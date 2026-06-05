Influencerița Victoria Gheorghe, traumatizată după ce o doctoriță i-a spus că are sifilis: „Când îmi aduc aminte îmi fierbe sângele în vene”

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Influencerița Victoria Gheorghe a povestit că o doctoriță dintr-un spital din București, la care a ajuns printr-o recomandare, i-a spus că are sifilis, lucru care, în urma analizelor, s-a dovedit neadevărat. Incidentul traumatizant s-a petrecut în urmă cu un an, iar tânără își dorește să depună o plângere la Colegiul Medicilor.

Influencerița Victoria Gheorghe, traumatizată după ce o doctoriță i-a spus că are sifilis

Victoria Gheorghe, influenceriță cu o comunitate online de peste 200.000 de urmăritori pe Instagram și TikTok, a împărtășit un moment dificil din viața ei, în care o doctoriță i-a spus că are sifilis. Tânăra ajunsese la medicul respectiv printr-o recomandare, după ce fusese anterior diagnosticată cu pitiriazis rozat pe care nu reușea să îl trateze.

„Prima doctoriță mi-a prescris un tratament cu o cremă. Nu a funcționat. După încă o lună, mi s-a recomandat un spital foarte bun și un medic foarte bun din București, ale căror nume nu vreau să le dau. Doamna doctor mi-a spus direct, după ce m-a consultat, că am sifilis. O femeie blondă, foarte arogantă, foarte nepoliticoasă, pur și simplu mi-a spus că am sifilis”, a povestit Victoria Gheorghe în mediul online.

Influencerița a adăugat că imediat a izbucnit în lacrimi. Sifilisul este o infecție bacteriană cu transmitere sexuală. „A fost atât de traumatizant, încât efectiv am început să plâng în fața ei. «Eu nu vă cred. Cum este posibil așa ceva? Sunteți sigură?». Iar ea, foarte ferm, îmi spunea că am această boală. (…) Am ieșit complet traumatizată după consultație. Apoi l-a consultat și pe Alexandru (logodnicul ei – n.red.) și l-a tratat foarte urât, spunându-i, foarte serioasă, că eu trebuie să fi luat sifilis de undeva”, a mai spus Victoria.

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Analizele au ieșit negative

Au urmat analizele de sânge. Influencerița povestește că atât doctorița, cât și asistentele au tratat-o fără un strop de empatie. „Când ni s-a recoltat sângele, ni se vorbea de parcă am fi făcut ceva greșit. Eram certați și tratați ca și cum diagnosticul pus de doamna doctor ar fi fost deja cert. Totul era foarte dramatizat. Până și asistentele vorbeau în fața noastră ca și cum noi nici măcar nu am fi fost acolo. Comentau situația și spuneau că nu este bine să se ajungă la astfel de lucruri”, a mai povestit.

„Eu plângeam cu suspine tot timpul, aproape aveam un atac de panică, și ele se uitau cu cea mai mare scârbă și mă luau la mișto”, a mai scris Victoria.

Rezultatele au venit a doua zi și au fost negative. „Sunt foarte traumatizată de toată povestea asta și încă nu am găsit puterea să fac o plângere la Colegiul Medicilor. Spuneți-mi dacă se mai poate face acest lucru, pentru că chiar aș vrea. Acum, când îmi aduc aminte cât de traumatizant a fost, pur și simplu îmi fierbe sângele în vene.”

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Ce afecțiune are de fapt

Ulterior, Victoria a mers la un alt medic din Pitești și a început un tratament pentru pitiriazis rozat. I-au dispărut petele de pe piele, dar au reapărut ulterior, iar medicul i-a recomandat să facă o biopsie. În urma acesteia, influencerița a aflat că avea pitiriazis lichenoid cronic, o afecțiune dermatologică inflamatorie, benignă, caracterizată prin apariția treptată a unor papule mici, roșiatice, acoperite de scuame fine.

„Este o boală foarte rară, din câte am înțeles. Și, ca să ajung în prezent, a trebuit să fac fototerapie, asta mi-a recomandat de domnul doctor”, a explicat Victoria. După două luni de fototerapie fără rezultate notabile, Victoria a revenit la un dermatolog de la București și a descoperit că fototerapia pe care o făcuse nu era cea de care are nevoie, iar în curând va începe tratamentul corespunzător.

Foto: Instagram

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