-i dedic toate succesele mele, joc mereu cu gândul la el”, a declarat Patricia Vizitiu pentru gsp.ro. Sportiva a adăugat că cel mai mare regret al ei este că tatăl nu a mai apucat să o vadă jucând la nivel înalt: „Mi-aș fi dorit să mă vadă și tata jucând acum. Familia a fost mereu sprijinul meu, m-a încurajat să fac sport.”

Patricia și-a amintit și de copilărie, când juca fotbal cu băieții și îi „fura mingile” tatălui din vestiar: „Dacă ar fi existat fotbal feminin în momentul în care eu m-am apucat de sport, nu aș mai fi ajuns niciodată la handbal.”

Mesajul ei la intrarea în Survivor România 2026

Înainte de plecarea în Republica Dominicană, Patricia Vizitiu a transmis un mesaj emoționant pe Instagram, în care a explicat ce înseamnă această provocare pentru ea. Postarea a strâns rapid reacții din partea fanilor și a comunității sportive.

„Dragi prieteni, fani și toți cei care m-ați susținut de-a lungul timpului! Astăzi este o zi mare pentru mine: plec în cea de-a doua aventură a vieții mele la @survivorromania.oficial! Prima mea mare provocare a fost handbalul, a doua o încep astăzi. De la 13 ani mi-am luat rămas bun de la familie, de la prieteni și am trăit pe terenul de handbal, am dat totul pentru fiecare minge, am câștigat și am învățat din fiecare înfrângere. De aproape 2 ani m-am retras din sportul de performanță, dar spiritul de luptătoare nu a dispărut niciodată. Acum e timpul să-mi testez limitele într-un mod complet nou – supraviețuire, probe extreme, strategie și rezistență în junglă!”, a scris Patricia Vizitiu pe Instagram.

Pentru Patricia, Survivor nu este doar o competiție, ci o nouă etapă în care își pune la încercare rezistența, disciplina și forța interioară. După o carieră construită pe sacrificiu și determinare, sportiva are aceeași mentalitate de campioană: să lupte până la capăt.

