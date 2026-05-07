Ce este nevralgia de trigemen, afecțiunea cu care a fost diagnosticat Lucian Viziru: „O duc pe picioare cu pastile”

Lucian Viziru dezminte zvonurile alarmante despre sănătatea sa. Actorul a confirmat că suferă de nevralgie de trigemen, o afecțiune tratabilă, și neagă speculațiile cum că ar fi fost diagnosticat cu cancer pancreatic.

Ce este nevralgia de trigemen, afecțiunea cu care a fost diagnosticat Lucian Viziru

Lucian Viziru a pus capăt speculațiilor. După ce în presă au circulat zvonuri alarmante despre starea sa de sănătate, actorul a oferit clarificări pentru Știrile Antena Stars, respingând categoric orice legătură cu diagnosticul de cancer. El a explicat că suferă de o afecțiune tratabilă, fără complicații grave.

În ultimele săptămâni, Lucian Viziru a trecut printr-o serie de investigații medicale, iar imaginile și discuțiile din mediul online au alimentat speculații nefondate. Unele voci au sugerat că actorul ar avea cancer pancreatic, însă el a demontat rapid aceste presupuneri.

„Nu are nicio legătură cu realitatea. Am fost la camera de gardă, pentru că am o nevralgie de trigemen. Atât. Dar, nevralgia de trigemen e o boală pe care o duc pe picioare cu pastile, nu e nimic grav. Nu e vorba despre cancer pancreatic”, a declarat Lucian Viziru pentru Antena Stars, potrivit Spynews.

Cum au apărut zvonurile

Totul a început cu o discuție aparent banală într-un live pe TikTok între Lucian Viziru și Nicoleta Luciu. Actorul a menționat în glumă că are „o burtă mare”, ceea ce a stârnit un val de comentarii și speculații din partea urmăritorilor. „Am avut ieri un live cu Nicoleta Luciu, comentam despre una, despre alta, și la un moment dat i-am zis că ce burtă mare am. Cei de pe live au început să zică că am ciroză”, a explicat Viziru.

Lucian a confirmat că suferă de această afecțiune, o problemă medicală care afectează nervul cranian V și care poate provoca dureri intense în timpul unor activități zilnice precum vorbitul, mestecatul sau spălatul pe dinți. „E o boală pe care o duc pe picioare cu pastile, nu e nimic grav”, a spus actorul, subliniind că viața sa nu este amenințată de această condiție.

Prin clarificările sale, Lucian Viziru a dorit să pună capăt tuturor zvonurilor și să transmită fanilor că este bine și că nu se confruntă cu nicio problemă gravă de sănătate.

Foto: Instagram; Facebook

