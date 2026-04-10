Reacția lui Cătălin Măruță după ce s-a aflat că Radu Ciucă se mută de la Pro TV la Antena 1: „Nu mai înțeleg nimic!”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Radu Ciucă, colegul lui Cătălin Măruță de la podcastul „Acasă la Măruță” și de la emisiunea „La Măruță”, anulată în februarie 2026, începe o nouă aventură la Antena 1, alături de Denise Rifai, la emisiunea „Furnicuțele”. Premiera show-ului este programată pe 20 aprilie. Cum a reacționat Măruță la aflarea veștii?

Reacția lui Cătălin Măruță după ce s-a aflat că Radu Ciucă se mută la Antena 1

Radu Ciucă, cunoscut pentru implicarea sa la podcastul „Acasă la Măruță”, debutează din 20 aprilie în noul format al lui Denise Rifai de la Antena 1. Cu un mix de energie și umor, el promite să aducă un suflu proaspăt emisiunii „Furnicuțele”.

După ani petrecuți alături de Cătălin Măruță la Pro TV, Radu Ciucă face un pas curajos în cariera sa, alăturându-se echipei Antena 1. În noua emisiune, care va fi difuzată de luni până vineri, de la ora 17:00, și pe platforma AntenaPLAY, el va fi responsabil cu muzica și energia pozitivă. Înainte de premieră, Radu a mărturisit că acest nou capitol reprezintă „un amestec foarte frumos de entuziasm, emoție și puțină nebunie bună”.

„E genul de format în care simt că mă pot juca, că pot aduce energie, umor și mult din ce sunt eu cu adevărat. Vin după foarte mulți ani într-un loc care m-a format enorm, lângă Cătălin Măruță, omul lângă care am crescut profesional și uman. Și cred că exact experiența asta mă face azi să intru în «Furnicuțele» cu și mai multă poftă”, a declarat Radu Ciucă.

„Am citit ziarele că Ciucă a plecat”

Vestea despre mutarea lui Radu Ciucă la Antena 1 nu a trecut neobservată de Cătălin Măruță, colegul său de atâția ani. Într-un moment împărtășit pe Instagram, Măruță l-a abordat pe colegul său chiar în timpul unei filmări.

„Am citit ziarele că Ciucă a plecat, s-a mutat, nu mai e cu noi. Trebuia să fie la muncă și ăsta a plecat. S-a mutat la Antena 1. Nu mai înțeleg nimic! Ce faci, nu ești la Antena 1? Deci fratele Ciucă e în continuare. O să fie alături de Furnicuțe și de Denise de la ora 17:00”, a spus acesta cu umor.

Radu Ciucă a confirmat că va continua colaborarea cu Măruță în mediul online, în paralel cu noul său rol de la Antena 1. Așadar, „Acasă la Măruță” va merge mai departe în aceeași formulă, spre bucuria celor care urmăresc acest proiect pe YouTube.

Ce se va întâmpla la emisiunea «Furnicuțele»

Noua emisiune a lui Denise Rifai, „Furnicuțele”, se anunță o explozie de energie, umor și întrebări provocatoare.

Alături de Radu Ciucă, gazdele serilor de luni până vineri vor fi Denise Rifai și cele două Furnicuțe, Scamă și Blană, care promit să aducă un strop de haos organizat pe micile ecrane. Formatul își propune să creeze un spațiu în care invitații să fie provocați să răspundă la întrebări curajoase și să trăiască emoții intense.

„Eu vin cu muzica, vibe-ul și pofta de joacă, Furnicuțele vin cu haosul organizat, Denise vine cu forța ei, și împreună cred că o să iasă ceva foarte viu. Adică exact genul de proiect în care nu prea ai cum să te plictisești. Nici noi, nici publicul”, a mai adăugat Radu Ciucă despre noul său rol.

Foto: Instagram; Antena 1

Urmărește-ne pe Google News