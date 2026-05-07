Mara Bănică, scrisoare pentru băieții Adrianei Bahmuțeanu: „S-a chinuit să vă nască. Să vă crească. Să vă dea de toate”

De ziua Adrianei Bahmuțeanu, Mara Bănică le-a scris o scrisoare deschisă fiilor jurnalistei, Maximus și Eduard. Prietena vedetei le-a amintit celor doi băieți, care după moartea lui Silviu Prigoană nu au mai căutat-o, de sacrificiile și dragostea necondiționată a mamei lor.
Legătura dintre Mara Bănică și Adriana Bahmuțeanu este una profundă, cimentată de o prietenie de peste trei decenii. Însă, dincolo de prietenie, Mara devine și martoră la iubirea necondiționată pe care Adriana o poartă pentru copiii săi.
„Cu tipa din imagine am pus la cale, într-o iarnă, un plan nebun, prin care să vă ia acasă. Aveați interzis să o contactați, îi scriați pe furiș și o implorați să facă ceva să fiți împreună”, rememorează Mara Bănică.
Adriana Bahmuțeanu nu doar că a luptat pentru a-și aduce copiii aproape, dar le-a construit un viitor solid.
„Tipa din imagine a făcut imposibilul să construiască pentru voi. Și a reușit. A construit un pod al iubirii de mamă, de nedistrus. Acum v-a consolidat drumul spre America, cea mult dorită de voi amândoi”, a continuat Mara Bănică.
„Dacă acum 51 de ani tipa din imagine nu se năștea, voi nu ați fi fost. S-a chinuit să vă nască. Să vă crească. Să vă dea de toate când nu a avut de niciunele. Într-un an de Crăciun, tipa din imagine nu avea bani de brad pentru voi. Și totuși, ați avut brad”, le-a mai transmis ea lui Eduard și Maximus.
În încheierea mesajului său, Mara Bănică le transmite băieților Adrianei Bahmuțeanu un îndemn plin de emoție: „Eu nu îi urez ei, ci vouă: să fie sănătoasă, să o prețuiți și să știți că oricând, tipa din imagine își va da viața pentru ca voi să fiți bine. La mulți ani, Adriana!”
