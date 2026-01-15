Cătălin Măruță a vorbit despre proiectele sale de viitor, după ce în urmă cu câteva zile Pro TV a anunțat că emisiunea lui, „La Măruță”, va ieși de pe post după data de 6 februarie. Prezentatorul a dezvăluit că nu va înceta de tot colaborarea cu postul de televiziune, unde a lucrat timp de 18 ani.

Cătălin Măruță nu încetează colaborarea cu Pro TV

După 18 ani de succes, emisiunea „La Măruță” își încheie parcursul pe micile ecrane, însă cariera lui Cătălin Măruță continuă cu proiecte noi și ambițioase. Prezentatorul a explicat acum că, deși nu va mai avea o emisiune zilnică, nu se va despărți de tot de postul din Pache Protopopescu, pregătind noi proiecte alături de colegii lui.

„Nu-ți imagina că toate lucrurile acestea se întâmplă peste noapte, sunt lucruri care se întâmplă treptat, ușor-ușor, sunt lucruri de comun acord, lucruri pe care și tu le exprimi și le dorești, lucruri care automat se îmbină și se întâmplă să se ajungă și la acest lucru. Eu sunt foarte bine și sunt cu colega mea de la Pro TV, cu Iulia Pârlea, cu Ciucă, tot de la Pro TV, așa o să rămânem. E un loc în care eu m-am simțit extraordinar, mă simt extraordinar în continuare, rămân în continuare la emisiune până pe 6 februarie, apoi rămân implicat în Pro TV. Nu e ceva care dispare peste noapte”, a declarat Cătălin Măruță pentru Cancan.

Citește și: Reacția Marinei Almășan după ce Cătălin Măruță și Dan Capatos au rămas fără emisiuni: „Nu e nimic neobișnuit: n-ai rating, ieși din grilă”

Citește și: Mircea N. Stoian, lovitură sub centură pentru Dan Capatos și Cătălin Măruță. „În sfârșit, două emisiuni dispar!” Jurnalistul lansează acuzații dure din culisele televiziunii

Prezentatorul pregătește noi proiecte

Întrebat despre cele mai frumoase amintiri din timpul emisiunii, Cătălin mărturisește că acestea sunt nenumărate.

„Au fost foarte multe momente frumoase, 18 ani înseamnă de multe ori o viață de om, au fost momentele când copiii mei au apărut pe lume și eu eram la emisiune. Deci momente pe care nu am cum să le uit, pe care le-am trăit cu colegii mei, cu cei de acasă. Au fost momente mai puțin bune, ca în viața fiecărui om atunci, când mi-am pierdut bunicii, când mi-am pierdut tatăl, dar, în același timp, aveam niște oameni care mă susțineau și care erau lângă mine, colegii din Pro TV și oamenii cu care lucrez de atâta timp și care sunt niște oameni senzaționali, spun asta cu mâna pe inimă”, a povestit el.

Citește și: Ce spune Dorian Popa despre primul copil alături de Andreea, soția lui: „Va fi și cel de-al treilea membru al familiei”. Cei doi se vor căsători și în România, după nunta din Maldive

Citește și: Cu ce probleme de sănătate se confruntă Flavia Mihășan: „Așa dureri nu am știut că există. De multe ori credem că sănătatea ni se cuvine”

Totuși, Cătălin Măruță privește înainte cu optimism și recunoștință pentru ceea ce urmează.

„Nu ai cum, e un loc în care m-am simțit extraordinar, sunt niște oameni minunați cei cu care lucrez și cu care am făcut echipă atâta timp și cu care, drept dovadă, și după emisiune continuăm proiectele noastre, pe care le începusem în urmă cu patru ani. Nu e nimic senzațional”, a mai spus el pentru publicația menționată anterior.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Cătălin Măruță

Sursă foto: Facebook, Instagram

Urmărește-ne pe Google News