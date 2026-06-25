Ema și Alan de la Mireasa, sezonul 13, s-au logodit. Cum arată inelul

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Ema de la Mireasa, sezonul 13, a fost cerută în căsătorie pe aeroportul din Tuzla, unde Alan i-a pregătit o surpriză emoționantă. Momentul a fost plin de iubire, iar inelul de logodnă este spectaculos!

Ema și Alan de la Mireasa, sezonul 13, s-au logodit

Dragostea plutește în aer! Ema și Alan, concurenți ai emisiunii Mireasa, sezonul 13, au trăit un moment de poveste când Alan a făcut pasul cel mare și a cerut-o în căsătorie pe aleasa inimii lui. Cererea a fost una plină de emoție, iar inelul, un simbol al iubirii lor, a fost admirat de toți cei prezenți. Detaliile acestui moment magic au fost dezvăluite de Spynews.

Surpriza a fost minuțios pregătită. Convinsă că merge la aeroportul din Tuzla pentru o filmare de reclamă, Ema habar nu avea ce o aștepta. Alan, însă, era deja acolo, ascuns în turnul de control, cu inima bătând mai tare decât motoarele avioanelor. „0%! Nu mă așteptam în acel moment”, a recunoscut Ema mai târziu, la „Mireasa – Capriciile iubirii”.

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Cum a reacționat mama lui Alan

Deși își imaginase o cerere la înălțime, Alan a ales să îi ofere un moment unic chiar pe pământ. După aterizarea Emei, acesta a apărut în spatele ei, a îngenuncheat și a pus marea întrebare: „Vrei să fii soția mea?”. Răspunsul a fost un „Da!” emoționat, urmat de lacrimi de bucurie și îmbrățișări. Momentul a fost o combinație între romantism și spontaneitate.

Dragostea lor a impresionat nu doar pe cei din jur, ci și pe doamna Mihaela, mama lui Alan. „Am plâns de bucurie. Îi felicit și eu (…) Le doresc iubire, fericire, înțelegere și respect reciproc. Parcă am văzut un film cu happy end”, a mărturisit aceasta, potrivit Spynews.

Foto: Capturi YouTube Antena 1

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