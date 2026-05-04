Dorian Popa și Andreea s-au cununat religios. Cum a arătat rochia miresei

Dorian Popa și Andreea s-au căsătorit religios, în prezența persoanelor dragi, la scurt timp după petrecerea de nuntă. Cei doi și-au spus „DA” și în fața altarului, iar acum au făcut publice și imaginile realizate în acest moment special pentru ei.

Dorian Popa și Andreea, partenera sa de viață, și-au unit destinele în cadrul unei ceremonii de nuntă pline de eleganță și discreție, eveniment la care au luat parte doar cei mai apropiați prieteni și membri ai familiei. Cununia religioasă a celor doi a avut loc la doar o zi distanță la cea civilă și de petrecerea fastuoasă de nuntă care s-a desfășurat pe malul lacului.

Vineri, 24 martie, cei doi au organizat petrecerea de nuntă într-un local exclusivist din Buftea, unde printre invitați s-au numărat nume cunoscute precum Amna și Mario Fresh. În ziua următoare, ceremonia religioasă oficiată de tatăl Elenei Gheorghe a avut loc într-o atmosferă solemnă la parohia din Clinceni.

Ce ținute au ales vloggerul și soția lui

Ținutele mirilor au fost în centrul atenției, atrăgând admirația tuturor celor prezenți. Dorian Popa a optat pentru un costum crem, elegant dar relaxat, împreună cu o cămașă albă, în timp ce Andreea a strălucit într-o rochie spectaculoasă.

Ținuta miresei, mulată pe corp, cu un umăr gol și mâneci lungi. Accesoriile au fost alese cu grijă – un voal lung, un buchet de bujori albi și o coafură romantică, cu un coc lejer și câteva șuvițe lăsate liber.

Dorian Popa și-a dorit o nuntă restrânsă

Evenimentul a fost, așa cum și-au dorit, un prilej de sărbătoare intimă, Dorian Popa recunoscând că nu este un fan al nunților.

„A fost mai frumos decât ne așteptam și a ieșit mai bine decât ne așteptam. Pentru că, sincer îți spun, aveam emoții. Nu sunt genul care să fie mare fan nunți, probabil tocmai de aceea nu am vrut să fac o nuntă foarte mare”, a declarat Dorian Popa la Știrile Antena Stars.

Cuplul a decis să organizeze un eveniment restrâns, dedicat celor mai apropiați prieteni și familiilor lor.

„Am chemat pur și simplu oamenii foarte apropiați, care mă gândeam că o să fie empatici la ideea de sărbătorire în cuplu, am chemat apropiații care au și jumătăți. Nu am stat să primim invitații ca niște oameni care, nu știu, sunt la muncă și trebuie să primească oamenii să îi ducă la mese. Acest rol l-au avut domnișoarele care ne-au ajutat cu asta”, a adăugat artistul.

