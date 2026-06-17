Denisa Filcea, despre frustrările trăite în umbra etichetei „soția lui Flick”: „Am început să cred că eu nu am voie să fiu” / EXCLUSIV

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Pentru public, Denisa Filcea este o prezenţă cunoscută din online și unul dintre numele asociate aproape automat cu relația pe care o are alături de Flick. În ultimii ani, imaginea ei publică a fost construită în jurul familiei, al proiectelor personale și al unei povești de iubire urmărite de sute de mii de oameni. Însă, dincolo de fotografii și apariții, Denisa ne-a povestit la Fresh by Unica că a existat și o parte mai puțin vizibilă: sentimentul că, de multe ori, oamenii nu au fost interesați să afle cine este ea dincolo de rolul de soție.

Denisa Filcea, despre presiunea de a fi văzută doar prin relația cu Flick

Invitată la Fresh by Unica, Denisa ne-a vorbit despre experiențele care au marcat-o în ultimii ani şi a făcut mărturisiri neașteptat de sincere despre modul în care percepțiile celor din jur au ajuns să îi influențeze încrederea în sine.

Nu pentru că nu și-ar fi iubit relația sau pentru că ar fi vrut să se desprindă de imaginea construită împreună cu Flick, ci pentru că simțea că identitatea ei ajunsese să fie redusă la o singură etichetă.

„Parcă eu tot ce știam să vorbesc era despre cum m-am cunoscut cu soțul meu”

Denisa Filcea ne-a spus că una dintre cele mai grele senzații pe care le-a trăit în ultimii ani a fost aceea că oamenii nu mai păreau interesați de cine este ea ca om sau profesionist, ci doar de povestea ei de dragoste. Întrebările se repetau, iar atenția se întorcea constant în aceeași direcție.

„Oamenii vin și te întreabă: «Da, cine ești tu? Ce job ai tu? Dacă nu era Flick, tu nu erai…» Parcă n-aș fi făcut ce mănânc dacă nu era el. Mulțumesc că, uite, am ce mănânc, știi? Adică pentru că nu cunosc”

Tot în cadrul emisiunii, aceasta ne-a mărturisit că rareori a simțit că cineva își dorește să afle despre proiectele ei, despre lucrurile pe care le construise înainte sau despre omul care exista independent de relația ei.

„Nici nu m-a întrebat nimeni, ca să nu crezi că m-am dus vreodată la vreo emisiune și cineva a fost interesat să mă întrebe ceva în afară de relaţia mea cu Flick”

Un episod pe care și-l amintește foarte clar a avut loc în perioada în care era deja însărcinată și avea doi ani de relație cu Flick. Atunci a făcut, pentru prima și poate singura dată, o rugăminte înainte de o apariție publică.

„Eram într-o emisiune şi am avut o singură dorință. Niciodată nu le spun oamenilor ce să mă întrebe sau ce nu, dar atunci am zis: «Vă rog, nu ne mai întrebați cum ne-am cunoscut», pentru că efectiv oamenii de acasă vor crede că eu nu pot mai mult de atât. Adică eu tot ce știu să vorbesc este despre cum m-am cunoscut cu soțul meu după 2 ani de zile. Eram în direct și ghici ce? «Și dacă ne puteți povesti voi cum v-ați cunoscut?»”

„Am început să cred că eu nu am voie să fiu”

În timp, ne-a spus Denisa, lucrurile au început să meargă dincolo de simpla nemulțumire. Comentariile repetate și felul în care era prezentată au început să îi schimbe inclusiv relația cu ea însăși.

„Cred că, fără să-mi dau seama, am început la un moment dat inclusiv să cred că eu nu am voie să fiu. Pur și simplu.”

Denisa Filcea a descris această perioadă ca pe una în care a început să se retragă singură din tot mai multe contexte. Nu pentru că nu își dorea să fie prezentă, ci pentru că anticipa reacțiile și judecățile care urmau.

„Inclusiv, uite, un alt subiect comentat și răscomentat: lucrurile materiale pe care le am. Aveam la un moment dat impresia că nu am voie să le port. Pentru că deranjează atât de tare simplul fapt că le am, încât le țineam în dulap. Adică să nu cumva să mă vadă cineva cu ele, să nu cumva să fie iarăși un subiect de discuție”

Mai mult, spune că a existat o perioadă în care tăcerea părea cea mai sigură variantă.

„Sau, știi, aveam la un moment dat impresia că mai bine nu zic nimic. Dar nimic, nimic. Ca să nu fie o altă știre în care eu sunt pusă, prezentată total diferit față de cum sunt ca om. Și am zis: «Ok, nu. Adică mai bine nu. Nu mai merg nici acolo, nu mai merg nici la emisiuni, nu mai merg nici la evenimente, nu mă mai duc nicăieri, pentru că oricum… mai bine nu».”

Denisa Filcea, despre momentul de la Cannes

În mod paradoxal, schimbarea nu a venit într-un context familiar și nici într-un loc unde era cunoscută. A venit la Festivalul de Film de la Cannes. Denisa ne-a mărturisit la Fresh by Unica că experiența a fost diferită de tot ce trăise până atunci și că s-a simțit surprinzător de bine într-un context în care se aștepta să fie intimidată.

„M-am simțit foarte în largul meu și mi-a plăcut asta. După ce am trecut de covorul roșu și am putut să iau telefonul, primul lucru a fost să îi scriu lui Flick și i-am zis: «Mă simt foarte bine».”

Înainte să plece, i-a propus lui Flick să o însoțească. El a ales să rămână cu Eva. Iar reacția ei a surprins-o chiar și pe ea.

„Eu i-am spus soțului meu: «Vrei să vii cu mine? Știi, merge invitația. Eu am primit-o. Vrei să vii cu mine?» Și el a zis: «Nu. O să stau cu Eva, nu vreau». Și îți spun sincer, pentru o secundă m-am bucurat. Pentru că altfel aș fi fost din nou Denisa… soția lui Flick.”

A ținut însă să precizeze imediat:

„Sunt foarte mândră de faptul că sunt soția lui Flick și sunt foarte fericită cu chestia asta.”

Doar că, pentru prima dată după mult timp, a simțit că poate fi prezentă undeva fără să fie introdusă prin altcineva.

„M-am simțit foarte bine. M-am simțit văzută. Adică nu conta «soția lui Flick», cum mă cheamă, cum nu mă cheamă. Oamenii m-au văzut, m-au fotografiat, mi-au zâmbit, mi-au dat cărți de vizită ca să îmi trimită pozele.”

Experiența a culminat cu apariția în L’Officiel Monaco, dar spune că adevărata schimbare nu a fost una profesională.

„Am apărut în L’Officiel din Monaco. Adică chiar a fost momentul în care mi-am dat seama: am voie să fac lucrurile. Adică fac ce vreau eu. Nu poate să vină nimeni să îmi zică: «Dar cine ești tu? Dar de ce faci asta?»”

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Dincolo de discuția despre etichete, expunere și momentul care i-a schimbat perspectiva la Cannes, conversația cu Denisa Filcea a mers mult mai departe de atât. În cadrul emisiunii Fresh by Unica, am vorbit despre copilăria ei, carieră, relația cu Flick, maternitate, încrederea în sine, presiunea expunerii publice și despre lucrurile pe care oamenii cred că le știu despre ea fără să o fi întrebat vreodată direct. Întregul interviu poate fi urmărit pe Youtube, pe pagina de Facebook Unica.ro sau pe www.unica.ro, acolo unde Denisa a povestit, fără filtre, despre omul din spatele imaginii.

Sursa foto: Ringier.ro şi Facebook

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