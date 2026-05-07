Mara Bănică, scrisoare pentru băieții Adrianei Bahmuțeanu: „S-a chinuit să vă nască. Să vă crească. Să vă dea de toate”

De ziua Adrianei Bahmuțeanu, Mara Bănică le-a scris o scrisoare deschisă fiilor jurnalistei, Maximus și Eduard. Prietena vedetei le-a amintit celor doi băieți, care după moartea lui Silviu Prigoană nu au mai căutat-o, de sacrificiile și dragostea necondiționată a mamei lor.

Mara Bănică, scrisoare deschisă pentru Maximus și Eduard

De ziua Adrianei Bahmuțeanu, jurnalista Mara Bănică a transmis un mesaj emoționant, dedicat nu doar prietenei sale de-o viață, ci și fiilor acesteia, Maximus și Eduard.

Mesajul emană iubire, recunoștință și amintiri prețioase, punând în lumină sacrificiile unei mame care și-a dedicat viața copiilor săi.

„Dragă Maxi și Eduard, tipa din imagine vă va iubi până când va închide ochii”, începe scrisoarea jurnalistei, distribuită pe Facebook.

Mara Bănică își amintește cu emoție momentele când Adriana se străduia să le ofere băieților ei tot ce aveau nevoie, chiar dacă nu era cea mai înstărită femeie.

„Pe vremea când e făcută fotografia, tipa din imagine se zbătea să găsească banii necesari să vă cumpere toate gadgeturile din lume”, dezvăluie ea.

Adriana Bahmuțeanu, sacrificiile unei mame

Legătura dintre Mara Bănică și Adriana Bahmuțeanu este una profundă, cimentată de o prietenie de peste trei decenii. Însă, dincolo de prietenie, Mara devine și martoră la iubirea necondiționată pe care Adriana o poartă pentru copiii săi.

„Cu tipa din imagine am pus la cale, într-o iarnă, un plan nebun, prin care să vă ia acasă. Aveați interzis să o contactați, îi scriați pe furiș și o implorați să facă ceva să fiți împreună”, rememorează Mara Bănică.

Adriana Bahmuțeanu nu doar că a luptat pentru a-și aduce copiii aproape, dar le-a construit un viitor solid.

„Tipa din imagine a făcut imposibilul să construiască pentru voi. Și a reușit. A construit un pod al iubirii de mamă, de nedistrus. Acum v-a consolidat drumul spre America, cea mult dorită de voi amândoi”, a continuat Mara Bănică.

„Dacă acum 51 de ani tipa din imagine nu se năștea, voi nu ați fi fost. S-a chinuit să vă nască. Să vă crească. Să vă dea de toate când nu a avut de niciunele. Într-un an de Crăciun, tipa din imagine nu avea bani de brad pentru voi. Și totuși, ați avut brad”, le-a mai transmis ea lui Eduard și Maximus.

În încheierea mesajului său, Mara Bănică le transmite băieților Adrianei Bahmuțeanu un îndemn plin de emoție: „Eu nu îi urez ei, ci vouă: să fie sănătoasă, să o prețuiți și să știți că oricând, tipa din imagine își va da viața pentru ca voi să fiți bine. La mulți ani, Adriana!”

Sursă foto: Facebook

