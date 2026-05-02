Cătălin Măruță, detalii neștiute despre cariera în televiziune. Ce s-a întâmplat cu adevărat la începuturile sale în PRO TV. „Îmi aduc aminte perfect!”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Cătălin Măruță, după decenii petrecute în prima linie a divertismentului din România, a decis să privească înapoi spre momentul în care „aventura PRO TV” era doar un vis încărcat de incertitudine. Într-un interviu recent, prezentatorul a vorbit cu o sinceritate despre parcursul său sinuos, demontând mitul succesului instantaneu și explicând cum eșecurile de la început de drum i-au șlefuit filozofia de viață de astăzi.

Emoția începutului și miza „ușii necunoscute”

Rememorând debutul său în trustul din Pache Protopopescu, Măruță descrie o stare de spirit pe care mulți tineri aflați la început de drum o vor recunoaște: acel amestec de adrenalină și frică în fața unei oportunități uriașe. Deși la acea vreme nu avea nicio garanție privind longevitatea sa pe micul ecran, singura certitudine era dorința de a munci și de a-și confirma valoarea în fața unei țări întregi.

„Îmi aduc aminte perfect vibe-ul momentului. Era un amestec de entuziasm și emoție pură, ca atunci când ești pe punctul de a deschide o ușă despre care nu știi nimic, dar simți în stomac că acolo te așteaptă ceva important. PRO-ul a fost pentru mine începutul unei noi etape și… sincer, nu știam deloc unde o să ducă. Dar știam că vreau să muncesc, să fiu serios și să demonstrez că merit locul acela”, a declarat prezentatorul, într-un interviu pentru Viva.

De la nevoia de a demonstra la bucuria de a dărui

Poate cea mai profundă schimbare prin care a trecut Cătălin Măruță este trecerea de la ambiția tânărului care voia să „bată recorduri” la maturitatea omului de televiziune care caută conexiunea umană. Prezentatorul recunoaște că, după atâția ani, motivația sa nu mai are legătură cu ego-ul sau cu validatea externă, ci cu impactul emoțional pe care îl are asupra telespectatorilor săi.

„Ce e interesant e că între timp, aici, în toți anii ăștia, am învățat ceva esențial: nu mai vreau să demonstrez nimic. Nu asta mă motivează acum. Ce-mi doresc și ce contează cu adevărat este să dăruiesc – emoții, bucurie, o stare de bine. Să îi fac pe oameni să simtă ceva frumos, să uite măcar pentru puțin timp de probleme, să se regăsească într-o poveste sau într-un zâmbet”, mărturisește acesta, subliniind că succesul a venit ca o consecință firească a acestui mod de a gândi.

Lecția „nu-urilor” și ușile închise în nas

Drumul către statutul de vedetă nu a fost însă pavat doar cu aplauze. Măruță a vorbit deschis despre momentele mai puțin glorioase, în care a fost refuzat sau în care oportunități care păreau sigure s-au volatilizat. În loc să privească aceste momente cu resentimente, el le consideră „jaloane” necesare care i-au corectat traiectoria profesională.

Prezentatorul a explicat că refuzurile primite la început de carieră au fost, de fapt, cel mai bun antrenament pentru ceea ce urma să vină. În opinia sa, gestionarea momentelor de criză este adevărata măsură a succesului

„Evident. Nu doar o ușă, mai multe. Și nu în față, în nas, direct. Dar, sincer, dacă mă întrebi acum punctual să-ți dau exemple… nu are sens. Nu e despre un caz concret. E despre experiență. Despre cum gestionezi momentele în care lucrurile nu ies. Cred că în viață trebuie să ai și nu-uri, ca să înțelegi valoarea unui da. Am ratat momente, ocazii… dar acum, sincer, le văd ca pe niște jaloane care m-au dus exact unde trebuia”, a concluzionat Cătălin Măruță.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News