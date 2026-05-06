Babs a răbufnit după ce s-a spus că Dorian Popa n-a vrut să se căsătorească cu ea: „Vorbești fără să ai habar”

Babs a răbufnit după ce s-a spus că Dorian Popa n-a vrut să se căsătorească cu ea. Vloggerul și creatoarea de modă au format un cuplu timp de aproximativ 11 ani înainte să decidă de comun acord să se despartă. La scurt timp după, Dorian și-a refăcut viața amoroasă alături de Andreea, studentă la Medicină, cu care s-a căsătorit recent, la un an după ce a confirmat relația lor.

Claudia Iosif, cunoscută în mediul online drept Babs, a reacționat după ce s-a spus că Dorian Popa nu a vrut să se căsătorească cu ea. Mesajul a venit în contextul căsătoriei recente dintre vlogger și partenera lui, Andreea. n timp ce unii i-au felicitat pentru pasul făcut, alții au aruncat priviri critice spre trecutul artistului, speculând că relația sa anterioară cu Babs s-a destrămat pentru că acesta nu și-ar fi dorit să se căsătorească.

„Dorian Popa a făcut, în sfârșit, nunta. În maxim un an a avut relație, cerere, căsătorie, nuntă. Foarte bine. Dar știi ce e foarte interesant? În relația anterioară spunea ani de zile că el nu vrea căsătorie, nu vrea familie, că este bine și așa. Când un bărbat spune asta, draga mea, te rog să îl crezi. El nu vrea căsătorie, el nu vrea familie, cel puțin nu cu tine. Nu sta, nu aștepta, și nu îți irosi timpul sperând că el se va schimba. În timp ce tu stai lângă el, îl susții, îl iubești, iar el nu vrea să se căsătorească cu tine, vine altă femeie și în câteva luni de zile face tot ce nu voia cu tine. Nu pentru că s-a schimbat, ci pentru că a vrut. Un bărbat care vrea cu adevărat acționează fără scuze, fără întrebări, doar acționează pentru că te vrea”, a spus cineva pe rețelele sociale.

Deranjată ce acest mesaj, Babs a reacționat acid. „Vorbești fără să ai habar. Cea care nu a vrut căsătorit și copii am fost eu! De ce oare???”, a fost replica ei.

De ce s-au despărțit Dorian și Claudia Iosif

Dorian și Babs au confirmat despărțirea lor în toamna anului 2023.

„Eu cred că, asemeni oricărui cuplu care depășește un anumit număr de ani vechime, amândoi ne-am dorit ca relația să meargă. De multe ori, cred că din cauza gândirii mai puțin deschise și poate din cauza faptului că suntem proaspăt ieșiți de sub comunism, că până la urmă asta este, da? Mai avem nevoie de vreo 20, 30, 40 de ani ca să gândim occidental. Tindem să ne fie frică să ieșim din relații. Pur și simplu cred că relația noastră se împotmolise. Greșeli au fost de ambele părți, poate chiar au fost mai multe greșeli din partea mea. Niciodată nu am spus că m-am comportat perfect în relația asta”, a spus Dorian, în podcastul „Eu sunt Anamaria Prodan”.

