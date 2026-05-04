Oana Lis este în doliu. Ce persoană dragă ei s-a stins din viață: „Încerc să mă țin tare, deși este greu”

Oana Lis trece prin clipe grele, după ce bunica sa, o figură centrală în viața ei, s-a stins din viață. Vestea a fost împărtășită de vedetă pe 4 mai 2026, pe rețelele sociale, unde a publicat un mesaj dureros. „S-a dus mamaie… Off, Dumnezeu să o odihnească”, a scris Oana Lis.

Bunica Oanei Lis a fost un stâlp de sprijin pentru ea, o figură maternă în momentele dificile ale vieții. „Pentru mine a fost mai mult decât o bunică, a fost de multe ori mama pe care n-am avut-o. E tot ceea ce știu de când mă știu”, a mărturisit Oana într-o postare recentă, care a impresionat profund comunitatea sa online.

Vedeta a fost alături de bunica sa până în ultimele momente, iar în ultimele zile a sperat cu ardoare într-o minune. „Vă rog să vă rugați cu mine, dacă se poate să-și mai revină, că aș vrea să o mai am puțin în viața mea”, a scris ea pe rețelele sociale, cu o zi înainte de tragedie. Aceasta a însoțit mesajul cu o fotografie de acum cinci ani, care surprinde o clipă de tandrețe între cele două.

Durerea pierderii este amplificată de legătura strânsă dintre Oana și bunica sa. Cele două erau de nedespărțit, iar bunica sa a fost prezentă inclusiv în viața publică a vedetei, apărând împreună cu ea la diverse emisiuni. „Poza asta cu mamaie e de acum vreo 5 ani, când a fost ea ultima dată la mine. Știu că mulți dintre voi mă mai întrebați de ea, o știți de când mergeam împreună pe la emisiuni”, a povestit Oana.

În aceste momente dificile, Oana Lis primește sprijinul soțului său, Viorel Lis, dar și al numeroșilor admiratori care i-au transmis mesaje de condoleanțe și încurajare. „Sunt recunoscătoare pentru toate gândurile bune. Încerc să mă țin tare, deși este greu fără ea”, a declarat vedeta.

Această pierdere este un moment de reflecție pentru Oana și pentru cei care o urmăresc. Ea a reamintit cât de important este să prețuim fiecare clipă alături de cei dragi: „Nu știi niciodată când faci ultima poză cu cineva, când e ultima îmbrățișare. Trăiți fiecare moment cu cei pe care îi iubiți”.

Foto: Facebook

