Ce avere are Ioana Popescu și la cine ar putea ajunge. Singura rudă de sânge a jurnalistei este o mătușă

Raluca Vițu
Actualizat 30.09.2025, 10:08

Moartea jurnalistei Ioana Popescu, supranumită „devoratoarea de fotbaliști”, a stârnit un val de reacții în spațiul public, dar și o serie de controverse legate de averea pe care aceasta a lăsat-o în urmă.

Decesul ei, survenit în noaptea de 20 spre 21 septembrie 2025, la Spitalul Sfântul Ioan din București, a fost anunțat de un presupus iubit, Mihai, însă lipsa confirmărilor oficiale și reacțiile contradictorii ale apropiaților au alimentat suspiciuni și speculații.

Ce avere are Ioana Popescu și la cine ar putea ajunge

Deși nu a avut copii și nici soț, Ioana Popescu a lăsat în urmă o avere considerabilă. După moartea mamei sale, jurnalista a devenit coproprietară, alături de mătușa sa, pe o vilă situată în zona Mihai Bravu din București, evaluată la aproximativ 1 milion de euro. Partea care îi revenea Ioanei era estimată la 280.000 de euro. În plus, aceasta deținea și un apartament cu două camere în zona Brâncoveanu.

Conform surselor citate de Cancan.ro, întreaga avere ar urma să revină mătușii sale, singura rudă de sânge rămasă. Cu toate acestea, mătușa nu a revendicat trupul Ioanei de la morgă, iar jurnalista Mara Bănică a fost nevoită să intervină pentru a organiza funeraliile. „Am încercat să iau legătura cu mătușa, dar nu am primit niciun răspuns. În mare parte, au fost deja stabilite aspectele legate de ceremonia funerară”, a declarat Mara Bănică.

Situația este cu atât mai paradoxală cu cât mătușa, deși moștenitoare de drept, nu pare să fi manifestat vreun interes față de soarta nepoatei sale. Ioana ar fi încercat ani la rând să o convingă să vândă vila, însă aceasta a refuzat constant. După deces, vila ar urma să rămână integral în posesia mătușii, care are la rândul ei două fiice.

Moartea Ioanei Popescu – între mister și neîncredere

Anunțul morții Ioanei Popescu a fost făcut de Mihai, un bărbat care susține că i-a fost iubit, însă mai mulți apropiați ai jurnalistei au pus la îndoială veridicitatea informațiilor. Carmela Popa, prietenă apropiată, l-a numit pe Mihai „șarlatan” și a declarat public: „Iubitul nu e iubit și Ioana nu este moartă! Păcat că ne-a creat niște trăiri urâte nouă! Acest individ este un șarlatan!”.

Fostul partener al Ioanei, Ion Lőrinczi, a adăugat confuzie în acest caz, afirmând pe Facebook: „Ioana Popescu nu este și nici nu a fost la Spitalul Sfântul Ioan, contrar informațiilor din presă. Unde este Ioana Popescu?”.

Mai mult, în registrul de decese de la Spitalul Sf. Spiridon, numele Ioanei nu figura, iar autoritățile nu au confirmat oficial decesul.

În lipsa unei rude care să revendice trupul, Mara Bănică a anunțat că Asistența Socială va prelua responsabilitatea înmormântării. „Voi încerca să-i asigur cel puțin o colivă creștinească și o slujbă”, a scris jurnalista pe rețelele sociale. Între timp, Mihai a cerut bani pe platforma Revolut pentru organizarea funeraliilor, gest care a fost criticat dur de internauți și apropiați ai Ioanei.

