Andreea Bostănică și Ana Beregoi, sora Iulianei Beregoi, s-au luat la bătaie într-un restaurant. Poliția și ambulanța au intervenit

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Andreea Bostănică și sora Iulianei Beregoi s-au bătut într-un restaurant din Republica Moldova. Au intervenit poliția și ambulanța.

Andreea Bostănică și Ana Beregoi, sora Iulianei Beregoi, s-au luat la bătaie într-un restaurant

Tensiunile dintre Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi au escaladat într-o confruntare fizică între Andreea și sora Iulianei. Incidentul a necesitat intervenția autorităților, iar acuzațiile reciproce continuă să agite opinia publică.

Ceea ce părea o simplă dispută virtuală între cele două influencerițe s-a transformat într-o altercație fizică. Potrivit declarațiilor celor implicate, incidentul s-a desfășurat într-un restaurant, unde Iuliana Beregoi lua cina alături de sora sa, Ana Beregoi, și de iubitul acesteia. La scurt timp, Andreea Bostănică a intrat în același local, însoțită de familia sa. Ce a urmat? O confruntare aprinsă, care, conform declarațiilor celor două, a degenerat rapid.

Andreea Bostănică: „Am fost agresată fizic și verbal”

Andreea Bostănică a fost prima care a vorbit public despre incident, susținând că a fost victima unei agresiuni fizice. „Tocmai ce am ieșit de la ambulanță, de urgență, și de la poliție, pentru că am fost agresată fizic, verbal nu mai vorbesc. Am fost agresată verbal 10 minute în șir, la care eu doar am tăcut și am întrebat ce ți-am făcut, Iuliana Beregoi? Am primit pumni în cap, am fost trasă de păr”, a declarat influencerița.

Potrivit acesteia, confruntarea ar fi început în momentul în care a încercat să intre în restaurantul unde se aflau surorile Beregoi. „Mi s-au provocat mai multe lovituri în cap pentru simplul fapt că am vrut să intru într-un restaurant să mănânc”, susține Andreea, acuzând surorile Beregoi și pe iubitul Anei, Islam, de agresiune.

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Iuliana Beregoi respinge acuzațiile: „Am fost provocată”

De cealaltă parte, Iuliana Beregoi respinge ferm acuzațiile și susține că ea și familia sa au fost cei provocați. Într-un mesaj public emoționant, artista a subliniat că Andreea Bostănică ar fi venit la masa lor și ar fi început să filmeze, generând tensiuni. „Eu tremuram pentru că erați trei femei. Noi eram niște copii pe lângă voi”, spune Iuliana, adăugând că sora sa, Ana, care poartă aparat auditiv, ar fi fost agresată în timpul altercației.

Andreea Bostănică afirmă că incidentul ar fi fost planificat. „Eu vreau să vă spun că această bătaie a fost planificată”, a declarat influencerița, exprimându-și temerile pentru propria siguranță. „Mie mi-e frică pentru viața mea, pentru familia mea. Așa că vreau să știți că eu dacă o să mi se întâmple ceva, eu nu am alți oameni care îmi vor răul.”

Reacția publicului și implicarea autorităților

Potrivit Libertatea, atât Andreea Bostănică, cât și Ana Beregoi ar fi avut nevoie de îngrijiri medicale după altercație. În acest moment, autoritățile din Republica Moldova nu au făcut publice concluziile oficiale sau eventualele măsuri luate în urma plângerilor formulate.

Bostănică și Beregoi sunt rivale din adolescență. Amândouă cântă și au comunități uriașe de urmăritori pe rețelele sociale. Mai vocală dintre cele două a fost Andreea, care a acuzat-o pe Iuliana că a încercat să o umilească din adolescență, fiind invidioasă pe ea.

Foto: Instagram

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