Care sunt cele mai ghinioniste zodii în 2026: „Dacă nu dai de greu, nici nu primeşti premii în viaţă” / EXCLUSIV

Anul 2026 se anunţă a fi unul plin de răsturnări de situaţie, teste karmice şi evenimente care nu pot fi controlate, dar care au rolul de a ne împinge exact acolo unde trebuie să ajungem. Într-un an dominat de eclipse, planete retrograde şi tranzite tensionate, nu toate zodiile vor avea parte de acelaşi noroc. Unele vor simţi din plin presiunea Universului, fiind puse la încercare mai mult decât altele. Potrivit astrologului Andreea Dincă, invitată la Fresh by Unica, două semne zodiacale vor fi vizate direct de cele mai dificile influenţe ale lui 2026.

Care sunt cele mai ghinioniste zodii ale anului 2026

Pentru Balanţe şi Scorpioni, 2026 vine cu un cocktail astral extrem de solicitant: Venus retrograd, Mercur retrograd, eclipse tensionate şi Saturn în Berbec. Toate acestea creează un context în care viaţa nu mai poate fi trăită pe pilot automat.

Balanţa este vizată direct de Saturn în Berbec, un tranzit care pune presiune pe asumare, maturizare şi responsabilitate. Tot ce a fost amânat, evitat sau ignorat va trebui confruntat. Relaţiile, cariera şi echilibrul personal vor fi testate.

Scorpionul, pe de altă parte, este afectat simultan de Venus retrograd şi Mercur retrograd, dar şi de eclipsele care îi fac cuadratură. Aceste influenţe scot la suprafaţă conflicte vechi, adevăruri incomode şi decizii care nu mai pot fi evitate.

„Mai provocați, la acest capitol, sunt Balanța și Scorpionul, pentru că ei au Venus retrograd și, mă rog, Scorpionul are chiar și Mercur retrograd. Mai sunt și eclipsele: cel puțin eclipsa din Leu și Vărsător agită un pic, face cuadratură cu Scorpionul. Saturn în Berbec o forțează un pic pe zodia Balanță și atunci nu înseamnă neapărat că vor fi din 10, 5 Balanțe și 5 Scorpioni, foarte bine, dar alții 5 poate că au puțin mai multe provocări decât altele… până la încercare, să spunem așa.

Dar, până la urmă, e ca și un test, e ca și o olimpiadă, e ca și un campionat. Dacă nu te duci să concurezi, dacă nu pui efortul, nu dai de greu, nu mergi la antrenament și nu faci niște eforturi, nici nu primești premii în viață”, ne-a spus astrologul Andreea Dincă la Fresh by Unica.

Deşi aceste zodii sunt catalogate drept „ghinioniste” în 2026, realitatea este mult mai profundă. Anul nu vine să pedepsească, ci să forţeze evoluţia.

Pentru Balanţe şi Scorpioni, Universul nu oferă ocolişuri. Totul se întâmplă direct, uneori brutal, dar cu un scop clar: să îi împingă spre versiunea lor mai matură, mai autentică şi mai aliniată cu destinul.

Eclipsele din 2026, momentele în care viaţa se schimbă fără să poţi controla nimic

Anul 2026 aduce patru eclipse majore, fiecare cu rolul ei de resetare a destinului. Prima eclipsă are loc în februarie, o eclipsă de Soare în Vărsător, care forţează schimbări de direcţie şi planuri de viitor.

A doua, pe 3 martie, este o eclipsă de Lună în Fecioară, pe axa Fecioară–Peşti, o axă a vindecării şi eliberării. Universul intervine direct, scoţând din viaţă tot ce nu mai este aliniat cu drumul personal.

În august, două eclipse extrem de puternice aduc închideri de capitole: una în Leu, care activează focul interior, şi una în Peşti, care vine cu emoţii, vindecări şi rupturi karmice.

Pentru Scorpioni şi Balanţe, aceste eclipse pot însemna finaluri de relaţii, divorţuri, schimbări de carieră sau prăbuşirea unor iluzii vechi.

„Tranzite interesante, așa cum spuneam. O să începem anul în forță, pentru că Marte, planeta acțiunii, este în Capricorn, iar Marte în Capricorn este în exaltare și aduce structură. Dacă ai o viziune fără structură, degeaba ai acea viziune.



Cei care au anumite intenții – „am intenția să fac un business”, „am intenția să pornesc un proiect” – ok, acea intenție ți-o clarifică, ți-o structurează și îți dă energie să te apuci de treabă, pentru că ai nevoie să acționezi pentru a-ți îndeplini intențiile. Ai intenția, ai structura, planul, iar Marte în Capricorn pornește cu dreptul în 2026, dând o energie tuturor zodiilor să acționeze. A acționat, deja cel mai mare pas este făcut”, ne-a mărturisit astrologul Andreea Dincă la Fresh by Unica.



Apoi, în februarie, avem prima eclipsă. Va fi o eclipsă de Soare în Vărsător. Această eclipsă de Soare o să aducă schimbări, dar și un impuls către a ne face planuri de viitor. În 2026 avem patru eclipse. Eclipsele sunt evenimente predestinate, iar la eclipse apar schimbări iminente, adică nu ține de tine, poți să faci ce vrei. Este, cum mai spun ei, mâna Universului care intervine în viața ta, mâna Divinului. Lucrurile se așază spre binele tău cel mai înalt, nu neapărat cum ți-ai făcut tu planul de acasă.



Avem un liber arbitru minim, dar fiecare își urmează drumul și calea.



A doua eclipsă este pe 3 martie, o eclipsă de Lună în Fecioară. Axa Fecioară–Pești va fi un pic zdruncinată, dar Universul te pune pe calea ta. Se eliberează multe, se vindecă multe.

Saturn în Berbec: testul curajului şi al disciplinei

În februarie 2026, Saturn, planeta karmei şi a disciplinei, intră în Berbec şi rămâne acolo până în aprilie 2028. Este unul dintre cele mai dure tranzite ale deceniului.

Saturn cere acţiune, asumare şi responsabilitate, dar şi un minim de disciplină fizică. Lipsa mişcării, neglijarea corpului şi a rutinei pot atrage dezechilibre sau accidente minore.

Pentru Balanţe, Saturn în Berbec este ca o forţă care le scoate din zona de confort. Nu mai pot evita deciziile dificile şi nici confruntările.

Mercur şi Venus retrograd: adevăruri dureroase şi relaţii puse la zid

În 2026, Mercur retrogradează de trei ori, iar cea mai delicată perioadă este vara şi toamna. În Rac, Mercur aduce trecutul la suprafaţă, iar în Scorpion scoate adevăruri ascunse.

În toamnă, Venus retrogradează în Scorpion şi Balanţă, afectând direct iubirea, banii şi valorile personale. Este o perioadă în care relaţiile fragile se pot rupe, iar cele bazate pe compromisuri se pot destrăma.

Adevărul nu mai poate fi ascuns. Minciunile ies la suprafaţă, iar iluziile se prăbuşesc.

„Tot în februarie, Saturn, planeta disciplinei, Lordul Karmei sau Marele Malefic, începe tranzitul în Berbec. Va sta aici aproximativ 2 ani și 2 luni, până în aprilie 2028. Saturn în Berbec ne cere mai mult curaj: să acționăm, să fim asumați și, foarte important, să facem mișcare. Ar fi minunat ca oamenii să facă un minim de sport, pentru că altfel poate crește frecvența micilor accidente: căzături, lovituri, accidente casnice. Nu vreau să dau exemple, să nu le atragem, dar recomand mai multă mișcare și o rutină fizică, mentală și spirituală.



După prima eclipsă, vine Mercur retrograd. Mercur retrogradează de trei ori în 2026. Prima oară în Pești, între 26 februarie și 20 martie. Există posibilitatea să fim mai amețiți, confuzi„, ne-a mai spus astrologul în cadrul emisiunii.

2026, un an mai blând decât 2025, dar nu pentru toată lumea

Comparativ cu 2025, un an marcat de multe retrogradări şi blocaje, 2026 începe mai bine. Marte în Capricorn oferă energie şi structură pentru proiecte, afaceri şi planuri pe termen lung.

Totuşi, nu toţi vor simţi această uşurare. Balanţele şi Scorpionii au de plătit lecţii karmice mai vechi şi de făcut curăţenie în viaţa lor.

Aşa cum spune astrologul, nu toate „recoltele” sunt la fel. Unii culeg roadele, alţii trebuie să sape adânc şi să smulgă buruienile din rădăcină.

„Da. Suntem indeciși, nu știm ce simțim, ce ne dorim. Aprilie va fi binișor, mai bunicel, iar în mai avem o Lună Plină în Scorpion, care indică un moment de transformare, de alchimizare. Iunie, la fel, binișor.



La final de iunie intră din nou Mercur retrograd, din 29 iunie până pe 23 iulie, cu câteva zile înainte și după resimțite. Mercur retrograd în Rac dezgroapă trecutul. Nu recomand în iulie să „dezgropați morții”. Lăsați lucrurile în trecut. Trecutul își are loc doar acolo. Ne uităm un pic, învățăm din el și îl lăsăm acolo.



Vara aduce și eclipse. Pe 12 august avem o eclipsă de Soare în Leu, care activează focul interior, pasiunea și bucuria. Pe 28 august avem o eclipsă în Pești, care vine cu emoții, vindecare, schimbări și rupturi. Se pot încheia relații, mariajuri sau colaborări profesionale. Se închide un ciclu.



Septembrie are tranzite normale. În schimb, din octombrie până pe 14 noiembrie este cea mai delicată perioadă, pentru că Venus retrogradează în Scorpion și apoi în Balanță. Venus este planeta iubirii și a banilor. În Scorpion este în cădere, nu se simte bine. Asta aduce disconfort în relații și finanțe.



Mercur va retrograda și el în Scorpion, între 24 octombrie și 13 noiembrie, scoțând adevăruri la suprafață. Este o perioadă grea, cu posibile taxe, adevăruri dureroase, probleme legate de bani, relații și echilibru.



După 14 noiembrie, nu mai sunt retrogradări sau eclipse. Ne liniștim și intrăm în 2027.



În vară se schimbă și axa destinului: nodurile lunare se mută pe axa Leu–Vărsător. Lei și Vărsători vor avea evenimente importante, care îi împing spre destinul lor„, ne-a mai mărtusiti astrologul Andreea.

2026 nu este un an rău, dar este un an care nu te lasă să rămâi blocat. Pentru Balanţe şi Scorpioni, provocările vor fi intense, dar transformarea va fi pe măsură.

