Alina Sorescu, noi acuzații la adresa lui Alexandru Ciucu: „M-a amenințat că mă distruge”

Alina Sorescu a făcut o nouă serie de dezvăluiri din căsnicia cu Alexandru Ciucu. Artista susține că fostul ei soț a amenințat-o și că acesta ar fi avut un comportament neadecvat în fața fiicelor lor.

Alina Sorescu susține că a fost amenințată de Alexandru Ciucu

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au divorțat după 12 ani de căsnicie și doi copii. Artista a povestit că a trăit un adevărat coșmar în perioada în care a fost căsătorită cu creatorul de modă, iar acum a făcut o nouă serie de dezvăluiri.

Invitată în emisiunea „Un show păcătos”, cântăreața a precizat că a fost de mai multe ori victima amenințărilor soțului ei și totul se întâmpla când rămâneau singuri acasă.

„În momentele în care nu mai erau părinții mei de față, în momentele alea se purta cel mai urât, cu mine și cu fetițele. Crizele de furie, amenințările. Mă amenința, mă blestema, mă amenința că mă distruge, de față cu fetițele. Fetițele puneau repede mâna pe telefon, sunau bunicii”, a povestit Alina Sorescu.

În același timp, artista îl acuză pe fostul ei soț că a mințit în instanță, când a declarat că are un venit de doar 800 de lei, în timp ce el a urmat la Paris un curs de 30.000 de euro. De asemenea, acesta ar fi plătit chirie în capitala Franței de 3.500 euro lunar.

„Păi, în proces, Alexandru a declarat că are un venit de 800 de lei”, a subliniat Alina Sorescu.

Alexandru Ciucu, relație conflictuală cu părinții săi

Deși a declarat că nu se înțelege bine cu părinții Alinei Sorescu, se pare că Alexandru Ciucu nu are o relație prea bună nici cu propriii părinți.

Aceștia s-au certat din cauza magazinelor pe care le-au deținut, potrivit artistei.

„Relația cu părinții lui era conflictuală, demult. Ei au avut niște celebre magazine împreună (…) S-au certat, l-au dat afară din firmă”, a dezvăluit Alina Sorescu în cadrul aceleiași emisiuni.

Artista a dezvăluit că mama ei a venit să o ajute cu fiicele sale la scurt timp după nașterea lor întrucât Alexandru Ciucu era plecat mai tot timpul, iar după o perioadă acesta ar fi făcut-o pe Alina să îl convingă pe tatăl ei să se mute și el în casa lor.

„M-a convins pe mine să îl oblig pe tata să își dea demisia de la serviciu și să vină și el. A venit și tatăl meu, el continua cu plecările. Nu eram șase în casă cum spunea el. El pleca foarte mult și el se înțelegea foarte bine cu părinții mei. Cu părinții lui mai degrabă nu se înțelegea. Acum el fabrică motive. Cred că dacă nu erau părinții mei eram despărțiți cu mult timp înainte”, a mai spus Alina Sorescu.

