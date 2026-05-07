Dorian Popa, reacție după ce soția lui a copiat jurămintele dintr-un film, deși artistul susținea că sunt originale: „E trist”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Dorian Popa și Andreea s-au căsătorit pe 24 aprilie 2026 într-o ceremonie emoționantă, la care au participat prietenii, familia și apropiații. Cei doi și-au rostit jurăminte emoționante, însă la scurt timp, momentul a devenit viral după ce fanii au aflat că Andreea a copiat discursul dintr-un film. Acum, Dorian Popa vorbește despre criticile primite de la urmăritori.

Cum a reacționat Dorian Popa după criticile că soția lui a copiat jurămintele dintr-un film

Dorian Popa și Andreea s-au căsătorit în urmă cu puțin timp într-un cadru de poveste. Evenimentul a fost unul special, la care au participat cei mai apropiați prieteni ai celor doi, familia și cunoscuții.

Un moment din ceremonie a devenit viral pe internet. Andreea, soția lui Dorian Popa, și-a rostit jurămintele suspinând. Ulterior, internauții au observat că aceasta a copiat discursul dintr-un film.

Fanii au remarcat faptul că traducerea nu a fost deloc adaptată, iar sensul unei fraze a fost complet schimbat. Este vorba despre verbul a sta întins, care are aceeași formă ca verbul a minți. „Minte alături de mine”, a spus Andreea, deși sensul în engleză era de a se sta întins alături de partener.

Citește și: Soția lui Dorian Popa a „copiat” jurămintele făcute soțului ei dintr-un film celebru: „Le-am făcut din suflet”

Acum, Dorian Popa a reacționat după ce internauții au criticat discursul Andreei.

„Am stat să mă gândesc dacă merită să spun ceva… și cred că, uneori, merită, măcar pentru a lăsa un gând bun

Cred însă că uneori, oricât ai încerca să explici, cine nu vrea să înțeleagă nu o va face… iar asta trebuie acceptat cu liniște, nu cu ură.

Probabil vor exista oameni care vor încerca să răstălmăcească sau să judece până și ceea ce scriu acum, dar fiecare vede lucrurile prin propriile filtre…

Acel pasaj are o semnificație pentru noi pe care doar noi o cunoaștem cu adevărat. tocmai de aceea, e trist cât de ușor oamenii pot judeca lucruri personale fără să cunoască povestea, intenția sau emoția din spatele lor.

S-a creat multă agitație în jurul unui fragment dintr-un moment atât de special pentru noi, deși foarte puțini cunosc ÎNTREGUL context sau au auzit jurământul COMPLET, nu doar câteva secunde dintr-un video…

Citește și: Babs a răbufnit după ce s-a spus că Dorian Popa n-a vrut să se căsătorească cu ea: „Vorbești fără să ai habar”

Și poate că acesta este unul dintre cele mai triste lucruri ale vremurilor în care trăim: atunci când un om vrea să judece, va ajunge să judece până și cuvintele pe care le spui omului iubit în ziua nunții.

Citatul ales conține, în limba engleză, un joc de cuvinte între „to lie”: a minți și „to lie”: a sta întins (a se culca lângă cineva). ideea nu a fost despre o traducere literală („dacă trebuie să minți, atunci așază-te lângă mine în toate nopțile vieții mele.”), ci despre păstrarea unei semnificații, a unui joc de cuvinte și despre libertatea de a alege…

„Minte alături de mine” nu este o greșeală, ci o perspectivă despre apropiere, vulnerabilitate și alegerea de a rămâne lângă omul iubit chiar și în imperfecțiune.

Originalitatea nu înseamnă să inventezi ceva ce nu a mai existat, ci să dai un sens personal lucrurilor care contează pentru tine și pentru relația voastră.

Cred, de asemenea, că un lucru important de reținut este că nu toate lucrurile pot fi înțelese din exterior… și nu tot ceea ce nu înțelegem trebuie judecat.

Poate că lecția din tot ceea ce s-a întâmplat, concluzia… este una simplă: să fim puțin mai blânzi unii cu ceilalți. nu știm niciodată povestea completă din spatele unui moment, a unui cuvânt sau a unei emoții…

Să transmitem în jurul nostru mai multă bunătate, mai multă înțelegere și mai puțină grabă în a judeca… exact ceea ce, la rândul nostru, am spera să primim în momentele sensibile ale vieții.

Citește și Dorian Popa și Andreea se căsătoresc. Cei doi se pregătesc pentru marele eveniment

Poate că greșesc că îmi explic jurămintele… dar un lucru e cert: emoțiile nu greșesc vreodată”, a spus Dorian Popa pe rețelele de socializare.

Dorian Popa a spus că jurămintele sunt originale

Anterior, Dorian Popa a vorbit despre nuntă și a spus că un moment emoționant a fost când el și soția lui și-au spus jurămintele.

Artistul a explicat că acestea au fost scrie de ei doi din suflet, lucru care s-a dovedit a fi fals.

„Al doilea moment emoționant a fost când ne-am citit jurămintele pentru că au fost niște jurăminte pe care le-am scris noi, le-am făcut din suflet. Când jurămintele sunt scrise din suflet și sunt scrise de tine, omul care ești implicat în toată treaba aia, îți dai seama că totul capătă așa o emoție specială”, a povestit Dorian Popa.

Urmărește-ne pe Google News