  MENIU  
Home > Astro Fun > Horoscop 15 mai 2026. Atenție la cheltuieli și investiții riscante. O zodie e pusă la încercare, trebuie să fie cu ochii-n patru

Horoscop 15 mai 2026. Atenție la cheltuieli și investiții riscante. O zodie e pusă la încercare, trebuie să fie cu ochii-n patru

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Claudia Grigore
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Horoscop 15 mai 2026. O zi cu multe tensiuni și situații neprevăzute pentru unii nativi. Citește horoscopul zilnic și află cum te vor influența astrele. Previziuni pentru toate zodiile.

Pentru nativii din Scorpion, ziua de astăzi vine cu avertismente clare pe zona financiară și a deciziilor impulsive. Contextul astral creează aparența unor oportunități rapide și profitabile, însă în spatele lor se pot ascunde riscuri mult mai mari decât par la prima vedere. Este una dintre acele zile în care instinctul de control al Scorpionului trebuie folosit inteligent, nu emoțional.

Horoscop 15 mai 2026 – Previziuni pentru toate zodiile

Citește horoscopul zilnic și află ce ți-au rezervat astrele, în funcție de zodia ta, dar și cum va influența contextul astrologic restul zodiilor. Previziuni pentru toate zodiile.

Horoscop zilnic Berbec – Previziuni pentru 15 mai 2026

Berbecii au parte de o zi intensă și plină de provocări care le testează răbdarea și capacitatea de adaptare. Profesional, apar situații neprevăzute care te obligă să iei decizii rapide și să gestionezi presiunea cu luciditate. Ambiția ta este mare, însă există riscul să intri în conflicte dacă nu îți controlezi impulsivitatea. Financiar, ziua favorizează negocierile și clarificarea unor probleme mai vechi legate de bani. În plan sentimental, partenerul are nevoie de mai multă atenție și disponibilitate emoțională din partea ta. Cei singuri pot fi atrași de persoane carismatice, dar greu de înțeles. Energia fizică este ridicată, însă stresul acumulat îți poate afecta starea generală spre seară. O veste neașteptată îți schimbă planurile și te obligă să privești lucrurile dintr-o altă perspectivă. Ai nevoie de mai mult calm și mai puțină grabă.

O recunoști? Este femeia care stă de 20 de ani în spatele președintilor României. dar puțini știu unde s-a născut. Așa a început cariera ei
O recunoști? Este femeia care stă de 20 de ani în spatele președintilor României. dar puțini știu unde s-a născut. Așa a început cariera ei
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Taur – Previziuni pentru 15 mai 2026

Taurii simt că se apropie un moment de schimbare importantă și devin mai atenți la deciziile pe care le iau. Profesional, răbdarea și consecvența îți aduc rezultate vizibile și aprecierea unor persoane influente. Financiar, apar oportunități bune pentru stabilitate și reorganizare, însă trebuie să eviți cheltuielile impulsive. În dragoste, sinceritatea devine esențială și nu mai poți evita anumite discuții importante. Cei singuri au șansa unei apropieri neașteptate cu o persoană care le inspiră încredere și siguranță. Energia este stabilă, însă corpul îți cere mai multă odihnă și mai puțin stres. Intuiția funcționează excelent și te ajută să vezi adevăratele intenții ale oamenilor din jur. Spre finalul zilei, apare o stare de claritate care îți oferă mai multă siguranță legată de viitor. Nu mai amâna deciziile importante.

Citește și: Horoscop Chinezesc 2026. Cinci zodii intră pe o pantă întunecoasă a destinului. Ce surprize neplăcute le așteaptă

E greu de recunoscut! Cât s-a schimbat Irina Tănase, fosta iubită a lui Liviu Dragnea, după relația avută cu controversatul politician. „Ce mare diferență!”
E greu de recunoscut! Cât s-a schimbat Irina Tănase, fosta iubită a lui Liviu Dragnea, după relația avută cu controversatul politician. „Ce mare diferență!”
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Gemeni – Previziuni pentru 15 mai 2026

Gemenii au o zi aglomerată și foarte activă din punct de vedere mental. Comunicarea este punctul tău forte, însă trebuie să fii atent la modul în care formulezi anumite observații sau critici. Profesional, apar informații importante care pot schimba ritmul unui proiect sau al unei colaborări. Financiar, este recomandat să verifici atent toate detaliile înainte să accepți o ofertă sau o propunere. În plan sentimental, sinceritatea poate rezolva tensiuni mai vechi, dar doar dacă alegi să vorbești deschis. Cei singuri pot avea parte de o conversație care le reaprinde interesul pentru cineva din trecut. Energia mentală este foarte bună, însă oboseala începe să se acumuleze. Spre seară, apare nevoia de liniște și detașare de haosul din jur. Nu lua decizii importante la nervi.

Horoscop zilnic Rac – Previziuni pentru 15 mai 2026

Racii traversează o zi sensibilă și încărcată emoțional. Intuiția este foarte puternică și te ajută să înțelegi rapid cine este sincer și cine doar încearcă să profite de bunătatea ta. Profesional, lucrurile avansează mai lent decât ai vrea, însă răbdarea îți va aduce rezultate solide. Financiar, evită cheltuielile făcute din impuls emoțional sau din dorința de a impresiona pe cineva. În plan sentimental, partenerul are nevoie de mai multă deschidere și sinceritate din partea ta. Cei singuri devin mai selectivi și refuză conexiunile superficiale. Energia este fluctuantă și trebuie să îți protejezi echilibrul interior. Spre finalul zilei, o veste sau o discuție îți confirmă o bănuială mai veche. Ai nevoie de mai multă liniște și mai puțină agitație.

Horoscop zilnic Leu – Previziuni pentru 15 mai 2026

Leii au parte de o zi favorabilă pentru afirmare și inițiative curajoase. Profesional, reușești să atragi atenția unor persoane influente și să demonstrezi că poți gestiona eficient situații complicate. Totuși, orgoliul poate deveni o problemă dacă refuzi să accepți și alte puncte de vedere. Financiar, apar oportunități bune, dar trebuie analizate realist și fără grabă. În dragoste, relațiile devin mai intense și mai pasionale, însă și mai sensibile la gelozie sau control. Cei singuri pot începe o conexiune interesantă cu o persoană foarte sigură pe ea. Energia este ridicată, însă trebuie să îți gestionezi mai bine timpul și resursele. Spre seară, apare o veste bună care îți schimbă complet starea de spirit. Nu transforma ambiția în încăpățânare.

Horoscop zilnic Fecioară – Previziuni pentru 15 mai 2026

Fecioarele au o zi concentrată pe responsabilități, organizare și eficiență. Profesional, atenția la detalii te ajută să eviți o greșeală importantă și să câștigi aprecierea unor persoane influente. Financiar, este o zi bună pentru planificări și pentru eliminarea unor cheltuieli inutile. În plan sentimental, ai tendința să analizezi excesiv comportamentul partenerului, ceea ce poate crea tensiuni inutile. Cei singuri sunt mai sceptici și mai greu de impresionat decât de obicei. Energia este stabilă, însă stresul mental își poate spune cuvântul spre finalul zilei. O conversație sinceră îți oferă claritate într-o situație care te consumă de ceva timp. Ai nevoie de mai multă flexibilitate și mai puțin control asupra lucrurilor care nu depind de tine. Nu încerca să le rezolvi pe toate într-o singură zi.

Citește și: Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Este un an al construcțiilor solide, nu al experimentelor hazardate”

Horoscop zilnic Balanță – Previziuni pentru 15 mai 2026

Balanțele au o zi în care diplomația și răbdarea devin esențiale. Profesional, apar colaborări sau propuneri interesante, însă trebuie să fii atent la detaliile pe care ceilalți încearcă să le ascundă. Financiar, este recomandat să nu iei decizii bazate doar pe promisiuni sau entuziasm de moment. În dragoste, sinceritatea și comunicarea clară pot rezolva tensiuni mai vechi. Cei singuri pot întâlni o persoană care îi provoacă atât intelectual, cât și emoțional. Energia este bună, însă oboseala mentală apare rapid dacă încerci să mulțumești pe toată lumea. Spre seară, primești o informație importantă care îți schimbă percepția despre o situație profesională. Intuiția funcționează foarte bine și îți arată cine merită cu adevărat încrederea ta. Nu evita deciziile incomode.

Horoscop zilnic Scorpion – Previziuni pentru 15 mai 2026

Pot apărea propuneri tentante, investiții prezentate ca fiind „sigure” sau cheltuieli făcute din dorința de a compensa frustrări emoționale. Problema este că energia astrală de astăzi distorsionează percepția asupra riscului și îi poate face pe Scorpioni să ignore detalii esențiale.
Profesional, există posibilitatea unor discuții legate de bani, contracte sau colaborări care par avantajoase la suprafață. Totuși, acest semn trebuie să citească atent tot ce semnează și să nu accepte promisiuni fără garanții clare. O decizie luată în grabă poate produce efecte pe termen lung, mai ales în zona stabilității financiare.
În plan personal, tensiunile emoționale pot influența comportamentul financiar mai mult decât ar trebui. Scorpionul are tendința să cheltuiască impulsiv atunci când simte presiune, furie sau nevoia de control. Astăzi, exact această reacție trebuie evitată. Nu orice satisfacție de moment merită costul ulterior.
Astrologic vorbind, ziua funcționează ca un test de maturitate și autocontrol. Universul îi obligă pe Scorpioni să fie mai calculați, mai lucizi și mai puțin influențabili de aparențe. Nu este momentul pentru riscuri spectaculoase sau decizii financiare făcute pe baza entuziasmului.
Recomandarea este simplă și foarte clară: prudență maximă. Scorpionul are capacitatea de a evita pierderi importante dacă își ascultă instinctele reale și nu se lasă atras de promisiuni prea frumoase ca să fie adevărate. Astăzi, atenția la detalii poate face diferența dintre o alegere inteligentă și o greșeală costisitoare.

Horoscop zilnic Săgetător – Previziuni pentru 15 mai 2026

Săgetătorii au parte de o zi dinamică și favorabilă schimbărilor pozitive. Profesional, apar oportunități prin colaborări, drumuri sau discuții spontane care îți deschid perspective noi. Entuziasmul tău îi motivează și pe ceilalți, însă trebuie să fii atent la promisiunile făcute în grabă. Financiar, este o zi bună pentru strategii și planuri pe termen lung. În dragoste, relațiile devin mai sincere și mai directe, iar tensiunile mai vechi se pot rezolva surprinzător de repede. Cei singuri pot începe o conexiune interesantă cu cineva care le schimbă complet perspectiva asupra iubirii. Energia este ridicată și te ajută să faci față unui ritm alert fără prea mult efort. Spre seară, apare dorința de liniște și de reflecție asupra unor decizii importante. Ai mai mult noroc decât îți imaginezi.

Horoscop zilnic Capricorn – Previziuni pentru 15 mai 2026

Capricornii sunt concentrați pe rezultate, stabilitate și consolidarea poziției lor profesionale. Profesional, ziua aduce responsabilități noi și șansa de a demonstra că poți gestiona eficient situații dificile. Financiar, trebuie să fii atent la colaborările care par prea avantajoase pentru a fi complet sincere. În plan sentimental, partenerul poate simți că te implici mai mult în muncă decât în relație. Cei singuri sunt atrași de persoane ambițioase și foarte sigure pe ele. Energia mentală este foarte bună, însă stresul acumulat îți poate afecta echilibrul emoțional. Spre finalul zilei, primești informații care te ajută să înțelegi mai clar intențiile unei persoane apropiate. Ai nevoie de mai multă răbdare și mai puțină rigiditate. Nu încerca să controlezi fiecare detaliu.

Horoscop zilnic Vărsător – Previziuni pentru 15 mai 2026

Vărsătorii au o zi activă și plină de idei noi și oportunități interesante. Profesional, creativitatea și originalitatea ta atrag atenția și îți pot deschide uși importante. Financiar, este recomandat să analizezi atent orice schimbare sau investiție înainte să iei o decizie. În plan sentimental, ai nevoie de libertate și sinceritate, iar orice tentativă de control te va îndepărta rapid. Cei singuri pot începe o conexiune neașteptată cu o persoană foarte diferită de ei. Energia este bună, însă mintea are nevoie și de momente de pauză și liniște. Spre seară, apare o idee sau o propunere care îți poate schimba direcția în perioada următoare. Intuiția și creativitatea sunt avantajele tale principale astăzi. Nu ignora oportunitățile care apar spontan.

Citește și: Adevărul despre horoscop. De ce diferă pentru aceeași zodie în funcție de astrolog / Exclusiv

Horoscop zilnic Pești – Previziuni pentru 15 mai 2026

Peștii traversează o zi sensibilă și profund intuitivă. Emoțiile sunt intense, însă te ajută să înțelegi mai bine adevăratele intenții ale celor din jur. Profesional, intuiția îți oferă un avantaj important în negocieri și colaborări. Financiar, este recomandat să fii prudent și să eviți deciziile luate exclusiv pe baza emoțiilor. În dragoste, sinceritatea și vulnerabilitatea apropie oamenii și repară tensiuni mai vechi. Cei singuri sunt atrași de persoane misterioase și greu de descifrat. Energia fizică este fluctuantă și ai nevoie de mai multă odihnă și echilibru interior. Spre finalul zilei, apare o stare de claritate care te ajută să înțelegi ce trebuie schimbat în viața ta. Ascultă-ți instinctul și nu ignora semnalele universului.

Sursa foto: Shutterstock/Pixabay

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 54.9 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 54.9 RON Cumpără acum
Precomanda Energia Pietrelor Precomanda Energia Pietrelor 84.56 RON Cumpără acum
Precomanda TITANIC Precomanda TITANIC 264.5 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Donald Trump a lăsat instrucțiuni clare în cazul în care va fi asasinat. Ce trebuie să facă JD Vance, scrie New York Post
Donald Trump a lăsat instrucțiuni clare în cazul în care va fi asasinat. Ce trebuie să facă JD Vance, scrie New York Post
Fanatik
A fost aflat secretul Soranei Cîrstea. Ce face la 36 de ani
A fost aflat secretul Soranei Cîrstea. Ce face la 36 de ani
GSP.ro
Nuntă de lux la FCSB! Fotbalistul de națională se căsătorește după cererea spectaculoasă din Zanzibar » Unde va avea loc cununia civilă
Nuntă de lux la FCSB! Fotbalistul de națională se căsătorește după cererea spectaculoasă din Zanzibar » Unde va avea loc cununia civilă
Click.ro
Iulia Vântur, apariție spectaculoasă pe covorul roșu la Cannes. Mesajul transmis după eveniment
Iulia Vântur, apariție spectaculoasă pe covorul roșu la Cannes. Mesajul transmis după eveniment
TV Mania
Imagini virale de la Cannes! Cum a apărut Iulia Vântur pe covorul roșu. Toți s-au uitat la ea!
Imagini virale de la Cannes! Cum a apărut Iulia Vântur pe covorul roșu. Toți s-au uitat la ea!
Redactia.ro
Cum arată acum Conchita, &quot;femeia cu barbă&quot; care a câștigat Eurovision în 2014. Și-a schimbat radical înfățisarea
Cum arată acum Conchita, &quot;femeia cu barbă&quot; care a câștigat Eurovision în 2014. Și-a schimbat radical înfățisarea
Citește și...
Eugen Trică sare la gâtul fanilor olteni după atacurile la Atanas: „Să te duci să le dai 7 goluri, dacă poți, pe Oblemenco! De ce ți-ai cerut scuze, pentru ce?!”
Când este interzis să transformi balconul în bucătărie. Ce trebuie să știi înainte să începi lucrările
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Horoscop 14 mai 2026. Schimbare de destin. O zodie închide un nou capitol și deschide altul. Lasă în urmă fricile și blocajele emoționale
Mihai Voropchievici, previziuni spectaculoase: Zodia care se bucură de o surpriză imensă din partea Universului în următoarea perioadă
Horoscop 13 mai 2026. Nu e zi cu ghinion pentru ea. O zodie are reușite pe bandă rulantă. Eforturile ei sunt răsplătite pe toate planurile
Surpriză uriașă pe Arena Națională: Metallica a interpretat o piesă celebră din repertoriul românesc
Cum arată casa lui Cabral și a Andreei Ibacka. Vila e cu etaj, iar la subsol are zonă de relaxare și cameră de gaming. Cea mai frumoasă cameră e a copiilor / GALERIE FOTO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Iulia Vântur, apariție spectaculoasă la Festivalul de Film de la Cannes 2026. Românca a strălucit pe covorul roșu
Iulia Vântur, apariție spectaculoasă la Festivalul de Film de la Cannes 2026. Românca a strălucit pe covorul roșu
Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva, imagine rară alături de fiul lor, de ziua lui: „Să ne trăiești, Alexandru!”
Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva, imagine rară alături de fiul lor, de ziua lui: „Să ne trăiești, Alexandru!”
Proiecte speciale
Prognoza meteo AccuWeather pe 7 zile: val de ploi, furtuni și răcire bruscă în România. De duminică, vremea se strică în toată țara
Prognoza meteo AccuWeather pe 7 zile: val de ploi, furtuni și răcire bruscă în România. De duminică, vremea se strică în toată țara
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Libertatea.ro
Nicole Kidman promovează „Danaida” lui Brâncuși. Sculptura, estimată la 100 de milioane de dolari, ar putea stabili zilele viitoare un nou record de piață al artistului
Nicole Kidman promovează „Danaida” lui Brâncuși. Sculptura, estimată la 100 de milioane de dolari, ar putea stabili zilele viitoare un nou record de piață al artistului
Avantaje
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
Mirabela Grădinaru și rochia pentru care a făcut obsesie la întâlnirile de rang înalt. Cum a primit-o pe Prima Doamnă a Ucrainei
Mirabela Grădinaru și rochia pentru care a făcut obsesie la întâlnirile de rang înalt. Cum a primit-o pe Prima Doamnă a Ucrainei
Elle
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
A renunțat la peruci și rochiile extravagante care l-au făcut celebru! Conchita Wurst, greu de recunoscut! Cum arată acum artistul care a câștigat Eurovision în 2014. Foto
A renunțat la peruci și rochiile extravagante care l-au făcut celebru! Conchita Wurst, greu de recunoscut! Cum arată acum artistul care a câștigat Eurovision în 2014. Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
DailyBusiness.ro
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
A1.ro
Conchita Wurst, transformare neașteptată de look. Cum arată „femeia cu barbă” care a câștigat Eurovision 2014
Conchita Wurst, transformare neașteptată de look. Cum arată „femeia cu barbă” care a câștigat Eurovision 2014
Ramona Olaru a răbufnit și a recunoscut de ce s-a despărțit de Steve Ant: „Voi ați putea să stați cu unul care…?”
Ramona Olaru a răbufnit și a recunoscut de ce s-a despărțit de Steve Ant: „Voi ați putea să stați cu unul care…?”
Răzvan Kovacs, dezvăluiri despre cum a ieșit la întâlnire cu o puștoaică: „Am 35 de ani, dar îi simt ca 25”
Răzvan Kovacs, dezvăluiri despre cum a ieșit la întâlnire cu o puștoaică: „Am 35 de ani, dar îi simt ca 25”
Ce se întâmplă după marea finală „Chefi la cuțite”, sezonul 17. Antena 1 a făcut anunțul oficial
Ce se întâmplă după marea finală „Chefi la cuțite”, sezonul 17. Antena 1 a făcut anunțul oficial
Cristi Chivu, imagine de colecție cu soția și fiicele lui, după ce a câștigat Cupa Italiei cu Inter Milano
Cristi Chivu, imagine de colecție cu soția și fiicele lui, după ce a câștigat Cupa Italiei cu Inter Milano
Observator News
În timpul căutării lui Alexandru, pompierii din Sibiu au mai salvat o viață: "Nu mai avea putere"
În timpul căutării lui Alexandru, pompierii din Sibiu au mai salvat o viață: "Nu mai avea putere"
Libertatea pentru Femei
Mircea Badea, aproape în lacrimi în emisiunea lui Denise Rifai: ”Băiatul acela nu mai printre noi! Băiatul acela a murit”. Emoția a crescut când a vorbit despre fiul lui, Vlăduț
Mircea Badea, aproape în lacrimi în emisiunea lui Denise Rifai: ”Băiatul acela nu mai printre noi! Băiatul acela a murit”. Emoția a crescut când a vorbit despre fiul lui, Vlăduț
Ultima oră! S-a aflat adevărul abia acum 10 minute. De fapt, cum a rezistat micul Alex aproape 3 zile singur în pădure. Fără mâncare, fără pic de apă
Ultima oră! S-a aflat adevărul abia acum 10 minute. De fapt, cum a rezistat micul Alex aproape 3 zile singur în pădure. Fără mâncare, fără pic de apă
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
Răsturnare de situație! Nicușor Dan a luat decizia care schimbă tot, dar tot, în plină criză politică, după moțiunea de cenzură. A spus-o clar și ferm
Răsturnare de situație! Nicușor Dan a luat decizia care schimbă tot, dar tot, în plină criză politică, după moțiunea de cenzură. A spus-o clar și ferm
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Breaking news! Mesajul crucial al lui Ilie Bolojan! Șah mat! Ce decizie a luat premierul în urmă cu puțin timp
Breaking news! Mesajul crucial al lui Ilie Bolojan! Șah mat! Ce decizie a luat premierul în urmă cu puțin timp
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Redactia.ro
Cum arată acum Conchita, &quot;femeia cu barbă&quot; care a câștigat Eurovision în 2014. Și-a schimbat radical înfățisarea
Cum arată acum Conchita, &quot;femeia cu barbă&quot; care a câștigat Eurovision în 2014. Și-a schimbat radical înfățisarea
Doliu în fotbalul românesc. S-a stins unul dintre fotbaliștii legendari ai țării. A lua trofee cu Rapid, Steaua și Dinamo
Doliu în fotbalul românesc. S-a stins unul dintre fotbaliștii legendari ai țării. A lua trofee cu Rapid, Steaua și Dinamo
Aparitia misterioasa de la capataiul lui Ioan Isaiu. Cine e bruneta care a intors toate privirile cu decolteul adanc...
Aparitia misterioasa de la capataiul lui Ioan Isaiu. Cine e bruneta care a intors toate privirile cu decolteul adanc...
Vouchere de vacanță 2026. Cum se acordă și ce categorie de angajați primesc tichete de concediu după măsurile luate de Ilie Bolojan
Vouchere de vacanță 2026. Cum se acordă și ce categorie de angajați primesc tichete de concediu după măsurile luate de Ilie Bolojan
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Ce boli pot fi descoperite la analizele medicale uzuale. Trebuie să verifici periodic dacă…
Ce boli pot fi descoperite la analizele medicale uzuale. Trebuie să verifici periodic dacă…
Ministerul Sănătății anunță măsuri pentru accelerarea investițiilor și plăților din PNRR
Ministerul Sănătății anunță măsuri pentru accelerarea investițiilor și plăților din PNRR
Harrison Ford, mărturisire neașteptată despre perioada dificilă din viața sa: „Eram bolnav psihic”
Harrison Ford, mărturisire neașteptată despre perioada dificilă din viața sa: „Eram bolnav psihic”
Statul oferă bani timp de jumătate de an pentru acești români. Ce acte trebuie depuse în 60 de zile
Statul oferă bani timp de jumătate de an pentru acești români. Ce acte trebuie depuse în 60 de zile
TV Mania
Imagini virale de la Cannes! Cum a apărut Iulia Vântur pe covorul roșu. Toți s-au uitat la ea!
Imagini virale de la Cannes! Cum a apărut Iulia Vântur pe covorul roșu. Toți s-au uitat la ea!
Can Yaman a șocat fanii: a renunțat la barbă și s-a făcut blond! „Cine e? Arată ca la 20 de ani!” Motivul uluitor pentru care sex-simbolul Turciei a acceptat această transformare radicală
Can Yaman a șocat fanii: a renunțat la barbă și s-a făcut blond! „Cine e? Arată ca la 20 de ani!” Motivul uluitor pentru care sex-simbolul Turciei a acceptat această transformare radicală
S-a aflat! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică. Chipul lui Alexandru, dezvăluit după 6 ani de mister
S-a aflat! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică. Chipul lui Alexandru, dezvăluit după 6 ani de mister
Toată Italia vorbește despre ei! Imaginile virale cu Cristi și Adelina Chivu care au făcut înconjurul rețelelor sociale
Toată Italia vorbește despre ei! Imaginile virale cu Cristi și Adelina Chivu care au făcut înconjurul rețelelor sociale
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată vila de lux din Pipera în care locuiește Mugur Mihăescu. Are gazon pe acoperiș și valorează 800.000 de euro
Cum arată vila de lux din Pipera în care locuiește Mugur Mihăescu. Are gazon pe acoperiș și valorează 800.000 de euro
Cum arată la 58 de ani Luana, fosta soție a lui Cabral. „Nici grasă n-am fost”! De ce au divorțat cei doi
Cum arată la 58 de ani Luana, fosta soție a lui Cabral. „Nici grasă n-am fost”! De ce au divorțat cei doi
Cât de bine arată Andreea Tonciu în costum de baie! Bruneta face furori la plajă cu silueta sa: „Îmi place să încerc câte puțin din toate”
Cât de bine arată Andreea Tonciu în costum de baie! Bruneta face furori la plajă cu silueta sa: „Îmi place să încerc câte puțin din toate”
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce s-a îngrășat ENORM! A pierdut lupta cu kilogramele. Cum arată acum
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce s-a îngrășat ENORM! A pierdut lupta cu kilogramele. Cum arată acum
Libertatea
25 de mașini de lux, printre care Porsche, Mustang, BMW M și Mercedes-AMG, confiscate din garajul unei asistente medicale. Statul a vândut 23 dintre ele cu 847.077,60 de euro
25 de mașini de lux, printre care Porsche, Mustang, BMW M și Mercedes-AMG, confiscate din garajul unei asistente medicale. Statul a vândut 23 dintre ele cu 847.077,60 de euro
Nicole Kidman promovează „Danaida” lui Brâncuși. Sculptura, estimată la 100 de milioane de dolari, ar putea stabili zilele viitoare un nou record de piață al artistului
Nicole Kidman promovează „Danaida” lui Brâncuși. Sculptura, estimată la 100 de milioane de dolari, ar putea stabili zilele viitoare un nou record de piață al artistului
Cristi Chivu, imagine emoționantă după câștigarea Cupei Italiei. Și-a îmbrățișat soția și fiicele chiar pe teren
Cristi Chivu, imagine emoționantă după câștigarea Cupei Italiei. Și-a îmbrățișat soția și fiicele chiar pe teren
Prognoza meteo AccuWeather pe 7 zile: val de ploi, furtuni și răcire bruscă în România. De duminică, vremea se strică în toată țara
Prognoza meteo AccuWeather pe 7 zile: val de ploi, furtuni și răcire bruscă în România. De duminică, vremea se strică în toată țara
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton