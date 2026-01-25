  MENIU  
Home > Vedete > Fresh by UNICA > Adevărul despre horoscop. De ce diferă pentru aceeași zodie în funcție de astrolog / Exclusiv

Adevărul despre horoscop. De ce diferă pentru aceeași zodie în funcție de astrolog / Exclusiv

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Adelina Duinea
.

Astrologul Andreea Dincă a explicat la Fresh by Unica de ce aceeași zodie are un horoscop zilnic diferit în funcție de astrologul care îl prezintă.

De ce aceeași zodie are un horoscop diferit în funcție de astrolog

Te-ai întrebat vreodată de ce un astrolog îți spune că vei avea o zi grozavă în timp ce altul te avertizează să ai grijă la diverse aspecte precum sănătatea, relațiile sau banii? Dacă da, ei bine, există o explicație logică pentru asta.

Invitată la Fresh by Unica, astrologul Andreea Dincă a explicat de ce aceeași zodie primește informații mixte despre cum va decurge ziua sa. Horoscopul reprezintă o previziune bazată pe poziția planetelor și a astrelor la un anumit moment, folosit de astrologi pentru a face interpretări despre personalitate sau evenimente viitoare. Potrivit Andreei, acestea diferă fiindcă fiecare astrolog selectează doar o parte din informațiile existente.

Citește și: Zodiile care au parte de trădări şi despărţiri în 2026: „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac” / EXCLUSIV

Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu, date afară de la Antena 1! Nici nu începuse bine emisiunea lor! Ce s-a întâmplat
Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu, date afară de la Antena 1! Nici nu începuse bine emisiunea lor! Ce s-a întâmplat
Recomandarea zilei

„Noi citim toți aceeași hartă, același cer”

„Dacă te uiți pe 10 posturi, vor fi 10 astrologi care văd diferit. De ce se întâmplă asta? Noi citim toți aceeași hartă, același cer, doar că unul poate să facă horoscopul uitându-se la Lună, altul la Marte, altul la Venus, altul să se concentreze pe aspectele pozitive, altul pe aspectele negative. În același timp pe cer derulează mai multe planete. Noi lucrăm cu opt planete și două luminarii și fiecare creează aspecte. Nu există zi perfectă, adică total armonioasă.

Dacă eu sunt o fire optimistă și caut soluții, mă voi uita tot timpul la aspectele pozitive. (…) Dar dacă este un specialist mai pesimist sau care are o zi proastă… Contează foarte mult și cum vezi tu lucrurile. Pentru că pe cer tot timpul vor fi părți bune și părți mai puțin bune”, a explicat Andreea Dincă.

Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Recomandarea zilei

Întreaga ediție poate fi urmărită integral pe www.unica.ro, dar și pe canalele oficiale de YouTube și Facebook Unica.

Foto: Captură

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) 7.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Imagini cu Andreea Raicu în costum de baie, în vacanța exotică. Cum arată vedeta în vârstă de 48 de ani. „Mi-a prins incredibil de bine să dispar puțin din online”
Imagini cu Andreea Raicu în costum de baie, în vacanța exotică. Cum arată vedeta în vârstă de 48 de ani. „Mi-a prins incredibil de bine să dispar puțin din online”
Fanatik
Giovanni Becali a citit în direct mesajele pe care le-a primit din Arabia Saudită unde l-a propus pe Gică Hagi. Exclusiv
Giovanni Becali a citit în direct mesajele pe care le-a primit din Arabia Saudită unde l-a propus pe Gică Hagi. Exclusiv
GSP.ro
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
Click.ro
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de copt
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de copt
TV Mania
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
Redactia.ro
S-a aflat totul acum. A venit autopsia lui Mario Berinde, tânărul care s-a stins în Timiș sub privirile nemiloase ale prietenilor săi. Cum s-a stins tânărul, de fapt
S-a aflat totul acum. A venit autopsia lui Mario Berinde, tânărul care s-a stins în Timiș sub privirile nemiloase ale prietenilor săi. Cum s-a stins tânărul, de fapt
Citește și...
Mesajul Peluzei Nord pentru jucători înaintea derby-ului crucial FCSB – CFR Cluj. Exclusiv
Principalele schimbări privind acordarea concediilor medicale în 2026. Ce drepturi se pierd și ce obligații apar
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Sfârșit de ianuarie cu două anotimpuri. Cum se schimbă vremea în România, în scurt timp
Horoscop 25 ianuarie 2026. Dragostea bate la ușă. O zodie își întâlnește sufletul pereche. Karma e de partea ei
Zodii care primesc vești cumplite la final de ianuarie. Le așteaptă zile negre!
Horoscop 24 ianuarie 2026. O zodie este tentată să-și trădeze partenerul. Există riscul prăbușirii relației
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Ce frumoasă este! Gabriela Cristea a slăbit enorm în ultimele luni. Mulți au acuzat-o că folosește filtre, dar nici vorbă. A ținut dietă și acum arată într-un mare fel! GALERIE FOTO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Elena Gheorghe dezvăluie secretul mariajului cu Cornel Ene: "Chiar dacă avem timp, chiar dacă n-avem timp!" Așa păstrează vie iubirea după 14 ani
Elena Gheorghe dezvăluie secretul mariajului cu Cornel Ene: "Chiar dacă avem timp, chiar dacă n-avem timp!" Așa păstrează vie iubirea după 14 ani
Anca Sigartău, dezvăluiri rare despre nepoata ei: „Doreşte sǎ devinǎ cântǎreațǎ de operǎ la Opera din Paris”. Anastasia Maria a împlinit 10 ani
Anca Sigartău, dezvăluiri rare despre nepoata ei: „Doreşte sǎ devinǎ cântǎreațǎ de operǎ la Opera din Paris”. Anastasia Maria a împlinit 10 ani
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Le recunoști? Da, sunt Irinuca și Monica Gabor, înfofolite, pe stradă, mâncând covrigi și tremurând de frig. Unde au fost surprinse. Nu sunt mereu dive, dar uite ce fericite sunt împreună
Le recunoști? Da, sunt Irinuca și Monica Gabor, înfofolite, pe stradă, mâncând covrigi și tremurând de frig. Unde au fost surprinse. Nu sunt mereu dive, dar uite ce fericite sunt împreună
Cum arată fiica Nicoletei Luciu la 14 ani. Kim Csergo, apariție rară după ani de discreție. Doamne, e ca o păpușă!
Cum arată fiica Nicoletei Luciu la 14 ani. Kim Csergo, apariție rară după ani de discreție. Doamne, e ca o păpușă!
Elle
Este OFICIAL! Vedeta de la Antena 1 face o schimbare importantă în carieră. PRIMELE declarații: „Promit să revin...”
Este OFICIAL! Vedeta de la Antena 1 face o schimbare importantă în carieră. PRIMELE declarații: „Promit să revin...”
Daiana Anghel, mesaj DUR în online după ce a anunțat despărțirea de soțul ei. Ce a transmis creatoarea de conținut: „Nu mă interesează care sunt părerile…”
Daiana Anghel, mesaj DUR în online după ce a anunțat despărțirea de soțul ei. Ce a transmis creatoarea de conținut: „Nu mă interesează care sunt părerile…”
Paula Seling, în mijlocul unei CONTROVERSE. De ce artista și-a cerut scuze după prezența la Eurovision Moldova 2026: „Există greșeli care nu vin din lipsă de respect, ci…”
Paula Seling, în mijlocul unei CONTROVERSE. De ce artista și-a cerut scuze după prezența la Eurovision Moldova 2026: „Există greșeli care nu vin din lipsă de respect, ci…”
DailyBusiness.ro
George Simion, între tortul Groenlandei și fursecurile României. Ce a declarat liderul AUR
George Simion, între tortul Groenlandei și fursecurile României. Ce a declarat liderul AUR
Pfizer cere României despăgubiri de 500 de milioane de euro într-un proces privind vaccinurile anti-COVID
Pfizer cere României despăgubiri de 500 de milioane de euro într-un proces privind vaccinurile anti-COVID
A1.ro
Exclusiv| Cum arată părinții Nabei Salem de la Survivor România 2026. Fotografia de colecție din arhiva personală
Exclusiv| Cum arată părinții Nabei Salem de la Survivor România 2026. Fotografia de colecție din arhiva personală
Horoscop 25 ianuarie 2026. Dragostea bate la ușă. O zodie își întâlnește sufletul pereche. Karma e de partea ei
Horoscop 25 ianuarie 2026. Dragostea bate la ușă. O zodie își întâlnește sufletul pereche. Karma e de partea ei
Diana Bart, dezvăluiri despre relația cu fostul soț și rolul de mamă singură: „Mă las să-mi vadă și părțile mai vulnerabile”
Diana Bart, dezvăluiri despre relația cu fostul soț și rolul de mamă singură: „Mă las să-mi vadă și părțile mai vulnerabile”
Zodii care primesc vești cumplite la final de ianuarie. Le așteaptă zile negre!
Zodii care primesc vești cumplite la final de ianuarie. Le așteaptă zile negre!
Andreea Ibacka, dezvăluiri cutremurătoare despre accidentul de motocicletă: „Am avut imaginea clară a copiilor mei în cap și gândul clar că nu o să-i mai văd niciodată”
Andreea Ibacka, dezvăluiri cutremurătoare despre accidentul de motocicletă: „Am avut imaginea clară a copiilor mei în cap și gândul clar că nu o să-i mai văd niciodată”
Observator News
Reacția unui livrator din Bangladesh la prima lui iarnă adevărată, în Capitală. Abdul se luptă cu poleiul
Reacția unui livrator din Bangladesh la prima lui iarnă adevărată, în Capitală. Abdul se luptă cu poleiul
Libertatea pentru Femei
Ultima oră! Tudor Chirilă îl spulberă pe Sorin Grindeanu! A publicat acum câteva minute cel mai dur, necenzurat și violent atac din viața lui! Fără frână: ”Ticălosul domn, sluga lui”. Continuarea necenzurată, în articol
Ultima oră! Tudor Chirilă îl spulberă pe Sorin Grindeanu! A publicat acum câteva minute cel mai dur, necenzurat și violent atac din viața lui! Fără frână: ”Ticălosul domn, sluga lui”. Continuarea necenzurată, în articol
Îl mai știi? Rareș Prisăcariu, copilul-minune de la „Românii au talent”, a mai dat o lovitură! Cât de mult s-a schimbat băiețelul care îi iubește pe Eminescu și pe Dumnezeu
Îl mai știi? Rareș Prisăcariu, copilul-minune de la „Românii au talent”, a mai dat o lovitură! Cât de mult s-a schimbat băiețelul care îi iubește pe Eminescu și pe Dumnezeu
Actrița tinereții noastre, de la simbolul frumuseții, la ținta criticilor dure. Cândva idolul unei planete, azi judecată pentru felul în care arată. Povestea unei libertăți asumate
Actrița tinereții noastre, de la simbolul frumuseții, la ținta criticilor dure. Cândva idolul unei planete, azi judecată pentru felul în care arată. Povestea unei libertăți asumate
Câți bani plătește Anca Țurcașiu ca să locuiască două luni în Thailanda: „E ieftin!” Cât o costă cazarea și masa în fiecare zi
Câți bani plătește Anca Țurcașiu ca să locuiască două luni în Thailanda: „E ieftin!” Cât o costă cazarea și masa în fiecare zi
Viva.ro
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Redactia.ro
S-a aflat totul acum. A venit autopsia lui Mario Berinde, tânărul care s-a stins în Timiș sub privirile nemiloase ale prietenilor săi. Cum s-a stins tânărul, de fapt
S-a aflat totul acum. A venit autopsia lui Mario Berinde, tânărul care s-a stins în Timiș sub privirile nemiloase ale prietenilor săi. Cum s-a stins tânărul, de fapt
Reacția neașteptată a mamei lui Mario, tânărul care s-a stins în Timis sub privirile prietenilor săi. Ce a făcut unul dintre adolescenți chiar la o zi după ce s-a întâmplat tragedia👇
Reacția neașteptată a mamei lui Mario, tânărul care s-a stins în Timis sub privirile prietenilor săi. Ce a făcut unul dintre adolescenți chiar la o zi după ce s-a întâmplat tragedia👇
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Vesti triste la prima ora...E vorba despre celebrul AXINTE 👇
Vesti triste la prima ora...E vorba despre celebrul AXINTE 👇
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Ai „ceva” la gât și nu știi ce înseamnă? Medicul endocrinolog explică semnul ignorat al problemelor cu tiroida
Ai „ceva” la gât și nu știi ce înseamnă? Medicul endocrinolog explică semnul ignorat al problemelor cu tiroida
Mortal: Aceste infecții provin din alimente sănătoase și ne ucid!
Mortal: Aceste infecții provin din alimente sănătoase și ne ucid!
Indicatorul care prezicerea cu exactitate a speranței de viață, potrivit cetătorilor japonezi
Indicatorul care prezicerea cu exactitate a speranței de viață, potrivit cetătorilor japonezi
Fructul care ar putea vindeca peste 50 de boli. Medicii sunt uimiți de puterea lui
Fructul care ar putea vindeca peste 50 de boli. Medicii sunt uimiți de puterea lui
TV Mania
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Timpul pare că a stat în loc pentru ea / FOTO
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Timpul pare că a stat în loc pentru ea / FOTO
Nu e doar „nepotul lui Ștefan Bănică”! Răzvan Bănică a intrat în Power Couple România alături de Sandra Izbașa, dar puțini știu cine este cu adevărat. Actor premiat, un drum neașteptat de la fotbal la teatru și o poveste construită departe de monden
Nu e doar „nepotul lui Ștefan Bănică”! Răzvan Bănică a intrat în Power Couple România alături de Sandra Izbașa, dar puțini știu cine este cu adevărat. Actor premiat, un drum neașteptat de la fotbal la teatru și o poveste construită departe de monden
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată Brigitte Pastramă după ce a dispărut din showbiz! E cu totul altă persoană, după ce și-a scos acidul din buze
Cum arată Brigitte Pastramă după ce a dispărut din showbiz! E cu totul altă persoană, după ce și-a scos acidul din buze
Cum a slăbit Mara Bănică 15 kilograme în doar două luni: „Nu există înfometare”! La ce a renunțat complet când a ținut acest regim?
Cum a slăbit Mara Bănică 15 kilograme în doar două luni: „Nu există înfometare”! La ce a renunțat complet când a ținut acest regim?
Cosmina Păsărin a ajuns de nerecunoscut! Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta vedetă?
Cosmina Păsărin a ajuns de nerecunoscut! Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta vedetă?
Ce meserie are, de fapt, Larisa Uță de la Survivor 2026? A dat totul pe față: „Sunt o campioană și o supraviețuitoare din fire”
Ce meserie are, de fapt, Larisa Uță de la Survivor 2026? A dat totul pe față: „Sunt o campioană și o supraviețuitoare din fire”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton