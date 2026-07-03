Secretele Elenei Gheorghe pentru o siluetă impecabilă. „Nu am făcut nicio intervenție estetică!”

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Elena Gheorghe rămâne una dintre cele mai apreciate și fermecătoare apariții din showbizul autohton. La aproape 41 de ani și după două nașteri, artista reușește să își mențină o siluetă de invidiat și o energie debordantă, stârnind adesea curiozitatea fanilor cu privire la secretele frumuseții sale.

Recent, prezentă la petrecerea Unica, unde a fost recompensată cu un premiu pentru întreaga carieră construită prin muncă și dedicare, vedeta a vorbit deschis despre stilul ei de viață și a lămurit definitiv speculațiile legate de eventualele intervenții chirurgicale.

Adevărul din spatele unei imagini impecabile

De-a lungul timpului, în spațiul public au apărut nenumărate întrebări legate de trăsăturile fizice ale artistei. Mulți au bănuit că perfecțiunea chipului sau a corpului ei se datorează bisturiului sau injectărilor, însă Elena Gheorghe demontează complet aceste mituri și afirmă cu mândrie că este sută la sută naturală.

„Cele mai dese întrebări pe care le primesc sunt dacă mi-am micșorat nasul, dacă am implant mamar sau dacă, după naștere, am apelat la liposucție. Răspunsul este nu. Nu am făcut nicio intervenție estetică și spun asta fără să judec alegerile altor femei.

Fiecare are dreptul să facă ceea ce o face să se simtă bine în pielea ei. În cazul meu, cred că am fost ajutată și de mama natură, pentru că am avut noroc de o moștenire genetică frumoasă, iar pentru asta sunt recunoscătoare. În rest, ceea ce se vede este rezultatul unui stil de viață cât mai echilibrat”, a declarat artista, într-un interviu pentru Viva.ro.

Disciplina din spatele camerelor de filmat

Dincolo de genele bune, vedeta recunoaște că depune eforturi constante pentru a se menține în formă. Deși viața de artist implică un ritm extrem de alert, nopți pierdute și un program adesea haotic, Elena Gheorghe nu face rabat de la regulile sale de wellness. Ea îmbină alimentația corectă cu mișcarea și, mai nou, a transformat sportul într-o activitate de familie.

„Chiar dacă meseria mea înseamnă multe nopți pierdute și un program haotic, sunt foarte atentă la alimentație, merg de două ori pe săptămână la sală cu antrenorul meu, alerg de două-trei ori pe săptămână și încerc să fiu consecventă.

Mă bucur enorm că, de când a intrat în vacanță, Nico vine și el cu mine la sală. Pentru noi a devenit un timp de calitate petrecut împreună și simt că ne apropie și mai mult. Nu mă consider perfectă și nici nu vreau să dau lecții nimănui. Pur și simplu cred că atunci când ai grijă de tine și ai răbdare cu tine, rezultatele vin în mod firesc”, a explicat ea.

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Manifest pentru autenticitate într-o lume a filtrelor

În cadrul aceluiași interviu, cântăreața a abordat un subiect extrem de sensibil în societatea actuală: presiunea uriașă pe care rețelele de socializare o exercită asupra standardelor de frumusețe feminină. Elena Gheorghe consideră că goana după perfecțiunea dictată de trenduri poate șterge unicitatea unei femei și militează pentru acceptare și răbdare față de propriul corp.

„Dacă aș avea un mesaj pentru femei, ar fi să nu uite că frumusețea nu înseamnă perfecțiune și nici încadrarea într-un tipar. Cred că fiecare dintre noi are ceva unic, iar asta merită pus în valoare. Dacă putem să avem grijă de noi prin alimentație, mișcare, odihnă și echilibru, cred că merită să începem de acolo. (…)

Dar mi-aș dori ca nicio femeie să nu simtă presiunea de a se schimba doar pentru că așa dictează un trend sau rețelele sociale. Mi se pare că naturalețea și autenticitatea nu se demodează niciodată”, a conchis îndrăgita interpretă.

Foto – Facebook / Instagram

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