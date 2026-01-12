Mikaela Albu are iubit la 16 ani. Ce spune tatăl ei, Mihai Albu, despre relația fiicei adolescente. „M-a întrebat ce părere am”

Mikaela Albu, trece printr-o perioadă plină de emoții, descoperind primele sentimente ale adolescenței. La doar 16 ani, fiica Iuliei și al lui Mihai Albu trăiește prima ei poveste de dragoste, iar familia o susține și o încurajează, bucurându-se de deschiderea cu care Mikaela vorbește despre relația ei.

Deși părinții sunt divorțați, adolescenta păstrează o legătură apropiată cu amândoi, iar acest lucru le permite să fie parte din viața ei sentimentală fără bariere sau secrete.

Prima iubire a Mikaelei Albu

Mikaela a crescut în atenția publicului, fiind fiica unuia dintre cei mai cunoscuți designeri români și a unei personalități mediatice. Chiar și așa, adolescenta a reușit să își păstreze discreția, iar acum, când trăiește prima ei iubire, a ales să fie sinceră cu familia. Mihai Albu a povestit că Mikaela nu a ascuns relația și că încă de la început i-a cerut sfaturi, semn că între ei există o comunicare matură și sănătoasă.

„Discută cu cineva, vorbește la telefon, e foarte bine. Ea nu s-a ascuns. De când a luat legătura cu el, de prima dată, știam că are pe cineva. M-a întrebat ce părere am și cum e… Cât am știut eu să îi spun, i-am spus. S-a mai sfătuit și cu mama ei, cu mătușa ei, care este foarte important pentru Mika. Și cu bunica ei s-a sfătuit”, a declarat Mihai Albu în emisiunea Online Story by Cornelia Ionescu.

Cum vede Mihai Albu relația fiicei sale

Designerul a explicat că Mikaela are un prieten de aceeași vârstă, însă cei doi nu învață la același liceu. El a ales să fie un sprijin discret, fără să intervină în mod exagerat, dar suficient de prezent încât să înțeleagă dinamica relației. Mihai Albu a mărturisit că multe dintre discuțiile telefonice ale fiicei sale au avut loc în prezența lui, ceea ce i-a permis să observe tonul și modul în care cei doi comunică.

„Eu am fost mai mult cel care am fost acolo lângă ea, fiindcă am știut. Multe convorbiri telefonice cu el au fost de față cu mine și atunci am văzut timbrul, tonul și cum se vorbește. E foarte important. Nu s-a ascuns. Am apreciat că nu s-a ferit. Nu e nimic secret. E un băiat tot de vârsta ei, dar nu este însă de la același liceu. Din ce am văzut eu, stând aproape de Mikaela în ultima vreme, cam toate prietenele ei au pe cineva cu care vorbesc și țin legătura. Și eu m-am îndrăgostit prima oară tot la 17 ani”, a mai spus designerul.

Deși părinții ei nu mai formează un cuplu, Mikaela are parte de sprijin din toate direcțiile. Iulia Albu, mătușa, bunica și tatăl ei sunt implicați în viața adolescentei și o ajută să navigheze prin emoțiile primei iubiri.

