Gabriela Cristea și Tavi Clonda, întâlniri secrete în baia Kanal D. Ce făceau în pauzele de publicitate: „Erai îndrăgostită, iubirică”

Gabriela Cristea și Tavi Clonda formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbizul autohton. Cei doi s-au cunoscut pe platourile de filmare ale emisiunii „Mireasă pentru fiul meu” și s-au îndrăgostit iremediabil. S-au căsătorit în 2015 și au împreună două fetițe, însă până acum nu au oferit foarte multe detalii despre începuturile relației lor. Invitați în podcastul lui Cătălin Măruță, Gabriela și Tavi au făcut dezvăluiri surprinzătoare.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda, despre începutul relației lor

Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au început povestea de iubire pe platourile de filmare. Deși inițial nu au fost atrași unul de celălalt, în timp au apărut sentimente profunde care i-au împins spre o relație ce s-a încheiat cu o căsnicie fericită. Totuși, cei doi nu au spus imediat că formează un cuplu, ci obișnuiau să se întâlnească pe ascuns, în diferite locuri ale postului de televiziune Kanal D.

Invitați în podcastul „Acasă la Măruță”, realizat de Cătălin Măruță, fosta prezentatoare de televiziune și soțul ei au făcut dezvăluiri surprinzătoare despre felul în care se furișau în pauzele de publicitate, pentru a petrece puțin timp în intimitate.

„Într-o pauză de publicitate îi trimit un sms și îi zic: „Ne vedem la baie”. Ne-am giugiulit un pic, acolo, ca îndrăgostiții…”, a spus Gabriela Cristea la începutul poveștii. Iar Cătălin Măruță a intervenit: „Și nu aveați lavalierele pornite?”.

„Nu, că le opream. Și fii atent: înainte să ajungem noi la locul cu pricina, descoperisem că nu erau camere de luat vederi. Că știi că în instituții peste tot sunt camere de luat vederi. Sau cel puțin la vremea aia erau, doar la toaletă nu erau”, a răspuns Gabriela Cristea, care a fost completată de Tavi Clonda: „Să se înțeleagă, am făcut doar un pupic, adică ne-am dat un pupic, înțelege lumea, toată România…”.

Fosta prezentatoare, incident în baie

În timpul unei întâlniri secrete în baia televiziunii, Gabriela Cristea a fost victima unui mic accident. Cum de abia se spălase pe jos, aceasta a alunecat și și-a rupt rochia pe care trebuia să o poarte în emisiune.

„Și femeia de serviciu tocmai ce spălase pe jos. Și repede, că era pauza de publicitate, hap, trebuia să urcăm înapoi sus în spate…”, a povestit ea.

„Iubirică, erai îndrăgostită…”, a venit rapid replica lui Tavi Clonda.

„Eram leșinată. Și când dau să plec, îmi alunecă… Eu în rochia de emisie, că eram în mijlocul emisiei, că nu puteam să o mai schimb… Norocul meu, ce crezi, era ultima pauza de publicitate, se termina emisia. Și dau să plec… Și când dau să plec, îmi alunecă piciorul. Aveam o pereche de sandale din alea cu talpă de piele. Și alunec pe alea, fac cranc și mi se duce… Nu am căzut… Da, și mi s-a dus iarăși șlițul la gară”, a povestit Gabriela Cristea amuzată.

