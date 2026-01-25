Adevărul despre horoscop. De ce diferă pentru aceeași zodie în funcție de astrolog / Exclusiv

Astrologul Andreea Dincă a explicat la Fresh by Unica de ce aceeași zodie are un horoscop zilnic diferit în funcție de astrologul care îl prezintă.

De ce aceeași zodie are un horoscop diferit în funcție de astrolog

Te-ai întrebat vreodată de ce un astrolog îți spune că vei avea o zi grozavă în timp ce altul te avertizează să ai grijă la diverse aspecte precum sănătatea, relațiile sau banii? Dacă da, ei bine, există o explicație logică pentru asta.

Invitată la Fresh by Unica, astrologul Andreea Dincă a explicat de ce aceeași zodie primește informații mixte despre cum va decurge ziua sa. Horoscopul reprezintă o previziune bazată pe poziția planetelor și a astrelor la un anumit moment, folosit de astrologi pentru a face interpretări despre personalitate sau evenimente viitoare. Potrivit Andreei, acestea diferă fiindcă fiecare astrolog selectează doar o parte din informațiile existente.

Citește și: Zodiile care au parte de trădări şi despărţiri în 2026: „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac” / EXCLUSIV

„Noi citim toți aceeași hartă, același cer”

„Dacă te uiți pe 10 posturi, vor fi 10 astrologi care văd diferit. De ce se întâmplă asta? Noi citim toți aceeași hartă, același cer, doar că unul poate să facă horoscopul uitându-se la Lună, altul la Marte, altul la Venus, altul să se concentreze pe aspectele pozitive, altul pe aspectele negative. În același timp pe cer derulează mai multe planete. Noi lucrăm cu opt planete și două luminarii și fiecare creează aspecte. Nu există zi perfectă, adică total armonioasă.

Dacă eu sunt o fire optimistă și caut soluții, mă voi uita tot timpul la aspectele pozitive. (…) Dar dacă este un specialist mai pesimist sau care are o zi proastă… Contează foarte mult și cum vezi tu lucrurile. Pentru că pe cer tot timpul vor fi părți bune și părți mai puțin bune”, a explicat Andreea Dincă.

Întreaga ediție poate fi urmărită integral pe www.unica.ro, dar și pe canalele oficiale de YouTube și Facebook Unica.

Foto: Captură

Urmărește-ne pe Google News