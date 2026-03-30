Corina Caragea, secretul unei siluete impecabile, la 43 de ani: „Un corp mai puternic, mai flexibil și mai rezistent”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Corina Caragea, la 43 de ani, impresionează prin silueta sa impecabilă. Vedeta Pro TV dezvăluie că disciplina și un stil de viață echilibrat, cu sport regulat și alimentație sănătoasă, sunt secretele succesului ei.

Corina Caragea, secretul unei siluete impecabile

Corina Caragea, una dintre cele mai emblematice figuri ale televiziunii sportive, continuă să captiveze audiența la 43 de ani prin profesionalismul ei și printr-o siluetă impecabilă. Succesul ei nu este întâmplător, ci rezultatul unui stil de viață bine organizat, bazat pe disciplină și echilibru.

„Disciplina face diferența”, spune Corina, explicând cum sportul a devenit o parte esențială din rutina ei.

Prezentatoarea merge la sală de patru ori pe săptămână și include antrenamente de forță și exerciții de tonifiere, toate pentru un corp mai puternic și o stare mentală mai limpede.

„Sportul înseamnă mai mult decât cum arăți. Înseamnă un corp mai puternic, mai flexibil și mai rezistent – acum și peste 20–30 de ani. Înseamnă mai multă energie, o minte mai clară și mai puțin stres”, a mărturisit ea pe Instagram.

Corina Caragea consideră că sportul nu este doar un mijloc de a arăta bine astăzi, ci o investiție în sănătatea ei pe termen lung.

Alimentația, un echilibru între plăcere și sănătate

Pe lângă mișcare, alimentația joacă un rol crucial în viața vedetei. Corina Caragea reușește să îmbine pasiunea pentru mâncarea gustoasă cu alegeri sănătoase.

„Îmi place mâncarea bună, dar evit excesele”, spune ea, subliniind importanța echilibrului.

Prezentatoarea știrilor sportive arată că vârsta este doar un număr atunci când îți prioritizezi sănătatea și starea de bine. Prin exemplul său, prezentatoarea inspiră femeile să adopte un stil de viață activ și să își acorde timpul necesar pentru propria îngrijire.

„Nu o fac pentru cum arăt azi. O fac pentru cine vreau să fiu mâine”, subliniază ea, încurajând femeile să gândească pe termen lung.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Corina Caragea

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News