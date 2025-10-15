Alina Sorescu spune că se simte urmărită de Alexandru Ciucu. „Face presiuni asupra multor oameni!” Ce acuze îi aduce fostului soț

Deși divorțul dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu s-a finalizat oficial la începutul anului 2025, tensiunile dintre cei doi nu s-au stins. Artista susține că fostul soț continuă să-i creeze dificultăți, mai ales în ceea ce privește creșterea și educația celor două fiice ale lor, Raisa și Carolina.

Într-un interviu recent, Alina a vorbit deschis despre presiunile pe care le resimte și despre modul în care, spune ea, Alexandru Ciucu încearcă să o controleze chiar și „din umbră”.

Presiuni constante după divorț

După un mariaj de 12 ani, Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au decis să se despartă, însă procesul de divorț a durat aproape trei ani. Custodia fiicelor a fost un punct sensibil, iar chiar dacă instanța a decis custodia comună, conflictele dintre cei doi părinți continuă. Alina încearcă să gestioneze situația cu echilibru, dar recunoaște că presiunile nu s-au oprit odată cu încheierea oficială a căsătoriei.

Alina Sorescu afirmă că, deși procesul de divorț s-a încheiat, fostul partener continuă să intervină în viața ei și a copiilor. „El are o dorință de atenție foarte mare. Chiar face presiuni asupra multor oameni, unde știe că mi-e bine, sau niște situații unde ar trebui să fie ceva clar, fie că este vorba de mine, fie că este vorba de fete, de școala fetelor, activitățile lor”, a declarat artista într-un interviu potrivit Spynews.

Implicarea lui Ciucu în deciziile legate de copii

Potrivit Alinei, Alexandru Ciucu ar interveni constant în deciziile legate de programul fetițelor, chiar și în momentele care ar trebui să fie clare și stabilite. „Când vede că e ceva care ar urma să fie stabilit pentru fete, un program sau ceva clar, imediat vine să fie ca el”, a spus ea. Artista a povestit și despre o situație tensionată petrecută în timpul procesului de divorț, când fostul soț ar fi făcut presiuni asupra angajaților Direcției de Protecție a Copilului. „Mereu vine și amenință acolo oamenii. A implicat pe toată lumea”, a adăugat ea.

Alina Sorescu spune că simte o prezență constantă din partea fostului soț, chiar și în momentele în care ar trebui să se bucure de liniște. „Totul se întâmplă în continuare în urma mea. Simt că este în umbră și mă urmărește”, a mărturisit artista. Ea a explicat că începutul de an școlar a fost din nou un prilej de conflict, din cauza intervențiilor lui Ciucu în organizarea programului copiilor.

