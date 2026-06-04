Cât de tare s-a transformat Ioana State, după ce a slăbit 30 de kilograme și s-a operat. Nu mai semănă deloc cu cea de dinainte

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Ioana State nu mai seamănă deloc cu cea de acum un an. Vedeta a slăbit considerabil și a trecut prin mai multe intervenții chirurgicale care au făcut-o de nerecunoscut. Iată ce spune actrița despre transformarea prin care a trecut.

Ioana State, transformată total. Ce aliment a exclus din dietă

Ioana State a slăbit considerabil și spune că a făcut o schimbare uriașă în alimentație. Stand-up comedianta a spus că a eliminat zahărul din alimentație, iar această schimbare a avut un mare aport în transformarea ei spectaculoasă.

„O parte din glow mi l-am luat renunțând la zahăr și gluten. Am scăzut în greutate niște zeci de kilograme, vreo 30 aproape într-un an. Și o parte din glow l-am luat în câteva ore de anestezie, recent, printr-o intervenție chirurgicală estetică, de la gât în jos, am făcut niște schimbări. La față nu mi-am făcut nimic niciodată, păi ce să mai fac.”, a spus ea la PRO FM.

S-a operat complet, după ce a slăbit

După ce a reușit să slăbească nu mai puțin de 30 de kilograme, Ioana State a simțit că este momentul să se opereze de la gât în jos.

Ea a apelat la mai multe proceduri, printre care și o abdominoplastie. Totuși, a spus ea, la nivelul feței nu a făcut nimic. Cu toate aceasta, efectele slăbitului s-au simțit, iar pielea s-a lăsat și actrița a considerat că are nevoie să intervină în anumite părți.

„Mi-am făcut o procedură care se numește mommy makeover, un pachet de intervenții care îți repară pierderea excesivă în greutate.”, a completat ea.

Ea a povestit că și-a revenit rapid din anestezie și chiar a făcut un experiment, cerând să fie filmată când se trezește după operație, ca să se convingă dacă efectele acesteia sunt reale.

„Eram curioasă, pentru că văzusem la foarte mulți oameni pe internet, care postau și din străinătate și de la noi, că își postează reacțiile de după anestezie, cum se trezesc. Și auzisem povești, că unii se trezesc nervoși, că unii aruncă, înjură. Eu m-am trezit și vorbeam cu prietena mea(…).”, a povestit Ioana State.

Vedeta a început procesul în luna mai a anului trecut și a început să piardă din greutate, dar s-a reîngrășat.

A luat-o apoi de la capăt și a făcut lucrurile ca la carte, iar de data aceasta, secretul a fost răbdarea, a mărturisit ea.

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