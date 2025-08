Irina Tănase, apariție surprinzătoare în mediul online: „Acum mă simt ok”. Ce mesaj a transmis fosta iubită a lui Liviu Dragnea

Irina Tănase a fost și continuă să fie o prezență discretă în mediul online. Fosta iubită a lui Liviu Dragnea publică rareori imagini cu ea, motiv pentru care ultima ei postare i-a surprins pe cei care o urmăresc. În descrierea postării, tânăra de 32 de ani a transmis un mesaj important pentru femei.

Irina Tănase, mesaj important pentru femei

Irina Tănase (32 de ani) a publicat un videoclip în care apare nemachiată. În dreptul acestuia, tânăra a scris un mesaj dedicat tuturor femeilor.

„Descriere? La ce mă gândesc? La asta: Îmi aduc aminte de perioada 16-20 de ani când nu ieșeam din casă nemachiată. Îmi aduc aminte cum mă certă mama mereu și i se părea anormal ceea ce fac. De fapt machiajul «și când mergi la pâine» masca o nesiguranță, nevoia de a apărea mai frumoasă, mai sigură pe mine, mai fără defecte.

Acum mă simt ok să fiu naturală, fără machiaj, nu doar «la pâine», dar și în viața de zi cu zi, unde machiajul nu este obligatoriu. Desigur, ca orice femeie, am zile în care am plăcerea să mă machiez, la fel și la evenimente. Dar ce mare diferență este între a folosi machiajul ca o opțiune și a îl folosi ca o mască pentru nesiguranță în tine!”, a scris Irina Tănase pe Instagram.

De ce s-au despărțit Liviu Dragnea și Irina Tănase

Irina Tănase a format timp de opt ani un cuplu cu Liviu Dragnea (62 de ani). În decembrie 2021, fostul lider PSD s-a despărțit de iubita mai tânără decât el cu trei decenii, după ce a aflat că aceasta ținea legătura cu fostul ei iubit.

„Despărțirea de Liviu este cel mai dureros moment pe care l-am trăit până acum. Ne leagă o poveste de opt ani, în care i-am fost fidelă, l-am sprijinit necondiționat și n-au existat fapte de care să mă rușinez. N-am puterea să lupt singură împotriva unor neadevăruri. Am sentimentul amar că nu mă pot apăra, atâta vreme cât Liviu nu este dispus să mă asculte. Despărțirea dintre noi a fost bruscă. Mi-a trimis, într-o noapte, un SMS care conținea conversațiile pe care le-ați publicat și ulterior nu l-am mai putut contacta. Pesemne că m-a blocat.

Mă doare că n-a avut încredere în mine și a hotărât să încheiem această poveste fără să-i pot dovedi că se înșală. Îl înțeleg însă. Este o persoană rănită, care a abandonat considerațiile raționale. Fiecare dintre noi poate trece printr-un asemenea moment. Când ne construim în minte anumite scenarii, când le alimentăm, ne e dificil să mai facem apel la logică. Am însă răbdare și speranța că, într-o zi, mă va asculta și va înțelege că i-am fost credincioasă”, declara Irina Tănase în decembrie 2021, pentru Gândul.

