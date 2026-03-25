Istoricul controversat al profesorului acuzat că l-a agresat pe fiul Marei Bănică. Ce conflicte a avut cu poliția

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Profesorul de istorie Corneliu R., aflat în prezent în atenția opiniei publice după ce ar fi agresat fizic fiul jurnalistei Mara Bănică, nu este la primul conflict cu autoritățile. Înainte ca numele său să ajungă în presă din cauza incidentului cu minorul, cadrul didactic a avut deja de-a face cu legea, iar instanța a confirmat că nu a fost vorba despre un abuz al polițiștilor, așa cum el a susținut.

Amenzi contestate, dar confirmate definitiv de instanță

În urmă cu doar câteva luni, Corneliu R. a fost implicat într-un scandal cu agenții Poliției Capitalei, care i-au aplicat mai multe sancțiuni contravenționale. Profesorul a acuzat atunci că ar fi fost victima unui abuz și a contestat amenzile în instanță. Tribunalul București a respins însă plângerea sa, stabilind că sancțiunile au fost aplicate corect.

„Respinge ca neîntemeiată plângerea contravenţională formulată împotriva proceselor verbale de contravenţie”, se arată în hotărârea definitivă pronunțată luna trecută, potrivit Spynews.ro.

Decizia îl obligă pe profesor să achite amenzile, în caz contrar riscând poprirea conturilor bancare. Această situație arată că tensiunile dintre el și autorități nu sunt o noutate, ci fac parte dintr-un istoric mai amplu de conflicte.

Incidentul cu fiul Marei Bănică: un nou episod tensionat

Ultimul scandal în care este implicat profesorul a izbucnit după ce fiul Marei Bănică ar fi fost agresat fizic pe stradă. Jurnalista a relatat că băiatul ei se întorcea de la școală împreună cu doi colegi, când o situație banală s-a transformat într-o confruntare violentă.

„Copilul mergea spre casă, împreună cu doi prieteni. A căzut un penar… Domnul profesor venea de la un supermarket și nu avea loc pe trotuar și atunci s-au blocat față în față. Și a considerat să le spună: Ia legitimați-vă, bă!”, a povestit Mara Bănică.

Potrivit acesteia, fiul ei ar fi fost lovit cu piciorul, iar un alt copil ar fi izbucnit în plâns. Minorul agresat a fugit în școală și și-a sunat mama.

Citeşte şi: Declarațiile profesorului care l-ar fi agresat pe Dima, fiul Marei Bănică. Corneliu Riegler neagă acuzațiile: „El m-a hărțuit pe holurile școlii”

Citeşte şi: Mara Bănică, după ce fiul ei a fost agresat fizic de un profesor: „Sunt năucită de evoluția acestor lucruri”

Citeşte şi: Mara Bănică, mărturisiri cutremurătoare despre trauma hărțuirii online. „Omul a stat 6 luni închis!” Cum își protejează familia de pericolele din spațiul virtual

Dosar penal și ordin de protecție

Poliția Capitalei a confirmat că a fost deschis un dosar penal pentru purtare abuzivă. În plus, autoritățile au emis un ordin de protecție, interzicându-i profesorului să se apropie de minorul agresat.

„Polițiștii au fost sesizați prin apel 112 și ulterior prin plângere, de către o femeie, cu privire la faptul că fiul său minor ar fi fost agresat fizic de către un cadru didactic”, au transmis reprezentanții Poliției Capitalei.

Foto – arhivă / Facebook

Urmărește-ne pe Google News