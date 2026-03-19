Iulia Albu a slăbit 17 kilograme cu o dietă aparte. Cum reușește să se mențină în formă: „Este suficient”

Iulia Albu demonstrează că simplitatea funcționează! Cu dulciuri doar sâmbăta și plimbări zilnice, vedeta a slăbit 17 kilograme fără diete extreme sau antrenamente epuizante, optând pentru un stil de viață sănătos.

Cum a slăbit Iulia Albu 17 kilograme

Iulia Albu, mereu o prezență surprinzătoare, a demonstrat că disciplina este cheia succesului, atât în carieră, cât și în stilul de viață. Vedeta a reușit să slăbească 17 kilograme, fără diete dificile sau antrenamente intense. Secretul? O regulă simplă și eficientă: dulciurile sunt rezervate doar pentru o zi pe săptămână.

„Consum dulciuri doar sâmbăta. Încerc să am o disciplină din punct de vedere al alimentației, disciplină care mă menține în primul rând sănătoasă. Nu sunt și nu am fost niciodată adepta dietelor stricte. Dacă îmi place ceva, eu mănânc. Dar ciocolata o mănânc doar sâmbăta”, a declarat Iulia Albu pentru Wowbiz.

Această abordare nu elimină complet micile plăceri culinare, ci le transformă într-o „recompensă” săptămânală, o strategie care îi oferă echilibru emoțional și motivație pe termen lung.

Vedeta preferă activitățile fizice moderate

Contrar tendințelor care promovează antrenamentele intense, Iulia Albu optează pentru activități fizice moderate.

„Este suficient să mergeți în parc dacă vreți să slăbiți. Nu e obligatoriu să alergați, doar să mergeți”, spune vedeta, subliniind că mișcarea constantă, chiar dacă este ușoară, combinată cu o alimentație responsabilă, poate fi suficientă pentru a menține sănătatea și silueta.

Vedeta evită prăjelile și controlează porțiile, preferând să rămână fidelă unor reguli simple și sustenabile.

„Nu sunt adepta dietelor drastice. Dacă îmi place ceva, eu mănânc”, mărturisește Iulia Albu.

Totuși, ea recunoaște că au existat momente extreme în viața ei, unele impuse de circumstanțe dificile.

„În același timp, dacă poți să stai trei zile fără să mănânci e ideal. Eu am stat și mai mult, dar…nu a fost alegerea mea. N-am mâncat nimic…Nici n-aș fi putut! Așa a fost situația”, a mai spus vedeta.

Sursă foto: Instagram

