Oana Lis, dezvăluiri despre starea lui Viorel Lis. În ce stare se află fostul edil: „Evoluează foarte repede”

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Oana Lis și-a îngrijorat urmăritorii cu un mesaj, iar ulterior a decis să revină cu lămuriri despre starea fostului edil. Ea a mărturisit că Viorel Lis trece printr-o perioadă dificilă, însă ea este alături de el la orice pas și face tot ce îi stă în putință ca să îl ajute. Oana Lis a postat o fotografie din spital, iar oamenii au întrebat-o ce se întâmplă cu partenerul ei. Iată ce a răspuns.

Cum se simte Viorel Lis

Oana Lis a publicat o fotografie din spital, însoțită de un mesaj care i-a îngrijorat pe urmăritori. Ea a spus că îi este alături lui Viorel în fiecare zi și face tot posibilul să îl ajute pe acesta cu tot ce poate.

„Când ajungi aici, nu mai ai nevoie de nimic decât de Dumnezeu”, a scris Oana Lis la fotografia cu soțul ei din spital.

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Ea a vorbit recent despre faptul că orice problemă de sănătate a partenerului ei trebuie tratată cu maximă atenție, având în vedere vârsta înaintată a fostului edil.

„Orice poate să devină o problemă de la 80 de ani în sus. Evoluează foarte repede. O bubă, o enterocolită, pot să devină o problemă. Și eu tratez orice problemă ca fiind foarte importantă. Nu intru în detalii, pentru că nu vreau energiile negative ale oamenilor. Eu nu îl expun pe Viorel, postez doar lucruri pozitive. Asta nu înseamnă că nu îmi este foarte greu sau că nu am momente foarte grele. Dar nu le expun, pentru că nu am niciun beneficiu și, mai rău, atrag energiile negative. Sunt și oameni buni, dar nu îl expun pe Viorel cu aceste chestii.

Are invitații peste tot, dar nu merge, că trebuie să stea să se odihnească. Are o vârstă, deci nu îl expun, cum am spus, dar fac tot ce se poate pentru el. Am observat și comentariile anumitor persoane când postezi ceva. Mulți sunt frustrați.

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Sunt bărbați la 50 de ani care sunt singuri și se gândesc că el, la 80 de ani, are o femeie ca mine care are grijă de el. Unele femei scriu că eu nu am muncit toată viața, dar sunt diferite și le văd în comentarii și nu am de ce să fac asta. Viorel este cineva, o persoană publică, și nu mi se pare normal să îl expun. Dar și eu fac tot ce pot: îl spăl pe picioare, îi pansez rănile. Mie mi se pare normal pentru omul care a fost pentru mine și este. El este familia mea”, a spus Oana Lis, pentru cancan.ro.

„Oamenii nu înțeleg”

Oana Lis a vorbit despre atitudinea oamenilor din mediul online față de felul în care îl îngrijește pe Viorel Lis, dar a atras atenția și asupra situațiilor cu care se confruntă cei care îngrijesc persoane în vârstă.

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„Oamenii comentează despre orice, scriu și despre copii. Înțeleg, sunt frustrările oamenilor. Eu nu îl expun. Exact ca pe un copil mic. Nu toată lumea se bucură când pui un copil mic. Tu nu poți face copil, îl vezi, zici ce frumos este, dar în gândul tău. Așa și cu cei în vârstă. Oamenii nu înțeleg. Eu citesc toate scandalurile vis-a-vis de vârstnici și este o lipsă enormă în legislație și în viața socială și civilă pentru grija bătrânilor. Dar eu, dacă nu mă întâlneam cu această situație, nici eu nu aș fi înțeles. Văd în comentarii că mulți nu înțeleg.

Alții, da. Unii zic că eu nu vreau să îmi încarc copiii, vreau să merg la azil. Este o variantă pentru cei care nu au altă variantă. Dar se supără dacă nora nu îi cheamă la masă. În alte țări totul este rezolvat. Nu pleacă nimeni din spital fără să aibă unde să se ducă.

La noi, uite, mi s-a întâmplat să merg cu Viorel cu salvarea, că nu putea merge, dar nu mi-au dat și salvare să îl aduc acasă. Trebuie să faci o cerere anume. Dar cum îl duceam dacă el nu putea merge? Nu aveam cărucior. Adică nimeni nu se întreabă ce faci. Și eu mă întâlnesc cu astea. Noi, hai că suntem cunoscuți, mai avem prieteni, dar alte persoane? Îmi este milă. Dacă nu mă întâlneam cu aceste probleme, nici eu nu știam de ele. Ideea este că este foarte greu și este nevoie de sprijin.

Și nu înțeleg asta: «Păi noi muncim să plătim la pensionari?» Păi nu, că ei și-au plătit de-a lungul vieții. Și, în plus, doar 40% mai trăiesc. Mulți nu apucă decât o lună, două și la revedere”, a spus Oana Lis.

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