Zodiile care au parte de trădări şi despărţiri în 2026: „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac” / EXCLUSIV

Anul 2026 vine cu teste dure în dragoste, răsturnări de situație și adevăruri care ies la suprafață exact atunci când unii cred că totul este stabil. Potrivit declarațiilor făcute de astrologul Andreea Dincă la Fresh by Unica, anumite zodii vor trece prin trădări, despărțiri neașteptate și relații care se rup chiar înainte de pași importanți, precum căsătoria.

Zodiile care au parte de trădări şi despărţiri în 2026

„Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac” – avertismentul este clar, iar contextul astral din 2026 nu lasă loc de jumătăți de măsură. Relațiile fragile se vor rupe, iar cele construite pe minciuni sau compromisuri vor fi puse sub lupă.

Pentru Vărsători, 2026 este un an al transformărilor profunde. Pluto este deja prezent în zona lor de destin și va rămâne acolo o perioadă lungă, forțând schimbări care nu mai pot fi amânate. Totul începe cu eclipsa din februarie, o adevărată resetare emoțională.

Deci este un an cu multe conștientizări, cu multe revelații, cu ieșiri în față, cu căutarea identității și asumarea a ceea ce au găsit acolo. Într-adevăr, este și un an în care muncesc, pentru că Jupiter în Rac o să aducă și șansa de muncă, destul de mult. Este, ar spune cumva, o energie în care se înțeleg mai bine cu colegii, își găsesc rutine, obiceiuri care să-i ajute pe zona de sănătate, să-și îmbunătățească sănătatea.

„Au parte și ei de căsătorie în a doua parte a anului, pentru că o să vină Jupiter în Leu pe casa a șaptea, dar cumva e foarte interesant, pentru că, în timp ce Jupiter o să intre pe Leu, casa lor a căsătoriei, și aduce o energie bună, în același timp, la o lună după, intră și karma tot în Leu. Adică o să fie frumos și e real cu adevărat. Adică o să se căsătorească și o să facă familie relațiile care cu adevărat sunt reale.

Să nu-i mire pe unii care aveau nunta pusă și, cu o săptămână înainte, se despart sau chestii de-astea sau, după nuntă, la o lună, că, dacă tot au pus nunta, măcar să se distreze rudele. Să nu piardă avansul. Ceva de genul. Adică pot fi foarte multe situații de genul. Ori să rămână cuplurile care cu adevărat se iubesc, ori să rămână cuplurile care cu adevărat au ce să caute împreună, potrivite.

Deci este o energie aceasta destul de puternică, legată de relații, legată de iubire sinceră, reală, cumva de a putea construi împreună. Pentru că, na, iubirea se mai duce, dar rămâne respectul, rămâne aprecierea, se transformă într-un fel sau altul iubirea, dar importante sunt celelalte sentimente care rămân. Vor fi multe teste pe partea asta, dar, din punctul meu de vedere, ei vor ieși foarte mult în față, vor să evolueze, vor să vină destinul în Vărsător la ei acasă.

Asta înseamnă că vor avea multe evenimente care să îi ajute să crească, să se alinieze cu misiunea lor de viață, să evolueze atât financiar, cât și să se înțeleagă bine cu familia, să-și construiască familii, copii și ce mai vor. Aș spune că este un an bun pentru Vărsător. Da, în categoric vor avea și situații, transformări, dar pot să accelereze puțin și să evolueze destul de mult în acest an, bineînțeles cu efort, pentru că nu se poate nimic fără efort”, ne-a spus astrologul Andreea Dincă la Fresh by Unica.

Deși Jupiter aduce oportunități profesionale și o mai bună organizare a vieții de zi cu zi, în plan sentimental lucrurile se complică în a doua parte a anului. Jupiter intră în Leu, pe casa a șaptea – zona căsătoriei –, însă la scurt timp apare și karma, tot în Leu. Rezultatul? Doar relațiile autentice rezistă.

Energia anului 2026 este una extrem de puternică în zona relațiilor. Iubirea romantică se poate transforma, însă ceea ce rămâne esențial este respectul, aprecierea și onestitatea. Unde acestea lipsesc, apar trădările – emoționale sau chiar concrete.

Vărsătorii sunt forțați să iasă în față, să-și asume cine sunt și ce își doresc cu adevărat. Vor avea parte de evenimente care îi aliniază cu misiunea lor de viață, chiar dacă, pe termen scurt, asta înseamnă pierderi afective.

Ce nativi vor avea lecții karmice și despărțiri eliberatoare

Nici Peștii nu scapă de încercări. Până în luna iulie, destinul se află în Pești, iar influența este una profund spirituală. Universul, spune astrologul, se află „la cârma vasului lor”, iar cea mai mare greșeală ar fi să încerce să controleze totul.

Finalul tranzitului lui Saturn în Pești marchează încheierea unor karme vechi, începute încă din 2023. Relațiile toxice, parteneriatele care îi trag în jos sau legăturile bazate pe dependență emoțională au acum șansa – sau obligația – să se închidă.

Mercur retrograd din februarie–martie aduce confuzie, dar și revelații. După această perioadă, Peștii încep să vadă clar: cine rămâne și cine pleacă. Trădările sunt, de fapt, semnale că un capitol trebuie închis.

„Peștii, dar nu cei din urmă, au destinul în Pești până în iulie. Asta înseamnă cumva că universul, Dumnezeu, cum vrei să numești, se află la cârma vasului lor. Cumva au nevoie să se lase un pic duși de val. Cum? Cumva să nu opună rezistență. Să se lase duși de evenimente, de situații, de ceea ce o să vină către ei. Pentru că, dacă vor controla, vor încerca să forțeze. Nu, că știu eu cum vreau. Păi, dacă tu vezi că vine val, lasă să te ducă el. Dacă te pui contra, e posibil să te lovească destul de rău.

Este un an în care se termină Saturnul în Pești. Adică termină și ei cu niște karme, cu niște lecții, cu niște situații care au tot fost din 2023 până în prezent. Dacă au fost bune, ele continuă, că poate unii și-au construit familie, dar, dacă au fost relații toxice sau cine știe ce parteneriate financiare care îi dezavantajează, au șansa să le închidă. În anul acesta o să crească destul de mult spiritual, o să fie duși de forța divină pe drumul lor. Intuiție mai mare, claritate”, ne-a mai mărturisit astrologul Andreea Dincă la Fresh by Unica.

Despărțiri care vindecă și noi începuturi

Chiar dacă 2026 pare dur în plan sentimental, mesajul astrologic nu este unul negativ. Atât Vărsătorii, cât și Peștii au șansa de a crește, de a se vindeca și de a construi relații mai sănătoase, bazate pe adevăr.

În 2026, dragostea nu mai acceptă compromisuri. Cine rămâne într-o relație doar din obișnuință riscă să fie pus în fața unei rupturi dureroase. Cine are curajul să spună adevărul, chiar și cu prețul unei despărțiri, deschide drumul către un nou început.

Sursa foto: Ringier.ro şi Facebook

