Tavi Clonda a răbufnit după ce s-a spus că Dan Capatos și Cătălin Măruță au fost dați afară din televiziune: „De obicei nu intervin în lucruri care nu mă privesc direct, dar în cazul ăsta m-am hotărât să nu mai tac"

Tavi Clonda a răbufnit după ce s-a spus că Dan Capatos și Cătălin Măruță au fost dați afară din televiziune: „De obicei nu intervin în lucruri care nu mă privesc direct, dar în cazul ăsta m-am hotărât să nu mai tac”

Tavi Clonda a răbufnit după ce s-a spus că Dan Capatos și Cătălin Măruță au fost dați afară din televiziune. Prin intermediul rețelelor de socializare, artistul a transmis că multe concluzii sunt trase prea repede și fără dovezi clare. El a subliniat și faptul că, de multe ori, plecările din televiziune pot fi decizii personale, legate de oboseală, familie sau nevoia de o pauză.

Tavi Clonda a reacționat după ce s-a spus că Dan Capatos și Cătălin Măruță au fost dați afară din televiziune. Artistul a spus că aceste informații sunt lansate fără să fie verificate. El a atras atenția că, în multe cazuri, plecările pot fi decizii personale.

Tavi Clonda a răbufnit după ce s-a spus că Dan Capatos și Cătălin Măruță au fost dați afară din televiziune

Tavi Clonda a răbufnit după ce s-a spus că Dan Capatos și Cătălin Măruță au fost dați afară din televiziune. Prin intermediul rețelelor de socializare, artistul a transmis că s-a săturat de speculații și de concluzii trase în grabă, mai ales atunci când nu există informații clare.

Cântărețul a atras atenția că mulți oameni din presă, dar și din televiziune, vorbesc despre „dispariția” unor prezentatori fără să ia în calcul și alte variante. El a spus că motivele plecării acestor doi prezentatori pot fi oboseala, dorința de a petrece mai mult timp cu familia sau implicarea în alte proiecte.

„De obicei nu intervin în lucruri care nu mă privesc direct, prefer să-mi țin părerea pentru mine și apropiații mei, dar în cazul ăsta m-am hotărât să nu mai tac… Mulți oameni din presă, dar și colegi din televiziune și-au dat cu părerea despre „dispariția” lui Cătălin Măruță de la PRO TV care va urma, sau a lui Dan Capatos, dar și a altor colegi care nu mai lucrează în TV, dar nu asta e problema, ci faptul că toți susțin că au fost dați afară… Fraților, v-ați gândit o secundă că poate nu e așa?

De ex., Cătălin face emisiune zilnică în direct de 18 ani, v-ați gândit că poate a fost decizia lui? Că nu mai poate și că vrea să petreacă mai mult timp cu familia? Sau că are mai multe proiecte (ca noi toți de altfel, că așa sunt timpurile) și nu mai face față și are nevoie de o pauză??? V-ați gândit că nu doar banii contează și alte lucruri pot fi mai importante??? Da, există și oameni din aceștia care pun timpul petrecut cu copiii și familia pe primul loc… Hai să fim mai înțelegători unii cu ceilalți și să nu ne mai pripim la prima știre citită… Vă pup și nu uitați să vă faceți și voi lista de priorități pe anul acesta, dacă nu ați făcut-o deja!”, a scris artistul la postarea pe care a făcut-o pe pagina lui personală de Facebook.

Și Gabriela Cristea a reacționat după ce Cătălin Măruță a anunțat că pleacă de la PRO TV

Și Gabriela Cristea a reacționat după ce Cătălin Măruță a anunțat că pleacă de la PRO TV. Ea s-a retras din televiziune acum un an și a mărturisit că îl înțelege perfect pe celebrul prezentator TV.

„Cătălin, eu te înțeleg perfect și știu exact cum ai ajuns la această decizie. În urmă cu un an am făcut un pas similar și nu am regretat, am mai vorbit noi despre asta. Noi facem parte din generația care a muncit pe brânci pentru toate realizările și ne-am câștigat doar prin muncă fiecare bucățică din brand-ul personal.

Îți doresc să reușești să te relaxezi și să petreci cât mai multe momente minunate alături de familia ta frumoasă. Tot ce pot să-ți spun din propria experiență este că nu ai să muncești mai puțin ca până acum, doar o să poți să te organizezi mai bine pentru prioritățile tale. Succes îți doresc!

P.S.: mi-ar face mare plăcere să mai vin încă o dată ca invitat la tine în emisiune, înainte de final… dar cred că asta își doresc toți cei care au trecut pragul emisiunii tale”, a scris vedeta în secțiunea de comentarii de la postarea lui Cătălin Măruță.

Ce a transmis prezentatorul despre plecarea de la PRO TV

În urmă cu doar două zile, Cătălin Măruță a vorbit despre decizia de a se opri din proiectul său de la PRO TV. El a spus că show-ul pe care l-a prezentat timp de aproape două decenii va ajunge la final pe data 6 februarie 2026.

„Emisiunea se apropie de final. Am început pe 22 octombrie 2007. Am crescut ușor, cu greșeli, cu controverse. Am învățat de la voi și de la invitați câte ceva. Ne-am maturizat și anul trecut am împlinit 18 ani. Nu știu ce credeți voi și nici nu vreau să pară laudă. Dar nu este greu să faci o emisiune live de luni până vineri. Suntem mari și mândri dacă am reușit să vă facem să vă mândriți cu campionii noștri, să vă bucurați, poate v-am emoționat cu o poveste de viață.

Am reușit împreună și vă mulțumim! La 18 ani, a venit timpul să încheiem acest capitol. Vom încheia pe 6 februarie. Am fost împreună de 9.600.000 de minute. Toate lucrurile bune trebuie să aibă un sfârșit. În aceste zile care ne-au mai rămas vom scoate tot ce este mai bun din fiecare poveste. Vă mulțumim tuturor celor care ne priviți, care ne trimiteți mesaje, care ne sunt colegi”, a precizat Cătălin Măruță atunci, în cadrul emisiunii pe care o moderează.

